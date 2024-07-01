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立山黑部順遊！哆啦A夢・食品模型「2大特色列車」要朝聖

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圖：向日遊顧問有限公司／提供
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【旅奇傳媒/日本部報導】富山縣高岡市與岐阜縣郡上市，鄰近立山黑部、金澤等人氣觀光地，能安排順遊。位於富山縣西北方的高岡市以擁有兩處國寶、日本遺產及三座歷史建築自豪。不僅歷史悠久，當地傳統工藝高岡鑄造近年也以「能作」等品牌聞名海內外，加上作為家喻戶曉的哆啦A夢作者出生地，吸引動漫迷前來朝聖。郡上市位於本州中心，擁有日本最古老木造重建城「郡上八幡城」，也是「食品模型」故鄉。每年夏季舉辦的「郡上舞」已超過430年歷史，是日本三大盂蘭盆舞之一，更被登錄為世界無形文化遺產。

彩繪車身以哆啦A夢為靈感設計，非常可愛。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
彩繪車身以哆啦A夢為靈感設計，非常可愛。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

高岡市・哆啦A夢輕軌電車

高岡市是《哆啦A夢》作者藤子．F．不二雄的故鄉，這裡有以哆啦A夢為靈感打造的藍色路面電車「哆啦A夢輕軌電車」，鮮豔搶眼的車體外觀繪製有紅色項圈、黃色鈴鐺，車門則為任意門造型，無論車窗玻璃還是內部座椅、天花板、電車拉環的設計，都能感受被哆啦A夢的世界環繞。

市內還有許多哆啦A夢相關景點，例如 JR高岡站的哆啦A夢郵筒及散步道兩旁的角色雕像，都是高岡銅器打造。高岡 Otogi 的森林公園中則重現了大雄與朋友們一起遊玩的空地等，很適合哆啦A夢迷來朝聖。

必訪景點「高岡 Otogi 的森林公園」重現出大雄常去玩耍的空地，讓遊客彷身歷其境！　圖：向日遊顧問有限公司／提供
必訪景點「高岡 Otogi 的森林公園」重現出大雄常去玩耍的空地，讓遊客彷身歷其境！　圖：向日遊顧問有限公司／提供

郡上市・食品模型列車

岐阜縣連結美濃太田～郡上八幡～北濃的「長良川鐵道」和郡上八幡食品模型始祖關聯企業「岩崎模型村」合作，打造了「食品模型列車」，列車外觀繪製讓人食指大動的食物圖案，車內則展示由岩崎模型村製作的各種食物模型。

食品模型列車。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
食品模型列車。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

進到車廂內看到炸蝦拼盤、吐司麵包、義大利麵等料理擺放在車窗邊，甚至有翻倒的拉麵、冰淇淋，不合乎常理的驚奇畫面讓人覺得生動有趣，可以拍出許多好玩的照片。

岩崎模型村可以參觀「食品模型之父」岩崎瀧三的人生軌跡，還能體驗食品模型製作。在專家指導下，每人約5分鐘就能利用「蠟」製作出炸蝦天婦羅、生菜等，或嘗試製作更高難度的聖代甜點、拉麵等，把獨一無二的旅行紀念品帶回家。

食品模型列車內展示各種逼真的食物模型。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
食品模型列車內展示各種逼真的食物模型。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

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哆啦A夢 拉麵 義大利麵

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