NO LIMIT！Summer 2024 環球影城「夏季潑水遊行」熱血回歸

你有多久沒有參加環球影城的夏日潑水季了呢？睽違四年『NO LIMIT！Summer 2024 夏季潑水遊行』將以全新姿態正式回歸！快來跟著花車遊行一起，盡情享受打水仗的樂趣吧～

今年是環球影城園區首次舉辦一邊奔馳、一邊暢快潑水的遊行活動，表演者們將從花車的四面八方噴灑大量水柱，還有灑水器、水砲等多種噴水設備，就是要讓所有人都全身溼透、涼爽一夏！

在瑪利歐與夥伴們的花車上，「黛西公主」將首次在遊行中登場，還有水屬性的寶可夢與耀西，將和你一起PK噴水、盡情狂歡！別忘了攜帶上你的水槍，享受溼淋的爽快體驗吧！

花車遊行順序：Hello Kitty → 花生漫畫 → 小小兵 → 芝麻街 → SING → 瑪利歐與夥伴們 → 寶可夢

遊行時間：約40分鐘

遊行預計開始時間：14:00

遊行路線：紅色虛線

溼淋區域：黃色處

360°全面溼淋！特別區域：格拉梅西公園

輪椅專用區域：好萊塢大街

幼兒區：好萊塢大街

加水站：園區內6處藍點點

若兩體驗全身淋濕的快感，別忘了到格拉梅西公園（紐約區域）的特別區域，在這裡你將體驗被所有登場角色360度包圍潑水的暢快感！

NO LIMIT! Summer 2024

2024年7月3日～2024年9月1日

https://www.usj.co.jp/web/zh/tw/events/no-limit-summer-2024/summer-splash-parade

窩日本推薦閱讀： 2024京都車站拉麵小路攻略–店家名單、必吃推薦拉麵、前往方法一次告訴你~

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」