快訊

中捷砍人偵結凶嫌動機曝！「讓全國看到自己」隨機殺人

肯亞示威遭警察開槍釀5死！歐巴馬同父異母姊姊也遭催淚瓦斯襲擊

日本海外首發！19~21年式Corolla Altis可回原廠升級全速域ACC+LTA

日本最夯卡通角色吉伊卡哇主題餐廳–全新「HOT」主題活動強勢登場！

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

要說近年日本異軍突起的最夯卡通角色，想必非「吉伊卡哇」(Chiikawa)莫屬了。從東京車站專門店的排隊人潮就可看出其人氣。( 延伸閱讀: 誰是吉伊卡哇？到底有多夯？)

而「吉伊卡哇」的主題餐廳，也於2023年11月16日在東京池袋PARCO七樓的「THE GUEST cafe＆diner」開設了常設店，並以「家庭餐廳」為概念，希望能讓所有年齡層的客人都能盡情享受美食、享受吉伊卡哇的樂趣！

除了常設菜單外，吉伊卡哇主題餐廳也會不定期推出期間限定的菜單，今年夏天將以「刺激食慾」的全新主題來滿足大家的味蕾。

吉伊卡哇食欲大開的HOT慶典！

從6月19日起，吉伊卡哇主題餐廳將推出全新的主題：「食欲大開的HOT慶典！」，包含2道餐點、1道甜點、4種飲料與1款附餐選擇。

美味鬼咖哩 1,980日圓（含稅）

重現漫畫中的美味鬼咖哩！咖哩中加入豐富的蔬菜，如蓮藕、櫛瓜、紅薯、紅辣椒與玉米筍，並以甜菜跟將飯染成紅色，再現漫畫中辛辣的瞬間！喜歡更刺激的口感還能再加入卡宴胡椒來增添風味。

日曬兔子漢堡 1,980日圓（含稅）

以日曬後的兔子為靈感，鮮嫩多汁的芝士漢堡再現曬傷後可愛的兔子，一旁的馬鈴薯也象徵著吉伊卡哇角色因日曬而脫皮的模樣，附餐有凱撒沙拉與冷製玉米湯。

快融化的樣子…溫泉風優格飲料 1,210日圓（含稅）

結合芒果、草莓和藍橙風味的優格飲，再現溫泉浴中仰望晨曦的天空色彩，並以棉花糖製作出如光環般的溫泉蒸氣，每個角色背後還附有不同口味的冰淇淋可以選擇。吸管上的貼紙，撕開還可以進行光環占卜唷！

吉伊卡哇→香草冰淇淋

八和→青鹽冰淇淋

兔子→檸檬雪酪

除了美食外，這一次的食欲大開的HOT慶典還推出一系列的周邊商品，像是美味鬼咖哩的餐盤、帆布袋、T恤、貼紙、玻璃杯等…琳瑯滿目的商品就是要攻佔你的荷包！

活動從6/19開始，目前並未決定結束的時間，有機會到東京池袋的話不妨體驗看看吉伊卡哇主題餐廳全新的原創美食吧～

THE GUEST cafe&diner 池袋パルコ店本館7F

東京都豊島区南池袋1丁目28-2

CAFE 11:00 ～ 21:30

SHOP 11:00 ～ 21:00

限定活動：6/19～結束時間未定（需先預約）

官網：https://the-guest.com/chiikawarestaurant_tokyo/

窩日本推薦閱讀：(東京)最新池袋逛街全攻略–必逛商場、動漫聖地、家電量販店一網打盡！　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

主題餐廳 咖哩 東京

延伸閱讀

蘇州一對日本母子遭人砍傷 為近兩周第2起外國人遇襲

名偵探柯南劇場版票房達150億日圓 日本影史第10部

搶台灣半導體赴日投資潮 中信金攜三井不動產簽備忘錄

日本北大東島下月擬同意部署防空雷達 補強監視漏洞

相關新聞

日本最夯卡通角色吉伊卡哇主題餐廳–全新「HOT」主題活動強勢登場！

「吉伊卡哇」的主題餐廳，也於2023年11月16日在東京池袋PARCO七樓的「THE GUEST cafe＆diner」開設了常設店，今年夏天將以「刺激食慾」的全新主題來滿足大家的味蕾。

今夏最潮的沖繩玩法！租跑車拉風自駕遊 前進「最新４大必訪景點」

【旅奇傳媒/編輯部報導】每到夏天就該「沖」一波！沖繩是許多嚮往海島度假旅客的必去清單，目前正值沖繩旅遊旺季，根據旅遊電商平台 Klook 數據，沖繩交通首選「租車」，近2個月預訂量較去年同期增長50%

日本夏季賞花攻略！「九州大分薰衣草、繡球花」一次看

日本梅雨季是繡球花綻放的季節，對日本人來說，繡球花兼容清新淡雅與華麗璀璨的雙面魅力，日本九州大分縣擁有許多繡球花景點，這些景點有些還能求戀愛運，同時在大分也可以欣賞紫色薰衣草，初夏晴空下雙紫花海、浪漫

東京「品川水族館」結合數位藝術與海洋生物，打造聲光幻影海豚秀！

【旅奇傳媒/日本部報導】品川水族館 Maxell Aqua Park 有別於傳統水族館，利用各種聲光效果與水族箱展示完美融合，打造高度震撼力的視覺感受。而館內依不同季節設計許多互動設施，例如參觀者敲擊

「MASTER DONUT起司甜甜圈」4口味新上市！網推「提拉米蘇」爆漿咖啡奶油餡超罪惡

帶給消費者豐富味覺饗宴的Mister Donut，再度以創新為主題，推出全新「MASTER DONUT 起司甜甜圈(マスタードーナツ フロマージュ・ド)」。這款新系列甜甜圈在麵團中加入獨特配方的起司奶油，每一口都是罪惡精華，即日起已經在日本全國的Mister Donut門市盛大販售囉。

只要1,000日圓！ 觀光客限定優惠「大阪、姬路到鳥取」高速巴士特價中

鳥取縣政府為了讓海外遊客能以更優惠的方式到鳥取觀光，特別推出「外國旅客專屬優惠」，只要1,000日圓就能從大阪難波乘坐高速巴士直通鳥取！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。