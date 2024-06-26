日本最夯卡通角色吉伊卡哇主題餐廳–全新「HOT」主題活動強勢登場！

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

要說近年日本異軍突起的最夯卡通角色，想必非「吉伊卡哇」(Chiikawa)莫屬了。從東京車站專門店的排隊人潮就可看出其人氣。( 延伸閱讀: 誰是吉伊卡哇？到底有多夯？)

而「吉伊卡哇」的主題餐廳，也於2023年11月16日在東京池袋PARCO七樓的「THE GUEST cafe＆diner」開設了常設店，並以「家庭餐廳」為概念，希望能讓所有年齡層的客人都能盡情享受美食、享受吉伊卡哇的樂趣！

除了常設菜單外，吉伊卡哇主題餐廳也會不定期推出期間限定的菜單，今年夏天將以「刺激食慾」的全新主題來滿足大家的味蕾。

吉伊卡哇食欲大開的HOT慶典！

從6月19日起，吉伊卡哇主題餐廳將推出全新的主題：「食欲大開的HOT慶典！」，包含2道餐點、1道甜點、4種飲料與1款附餐選擇。

美味鬼咖哩 1,980日圓（含稅）

重現漫畫中的美味鬼咖哩！咖哩中加入豐富的蔬菜，如蓮藕、櫛瓜、紅薯、紅辣椒與玉米筍，並以甜菜跟將飯染成紅色，再現漫畫中辛辣的瞬間！喜歡更刺激的口感還能再加入卡宴胡椒來增添風味。

日曬兔子漢堡 1,980日圓（含稅）

以日曬後的兔子為靈感，鮮嫩多汁的芝士漢堡再現曬傷後可愛的兔子，一旁的馬鈴薯也象徵著吉伊卡哇角色因日曬而脫皮的模樣，附餐有凱撒沙拉與冷製玉米湯。

快融化的樣子…溫泉風優格飲料 1,210日圓（含稅）

結合芒果、草莓和藍橙風味的優格飲，再現溫泉浴中仰望晨曦的天空色彩，並以棉花糖製作出如光環般的溫泉蒸氣，每個角色背後還附有不同口味的冰淇淋可以選擇。吸管上的貼紙，撕開還可以進行光環占卜唷！

吉伊卡哇→香草冰淇淋

八和→青鹽冰淇淋

兔子→檸檬雪酪

除了美食外，這一次的食欲大開的HOT慶典還推出一系列的周邊商品，像是美味鬼咖哩的餐盤、帆布袋、T恤、貼紙、玻璃杯等…琳瑯滿目的商品就是要攻佔你的荷包！

活動從6/19開始，目前並未決定結束的時間，有機會到東京池袋的話不妨體驗看看吉伊卡哇主題餐廳全新的原創美食吧～

THE GUEST cafe&diner 池袋パルコ店本館7F

東京都豊島区南池袋1丁目28-2

CAFE 11:00 ～ 21:30

SHOP 11:00 ～ 21:00

限定活動：6/19～結束時間未定（需先預約）

官網：https://the-guest.com/chiikawarestaurant_tokyo/

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