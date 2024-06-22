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「MASTER DONUT起司甜甜圈」4口味新上市！網推「提拉米蘇」爆漿咖啡奶油餡超罪惡

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自Mister Donut日本官網
圖／取自Mister Donut日本官網

帶給消費者豐富味覺饗宴的Mister Donut，再度以創新為主題，推出全新「MASTER DONUT 起司甜甜圈(マスタードーナツ フロマージュ・ド)」。這款新系列甜甜圈在麵團中加入獨特配方的起司奶油，每一口都是罪惡精華，即日起已經在日本全國的Mister Donut門市盛大販售囉。

圖／取自Mister Donut日本官網
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首先必推的新品是「原味起司甜甜圈」。這款甜甜圈外酥脆內濕潤，表面覆上一層光滑的杏桃果凍，讓人能品嘗到起司甜甜圈最純粹的滋味，同時享受杏桃的淡淡甜味。此外，「藍莓起司甜甜圈」則在起司甜甜圈中加入起司鮮奶油和藍莓醬，藍莓的酸甜與起司的鹹香相得益彰，口感豐富不膩口，也不會黏膩感，讓人一吃成主顧。

圖／取自Mister Donut日本官網
圖／取自Mister Donut日本官網

圖／取自Mister Donut日本官網
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日前網推最具特色的「提拉米蘇起司甜甜圈」則將濃縮咖啡餡料與起司鮮奶油、香濃可可粉完美結合，打造出甜甜圈版的微苦提拉米蘇，層次分明、風味獨特，保證咖啡或巧克力控會愛上。除了這些美味選擇，Mister Donut還推出了雙層奶油口味，滿足不同消費者的需求。近期計劃到日本旅遊的朋友，千萬不要錯過Mister Donut各大門市的新款「MASTER DONUT 起司甜甜圈」，趕快去嘗鮮看看吧。

圖／取自Mister Donut日本官網
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Mister Donut 咖啡 巧克力 日本旅遊 甜甜圈

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