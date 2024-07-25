【2024日本關西鐵道之旅攻略】不是鐵道迷也說讚！帶你用5~6天的時間快速暢玩大阪/京都/名古屋

飛往日本參加關西旅遊團，除了搭乘遊覽車之外你知道還有什麼其他特殊玩法嗎？今天要和大家分享的關西鐵道之旅或許就是這個項疑問的解答之一！行程精心準備了關西地區超人氣的志摩之風、嵐山電鐵、叡山電鐵等觀光列車體驗，讓你可以用輕鬆愜意的步調完成一趟日本跟團旅遊。按耐不住心中的好奇了嗎？那就和AsiaYo一起來看今天的分享吧~

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【關西祭典】關西阪名雙鐵道、前夜祭、伊勢神宮6日

【關西祭典】關西阪名雙鐵道、前夜祭、伊勢神宮6日 圖:AsiaYo提供

👓行程特色

🥇【祭典最前線】：這次帶大家來到京都地區參加期間限定的祇園祭，不只能感受獨到的日本慶典氣氛，更安排祭典的保證觀賞席，讓你可以清楚看到震撼的山鉾花車。

🍱【特色料理】：第二天帶著大家前往海女小屋，這裡過去是伊勢地區辛苦捕魚海女的休息地，這次來到小屋內，還能親自品嚐到最正港由海女親自捕撈的海鮮料理。

🚅【雙重體驗】：第二天來到神聖的比叡山，不只要搭上必搭的叡山纜車，還要搭乘登山纜車、空中纜車上到空中俯瞰整遍壯麗的山景。

✈️ 航班資訊

【去程 - 國泰航空】11:05 桃園機場 → 14:55 大阪關西機場

【回程 - 國泰航空】16:35 名古屋中部機場 → 19:10 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

Day 1 🛫桃園機場 › 🛫關西國際機場› 宵山祭

Day 2 山鉾巡行› 叡山電鐵 › 比叡花園博物館 › 比叡山延曆寺

Day 3 志摩之風 › 海女小屋體驗 › 橫山展望台 › 伊勢志摩溫泉鄉

Day 4 伊勢神宮 › 托福橫丁› VISON › 名古屋市區自由逛街

Day 5 德川園 › 麒麟啤酒工廠見學 › 犬山城、城下町散策 › 三光稻荷神社

Day 6 🛒購物：三井OUTLET爵士之夢長島 › 🛫中部國際機場 › 🛫桃園機場

👑價格：👉 登入AsiaYo會員享77,121起/人

【關西輕旅行】天空郵筒&足湯、嵐山水鏡、阿倍野展望台6日

【關西輕旅行】天空郵筒&足湯、嵐山水鏡、阿倍野展望台6日 圖:AsiaYo提供

👓行程特色

💃【網美必看】：網美們來到這個鐵道之旅，不只能和生動的特色列車合照，行程精選浪漫的足湯展望台、天空郵筒和嵐山渡月橋，讓照片一發出去後粉絲數就開始暴增。

😋【張口吃美食】：這六天的行程包含了行程安排鰻魚飯、松阪牛等特色日本料理，讓你出國旅遊時可以毫無顧忌的張口大吃美食。

😸【手作祈福小物】：想到日本尋找招財的祈福小物，除了到神社祈求御守外，這團還要讓你體驗招財貓手繪DIY，保證做完專屬的招財貓之後財運就要開始扶搖直上了。

✈️ 航班資訊

【去程 - 國泰航空】11:05 桃園機場 → 14:55 大阪關西機場

【回程 - 國泰航空】16:35 名古屋中部機場 → 19:10 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

Day 1 🛫桃園機場 › 🛫大阪關西機場 › 阿倍野HARUKAS 300展望台 › 🛒購物：阿倍野HARUKAS近鐵百貨本店

Day 2 渡月橋 › 福田美術館 › 嵐電京福電鐵 › 京都下鴨神社

Day 3 志摩之風 › 伊勢神宮 › 托福橫丁› 朝熊山天空郵筒 › 絕景足湯展望台

Day 4 志摩觀光農園(7-8月 向日葵) 或 夫婦岩 › AQUA IGNIS › 🛒購物：三井OUTLET爵士之夢長島

Day 5 香嵐溪 › 犬山城 › 三光稻荷神社

Day 6 岡崎八丁味噌之鄉見學 › 招財貓手繪DIY體驗 › 🛫名古屋中部國際機場 › 🛫桃園機場

👑價格：👉 登入AsiaYo會員享48,800起/人

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【親子關西】樂高樂園&鈴鹿賽車、磁浮鐵道館、大阪五星6日

【親子關西】樂高樂園&鈴鹿賽車、磁浮鐵道館、大阪五星6日 圖:AsiaYo提供

👓行程特色

🎅【暢玩雙樂園】：行程中不只安排了能感受速度刺激快感的鈴鹿賽車場，還有懷舊可愛的樂高樂園，讓你可以再搭乘遊樂設施時過癮地把平常的壓力吶喊出來。

🛍【購物血拼】：這次行程為血拚族們準備了道頓堀、爵士之夢長島OUTLET等購物聖地，想要在這次旅遊大買特買的朋友們快把購物清單準備好吧！

✨【入住五星飯店】：行程首日預計入住的盛泰瀾飯店擁有絕佳眺望大阪夜景的視角，更為親子家庭打造專屬的貼心服務，讓搭乘飛機奔波了一天的疲憊能瞬間被釋放。

✈️ 航班資訊

【去程 - 國泰航空】11:05 桃園機場 → 14:55 大阪關西機場

【回程 - 國泰航空】16:35 名古屋中部機場 → 19:10 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

Day 1 🛫桃園機場 › 🛫大阪關西機場 › 阿倍野HARUKAS 300展望台 › 🛒購物：阿倍野HARUKAS近鐵百貨本店

Day 2 渡月橋 › 嵐山竹林步道 › 嵐電(京福電氣鐵道) › 手作日式和菓子體驗 › 伏見稻荷大社

Day 3 志摩之風 › 伊勢神宮 › 托福橫丁 › 朝熊山天空郵筒 › 絕景足湯展望台

Day 4 鈴鹿賽車場 或 鳥羽水族館 › 伊賀流忍者博物館

Day 5 樂高樂園 › 磁浮列車鐵道館

Day 6 🛒購物：三井OUTLET PARK 爵士之夢長島 › 麵包超人博物館 › 🛫名古屋中部機場 › 🛫桃園機場

👑價格：👉 登入AsiaYo會員享66,231起/人

除了在關西有這樣的觀光列車體驗之外，其實鄰近的熊本和四國都各有推出以熊本熊為主題的九州鐵路觀光路線和能欣賞眾多自然景色的四國鐵道之旅。對於這些日本旅遊團感興趣的朋友們，不妨到AsiaYo上查看更詳細的資訊吧！

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