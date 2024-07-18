【2024日本關東鐵道跟團攻略】精選熱門迪士尼樂園/淺草寺/輕井澤景點，還能搭上鐵道列車欣賞關東近郊沿途美景！

來過關東地區無數次的朋友們，這次參加日本旅遊團時想要換換口味嗎？不妨來考慮關東鐵路之旅吧！這個日本鐵道觀光行程不只精選了多樣熱門的鐵道體驗，還挑選了大小朋友喜愛的迪士尼樂園、哈利波特影城，在一日的行程結束後還有豪華的東京飯店在等著大家。現在就一起和AsiaYo出發觀看今天的介紹。

🚂經典關東鐵路跟團行程推薦

【享受東京】迪士尼樂園、橫濱空中纜車、遊船夕陽晚餐5日

【新穎東京】麻布台之丘、箱根鐵道、哈利波特魔法世界5日 圖:AsiaYo提供

👓行程特色

🌊【豪華遊船】：第三日行程的最後搭上交響樂號觀光船遊覽東京灣，船上精緻的餐食搭配起外頭金黃的夕陽景色，真的是浪漫度爆表啦~

🗼【東京必訪】：這團行程安排了淺草觀音寺、東京灣、迪士尼樂園等東京一定要去的景點，讓你這次的關東旅行不會留下任何遺憾。

🚋【箱根三大體驗】：第二天路線特別準備了三種不一樣的交通體驗方式，讓大家能享受登山鐵道、斜面列車及空中纜車等不一樣的沿途風景與搭乘感受。

✈️ 航班資訊

【去程 - 長榮航空】08:50 桃園機場 → 13:15 東京成田機場

【回程 - 長榮航空】14:15 東京成田機場 → 16:55 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

Day 1 🛫桃園機場 › 🛫東京成田機場 › 橫濱空中纜車 › 橫濱港未來21 › 橫濱紅磚倉庫 › 🛒購物：LAND MARK購物廣場

Day 2 箱根登山鐵道 › 箱根斜面電車 › 箱根空中纜車 › 箱根大涌谷 › 忍野八海 › 富士五湖溫泉區

Day 3 富士五湖溫泉區 › 淺草觀音寺 › 東京晴空塔 › 光伸免稅店 › 東京灣-交響樂號夕陽晚餐巡遊

Day 4 暢玩東京迪士尼樂園

Day 5 🛫東京成田機場 › 🛫桃園機場

👑價格：👉 登入AsiaYo會員享48,312起/人

【新穎東京】麻布台之丘、箱根鐵道、哈利波特魔法世界5日

【享受東京】迪士尼樂園、橫濱空中纜車、遊船夕陽晚餐5日 圖:AsiaYo提供

📌 行程總覽

👓行程特色

🥚【奇特料理】：大涌谷因為獨特的火山地形造就了這裡寸草不生的地質環境，而這樣的地理環境也帶來了黑蛋這樣特別的料理，別被它奇特的外觀嚇到，說不定品嚐過後你就會愛上這道料理喔！

🐕【親子首選】：這團不僅有超新鮮的鐵道體驗外，還準備了小朋友喜愛的迪士尼樂園和哈利波特影城，一定保證家中寶貝會開心地捨不得離開。

🛫【高雄登機】：這條路線選擇在高雄機場登機，住在南部的朋友們這次可以睡寶寶再自在前往高雄小港機場，完全不用特地北上登機。

✈️ 航班資訊

【去程 - 長榮航空】07:00 高雄小港機場 → 11:45 東京成田機場

【回程 - 長榮航空】12:45 東京成田機場 → 15:40 高雄小港機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

Day 1 🛫高雄小港機場 › 🛫東京成田機場 › 忍野八海 › 富士五湖區或石和溫泉

Day 2 箱根登山鐵道體驗 › 箱根空中纜車 › 大涌谷 › 麻布台之丘

Day 3 🛒購物：免稅店 › 東京華納兄弟哈利波特影城 › 🛒購物：池袋

Day 4 東京迪士尼樂園 或 東京迪士尼海洋樂園

Day 5 🛫東京成田機場 › 🛫高雄小港機場

👑價格：👉 登入AsiaYo會員享44,451起/人

🚂生動關東鐵路跟團行程推薦

【放鬆東京】富士急樂園、迪士尼雙樂園、超未來LAVIEW列車8日

【放鬆東京】富士急樂園、迪士尼雙樂園、超未來LAVIEW列車8日 圖:AsiaYo提供

👓行程特色

👜【購物一級戰區】：第五天安排來到東京的潮流聖地澀谷商圈血拚，想要搶先獲得日本限定商品的朋友們，記得好好張大眼睛，不要錯過帶走好物的機會囉！

⛩【結緣小物】：第二天要造訪的川越冰川神社是關東地區知名祈求戀愛運勢的地方，單身的朋友們來到這裡參拜時也可以帶上這裡粉紅魚造型的御神籤唷~

💃【漫遊輕井澤】：擁有濃厚異國風情的輕井澤，是日本非常知名的賞楓賞雪度假聖地。這團行程規劃這個地區最經典的銀座大道及聖保羅教堂，讓大家也可以到這裡好好感受悠閒放鬆的假期。

✈️ 航班資訊

【去程 - 國泰航空】13:00 桃園機場 → 17:15 東京成田機場

【回程 - 國泰航空】15:45 東京成田機場 → 18:25 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

Day 1 🛫桃園機場 › 🛫東京成田機場

Day 2 大宮鐵道博物館 › 川越一番街商店街(含菓子屋橫丁) › 川越冰川神社 › 特急Laview列車體驗

Day 3 輕井澤銀座大道 › 聖保羅教堂 › 🛒購物：輕井澤PRINCE OUTLET購物廣場 › JR小海線高原火車(野辺山駅─清里駅) › 清泉寮牧場

Day 4 富士急高原樂園

Day 5 鈴廣魚板DIY體驗 › 東京史努比博物館 › SHIBUYA SKY展望台 › 🛒購物：澀谷商圈

Day 6 東京迪士尼樂園

Day 7 東京迪士尼海洋樂園

Day 8 築地場外市場 › 🛫東京成田機場 › 🛫桃園機場

👑價格：👉 登入AsiaYo會員享82,071起/人

以上就是關東鐵道之旅的介紹，除了鐵道行程之外，這個地區的東京富士山旅遊團和東京遊樂園跟團都是現在網路上討論度超高的日本跟團路線，想獲得更多一手資訊的朋友們，就快上AsiaYo看看現在登入會員還可以獲得額外優惠。

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