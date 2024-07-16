【2024日本北陸賞楓跟團懶人包】必跟賞楓團TOP 3，擁有峽谷火車、立山纜車、各種賞楓名所，把握親近自然的好機會！

日本北陸賞楓旅遊團 圖:AsiaYo提供

想到日本北陸，腦海裡是不是浮現冬天北國充滿白雪的合掌村？但除了冬天外，北陸秋天的景致也是非常美麗，各種山谷開滿了紅葉，也有許多知名的賞楓名所，可以說是非常值得造訪！今天，就跟著AsiaYo一起看看北陸賞楓跟團行程有哪些，一窺日本賞楓跟團行程的美麗，趕快跟我們一起出發吧！

🍁經典北陸賞楓跟團行程推薦

【楓迷北陸】六大紅葉名所/黑部立山/寂光院/鶴仙溪/合掌村/兼六園/峽谷鐵道6日 圖:AsiaYo提供

【楓迷北陸】六大紅葉名所/黑部立山/寂光院/鶴仙溪/合掌村/兼六園/峽谷鐵道6日

👓特色報報

🍁香嵐溪賞楓季：前往愛知縣一年一度的香嵐溪賞楓季，跟朋友們共襄盛舉4000棵楓樹齊放的景觀，留下專屬你的美好秋日回憶。

🍁黑部峽谷小火車：搭乘小火車穿梭在深V峽谷中，親身感受日本大自然的壯麗景觀。途中會歷經3000公尺高的落差，是一次刺激又難得的體驗！

✈️ 航班資訊

【去程 - 台灣虎航】09:00 桃園機場 → 12:55 名古屋中部機場

【回程 - 台灣虎航】16:55 小松機場 → 19:10 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

日期 行程

Day 1 🛫桃園機場 › 🛬名古屋中部國際機場 › 犬山寂光院 › RAYARD久屋大通公園～綠洲21宇宙

Day 2 惠那峽展望台 › 香嵐溪

Day 3 扇澤站› 黑部水庫› 黑部湖› 黑部平› 大觀峰› 室堂（立山主峰） › 美女平› 立山站

Day 4 黑部峽谷鐵道小火車› 鱒魚壽司博物館› 富山・能作錫器參觀 › 北陸小矢部三井OUTLET購物廣場

Day 5 白川鄉合掌村 › 兼六園～金澤城跡～石川門 › 東茶屋街

Day 6 那谷寺› 鶴仙溪谷紅葉步道 › 🛫小松空港 › 🛬桃園國際機場

👑價格：👉 登入AsiaYo會員享 44,451 起/人

【經典北陸楓葉季】黑部立山/峽谷鐵道/上高地/合掌村/兼六園/雙溫泉/金箔冰五日

👓行程特色

🍁江戶古街散策：除了去古典庭園兼六園外，行程會帶你前往東茶屋街，充滿江戶風情的傳統街道，讓你深入體驗日本的歷史與文化。

🍁高級住宿體驗：安排入住金澤MYSTAYS系列飯店 或 金澤 VISTA飯店或萬豪集團酒店，還有溫泉五星飯店一晚的保住，讓你享受最頂級的待遇！

✈️ 航班資訊

【去程 - 長榮航空】06:35 桃園機場 → 10:25 小松機場

【回程 - 長榮航空】11:45 小松機場 → 13:55 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

日期 行程

Day 1 🛫桃園機場 › 🛬小松機場 › 黑部峽谷鐵道小火車 › 金太郎溫泉

Day 2 立山黑部阿爾卑斯路線(六種交通工具)

Day 3 上高地～河童橋散策 › 郡上八幡 › 免稅店 › 名古屋市區及美食巡禮 › 名古屋萬怡酒店

Day 4 白川鄉合掌村 › 兼六園 › 東茶屋街

Day 5 石川 或 富山 › 🛫小松機場 › 🛬桃園機場

👑價格：👉 登入AsiaYo會員享42,471起/人

【KHH秋天鐵道童話】立山黑部/合掌村兼六園/溫泉上高地/黑部峽谷火車六日

【KHH秋天鐵道童話】立山黑部/合掌村兼六園/溫泉上高地/黑部峽谷火車六日 圖:AsiaYo提供

👓行程特色

🍁探索世界遺產：除了豐富的賞楓行程外，北陸必去的白川鄉合掌村當然不會讓你錯過！一次可以深度體驗北陸所有美麗的景點，你還不心動嗎？

🍁六種交通工具：在立山黑部時，行程特別安排６種不同的交通工具，讓你用不同方式遊覽大自然之美，是自由行難以體驗到的唷！

✈️ 航班資訊

【去程 - 台灣虎航】13:30 高雄小港機場 → 17:45 名古屋中部國際機場

【回程 - 台灣虎航】18:35 名古屋中部國際機場 → 20:55 高雄小港機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

日期 行程

Day 1 🛫高雄小港機場 › 🛫名古屋中部國際機場 › 木曾古道紀行 › 馬籠宿漫步

Day 2 木曾古道紀行 › 馬籠宿漫步 › 上高地輕健行(大正池、河童橋)

Day 3 黑部峽谷(六種交通工具)

Day 4 黑部峽谷(鐵道小火車) › 日本三大名園之兼六園(贈金箔冰淇淋)

Day 5 白川鄉童話合掌村 › 郡上八幡博覽館 › 光伸免稅店

Day 6 日本百大名城之名古屋城 › 日本三大神宮之熱田神宮 › 長島三井OUTLET園區 › 🛫名屋中部國際機場 › 🛬高雄小港機場

👑價格：👉 登入AsiaYo會員享39,402起/人

看完了2024年日本北陸跟團賞楓行程的介紹，有沒有被北陸的風景美到呀？除了北陸外，日本的關東賞楓跟團行程、東北賞楓跟團行程和北海道賞楓行程也都非常值得參考看看唷！趕快登入AsiaYo的官網會員，用最好的優惠暢遊日本吧！

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