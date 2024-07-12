精選東京/北海道星野集團OMO系列飯店，超夯OMO都市觀光飯店，ASIAYO獨家優惠帶你一次看！

想來日本旅遊享受精緻又不失活力的日本自由行嗎！AsiaYo首度推出星野集團OMO系列飯店供大家選擇☀超級貼心又充滿想像力的日本旅遊住宿首選，提供特色滿滿的餐飲/娛樂選擇，還有獨創的GO-KINJO地圖，讓住宿與旅遊同時進行！現在就跟著AsiaYo一起探索東京星野OMO飯店和北海道星野OMO系列住宿吧！





📌星野集團OMO系列比較攻略

星野集團的OMO都市觀光系列住宿多位在大城市的市區之中，交通便利之外，還充滿人情味！該如何選擇地區，OMO數字飯店又是甚麼意思呢？AsiaYo來替大家解答🕶！

星野集團OMO系列比較攻略 圖:AsiaYo提供

OMO3飯店 圖:AsiaYo提供

🌷星野集團OMO東京系列推薦

OMO5 東京五反田 ✰⋆｡:ﾟ･*

OMO5 飯店照 圖:AsiaYo提供

🚎交通便利：JR 五反田站旁的超讚OMO飯店！不管到哪都超方便，附近值得探索的景點、美食都很多，還有特色地圖可以領取喔🎏！

🌃城市美景：設計超美的城市綠洲區，超美樓層讓大家能愜意的享受假期，旁邊就有商店街、咖啡美食可以晃晃，晚上更有超美東京夜景可以欣賞💎

OMO5 飯店空間照 圖:AsiaYo提供

📍附近地標：大崎廣小路站 82 公尺、JR 五反田站 471 公尺、東京都庭園美術館 1.61 公里

OMO3 淺草 ✰⋆｡:ﾟ･*

OMO3 飯店照 圖:AsiaYo提供

🎏都市觀光：東京必逛的淺草寺就在旁邊！周邊商圈超豐富，飯店內還能看見淺草寺的建築跟晴空塔！超級舒服又方便的住宿值得體驗✨

🍜隨時都能吃吃喝喝：24小時都能吃喝，不用擔心餓肚子的 OMO Food & Drink Station，提供各式料理，還有超美的風景相伴，享受超chill的飯店服務💖！

OMO3 飯店空間照 圖:AsiaYo提供

📍附近地標：淺草寺183 公尺、東武淺草站 191 公尺、都營淺草站 191 公尺、淺草花屋敷 351 公尺

🌷星野集團OMO北海道系列推薦

OMO5 函館 ✰⋆｡:ﾟ･*

OMO5 飯店設施照 圖:AsiaYo提供

🚌OMO免費巴士：超級貼心又能滿足旅客的城市循環OMO接駁巴士！一整天都有班次，看夜景也能輕鬆回到飯店真的太完美了！飯店距離JR函館站也超近，走路就到🚎

🍣OMO小旅行：除了飯店本身的餐廳超美味之外，還有專屬的「函館自由市場導覽」，推薦在地美食和景點✨超懂大家旅遊的心，而且夜生活也很豐富，溫泉、酒吧、夜景，一次包辦🏙

OMO7飯店照 圖:AsiaYo提供

📍附近地標：JR 函館站 296 公尺、函館朝市 408 公尺、函館山展望台 2.67 公里





OMO7 旭川 ✰⋆｡:ﾟ･*

OMO7 飯店設施照 圖:AsiaYo提供

🏞️OMO超貼心：交通方便，而且到處都有旭川旅遊攻略可以參考~工作人員也很樂意分享自己的私房景點，超貼心、細心的豪華OMO7飯店真的超讚🤩！

⛄旭川限定：旭川超有名的就是動物園🐧！OMO飯店貼心設計了相關的主題活動讓大家沉浸在歡樂的氛圍裡享受假期~而且還有到動物園的免費接駁車喔🚌！還可以參加北極熊講座、和AR企鵝喝啤酒等等活動！

📍附近地標：JR 旭川站 858 公尺、旭川動物園 9.31 公里

看了精選的東京和北海道的OMO系列飯店是不是超厲害，超心動啊💓！如果你也很喜歡日本精緻住宿，還有更多優質東京近車站住宿、北海道飯店等你來AsiaYo探索！想輕鬆到日本跟團旅遊同時享受入住星野集團飯店的話，還有更多東京跟團遊和北海道旅遊團等你來探索👀

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