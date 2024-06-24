東京「品川水族館」結合數位藝術與海洋生物，打造聲光幻影海豚秀！
【旅奇傳媒/日本部報導】品川水族館 Maxell Aqua Park 有別於傳統水族館，利用各種聲光效果與水族箱展示完美融合，打造高度震撼力的視覺感受。而館內依不同季節設計許多互動設施，例如參觀者敲擊水槽旁的太鼓，水槽周圍就會浮現傳統和風圖案的數位煙火影像，還有可追蹤海洋生物游動方向的投影設備等，處處展現獨有的高科技魅力，讓來訪者每一趟都有意想不到的新發現。
除了互動式展覽外，品川水族館 Maxell Aqua Park 讓人流連忘返、不容錯過的是搭配水舞、水霧等視覺展現的海豚秀表演！在360度的圓形劇場中，可愛的海豚搭配著幻化燈光與音樂，呈現跳躍與頂球等各類技巧的精采演出，加上獨特的水中煙火，讓大人小孩都目不轉睛。
【INFO】
・名稱：品川水族館 Maxell Aqua Park
・地址 : 東京都港区高輪4-10-30
・交通 : 從JR京濱急行「品川站」高輪口步行約2分鐘
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