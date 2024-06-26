今夏最潮的沖繩玩法！租跑車拉風自駕遊 前進「最新４大必訪景點」

【旅奇傳媒/編輯部報導】每到夏天就該「沖」一波！沖繩是許多嚮往海島度假旅客的必去清單，目前正值沖繩旅遊旺季，根據旅遊電商平台 Klook 數據，沖繩交通首選「租車」，近2個月預訂量較去年同期增長50%。為了提供旅客更多選擇並增添難忘回憶，現在 Klook 也提供租跑車玩沖繩服務，如擁有流線型車身兼具運動時尚風格的 Toyota Gt86、休閒但奢華感十足的 Audi A5 Cabriolet、具備銳利車頭和簡約軟頂敞篷的 Mazda Mx-5 Roadster 等，每台一天最低不到2,000元，還能成為社群上的話題焦點！

▲旅遊電商平台推租跑車遊沖繩。 圖：Klook／提供

Klook「租車」不僅支援全中文介面和 LINE Pay 等多元付款服務，多家租車公司現場亦有中文服務人員可選擇，不讓語言隔閡影響旅遊好心情，更提供租車前免費取消的方案，在安排行程時更有彈性。旅客至「租車」頁面，輸入沖繩的「那霸機場」及租車日期區間，於搜尋頁面上方欄位的「車輛類型」選擇「跑車」， 就會顯示跑車車款、價格等資訊。

● 自駕兜風趣！Klook 推薦沖繩最新4大必訪點

暢享拉風自駕樂趣的同時，同步特搜沖繩全新4大必訪點，包含最新開幕的「teamLab 學習！未來的遊樂園沖繩」、能穿梭亞熱帶森林的「名護鳳梨園」等，讓旅客也能一網打盡最新的話題景點。

│2023全新開幕！沖繩第一座 teamLab│

▲《水上彈跳的天才跳房子》。 圖：teamLab Future Park Okinawa（T Galleria by DFS,沖繩 © teamLab）／來源

2023年底於沖繩那霸全新開幕的「teamLab 學習！未來的遊樂園沖繩」，為沖繩第一個 teamLab 常設展，於 Klook 購買門票僅台幣約400元！館內以「共創」為概念，設計許多寓教於樂的互動設施，不只適合旅客拍照打卡，還能體驗動手做的樂趣，非常適合一家大小及情侶前往，留下難忘回憶。

│穿梭亞熱帶森林，全新釀酒園區品嚐鳳梨飲品│

▲「名護鳳梨園」2022年揭幕，釀酒園區「LA PIÑA DISTILLERY」能品嚐鳳梨飲品與鳳梨巧克力。 圖：NAGO PINEAPPLE PARK 官網／來源

近年持續翻新擴建的「名護鳳梨園」，2022年揭幕釀酒園區「LA PIÑA DISTILLERY」，線上購買門票不到300元，不僅能品嚐鳳梨飲品與鳳梨巧克力，還能搭超萌鳳梨車穿梭亞熱帶森林，在鮮黃可愛的鳳梨造景前拍照打卡，超適合和閨蜜或家人一同前往，並採購包裝精美的鳳梨蛋糕、鳳梨果汁等，徜徉於金黃鳳梨海。

│沖繩首座微型主題樂園，體驗把自己縮小的樂趣！│

▲沖繩首座微型主題樂園「Little Universe OKINAWA」於今年4月全新盛大開幕。 圖：Little Universe OKINAWA官網／來源

體驗自己像蟻人般縮小的樂趣！沖繩首座微型主題樂園「Little Universe OKINAWA」於2024年4月全新盛大開幕，以18世紀的琉球王朝為背景，讓旅客透過3D掃描創建自己的微型人物，體驗生活於王朝中的模樣，上網預訂門票可以用500元出頭價錢盡情參觀體驗。

│獨享沖繩第一海灘日落，日本規模最大的海景咖啡廳│

▲「BANTA CAFE」能獨享沖繩第一海灘「讀谷村」的壯麗日落。 圖：BANTA CAFE 官網／來源

星野集團沿著海岸線設計的「BANTA CAFE」，是日本規模最大的海景咖啡廳之一，不僅提供旅客四種別具風情的座位，包含飽覽全景的「屋頂露台」、近距離感受海浪的「海邊露台」、被原生植物包圍的「岩石露台」，以及能悠閒躺在沙發上眺望海平面的「室內休息區」，還能獨享沖繩第一海灘「讀谷村」的壯麗日落！

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