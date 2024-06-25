日本夏季賞花攻略！「九州大分薰衣草、繡球花」一次看

日本梅雨季是繡球花綻放的季節，對日本人來說，繡球花兼容清新淡雅與華麗璀璨的雙面魅力，日本九州大分縣擁有許多繡球花景點，這些景點有些還能求戀愛運，同時在大分也可以欣賞紫色薰衣草，初夏晴空下雙紫花海、浪漫加倍！

日本九州大分縣擁有許多繡球花景點，也還可以欣賞紫色薰衣草。圖片來源｜日盟國際

久住花公園6月下旬至7月上旬推出薰衣草季。圖片來源｜日盟國際

久住花公園・薰衣草

可採花、參觀精油製作

位於海拔800公尺的久住花公園，占地約20公頃，是非常寬廣的庭園，種滿鬱金香、薰衣草、大波斯菊等隨季節盛開的花朵，在初夏的6月下旬至7月上旬推出薰衣草季，滿山遍野都是紫色薰衣草，開花季節除了賞花之外，還可從事採花、花藝設計、參觀精油製作等活動，沾染一身薰衣草香！

地點：大分縣竹田市久住高原850

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普光寺有「繡球花寺」之稱。圖片來源｜日盟國際

普光寺（豐後大野市）・繡球花

「繡球花寺」 還有日本最大磨崖佛

大分縣豐後大野市的普光寺有「繡球花寺」之稱，境內種植有超過3000株繡球花，境內普光寺內阿蘇火山碎屑流所形成的絕壁中，雕刻著全長11.3公尺巨大不動明王像，是日本最大的磨崖佛，毎年6月，磨崖佛一帶的繡球花群齊綻放，形成佛像與繡球花搭配的夢幻美景，吸引許多遊客造訪，最佳觀賞時期為6月中旬至7月上旬。不論是從遠處眺望或是從近處觀賞，都非常壯觀美麗。

地點：豊後大野市朝地町上尾塚1225

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大分縣九重町的寶八幡宮是有名的能量景點。圖片來源｜日盟國際

寶八幡宮（九重町）・繡球花

賞花兼求戀愛好運

位於大分縣九重町的寶八幡宮，擁擁有1300年歷史，是九重町有名的能量景點，境內植有1萬株五顏六色的繡球花，非常賞心悅目，最佳觀賞期為6月中旬～7月中旬。

寶八幡宮有戀愛神社稱號，裡面養殖能帶來戀愛好運的白豬，只要白豬站立吃掉遊客手中的麵包，即代表戀愛姻緣；除此之外，「寶八幡宮」還設有一個祈福寶洞，只要穿過寶洞就能獲得開運金一枚。

地點：九重町松木1371

諮詢：0973-76-3129（社務所）

響山繡球花成為宇佐市的風物詩。圖片來源｜日盟國際

響山公園（宇佐市）・繡球花

宇佐市的風物詩

響山是市民休閒度假的熱門去處，尤其是在櫻花盛開的季節，此外，日本梅雨季時期，約3,000株自古以來就深受喜愛的繡球花裝飾著公園，色彩鮮豔的紅色、白色和紫色繡球花很引人注目，成為宇佐市的風物詩，最佳觀賞期為6月初～6月中旬。

地點：宇佐市大字四日市小菊地

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佐伯市米水津的空之公園内的「空之展望所」繡球花，與青空、碧海相疊。圖片來源｜日盟國際

空之展望所（佐伯市）・繡球花

與青空、碧海相映

佐伯市米水津的空之公園内的「空之展望所」是佐伯市代表性的絶景景點，青空、碧海相疊，附近有「志風館·米津故鄉物產館」，可以在此休息、用餐、購買土特產。春季芝櫻綻放，夏天時山坡開著繡球花，更加讓人療癒，最佳觀賞期為5月下旬～6月下旬。

地點：佐伯市米水津大字宮野浦

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津久見市中田地區繡球花田。圖片來源｜日盟國際

中田繡球花山（津久見市）

森林中綻放的花田

津久見市中田地區田尾有一片綻放著藍色、白色、紫色、粉紅色等鮮豔色彩的繡球花田，這是由津久見地區山區開發協議會中田地區成員創建的，該協議會於2016年成立，旨在透過森林開發為地區發展做出貢獻。在下雨天或下雨後，花朵綻放出鮮豔的色彩，彷彿比平常更加絢麗。整個六月分都可以看到繡球花。

地點：津久見市津久見中田郡道

諮詢：0972-82-9542（津久見市商業觀光定居振興課）

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301438