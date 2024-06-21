沖繩旅遊體驗景點新推薦 上山下海還要穿越時空！？

透過體驗 體感沖繩魅力

現在旅行，大家越來越講究「體驗」，到沖繩也一樣。不過所謂體驗的範圍蠻廣，種類滿多，小到在當地居酒屋聽歌吃美食，大到可能是參與一些當地推廣的特別體驗計畫，例如我們之前和大家介紹過的「小丑魚生態型浮潛」，且大家喜好各不相同。作為日本南方海島的代表，沖繩擁有豐富的自然資源、歷史文化、人文風情，也有不少商業設施，可以滿足來自五湖四海的遊客需求。

再加上近年一些新設施的先後開幕，又為大家體驗沖繩提供了新的提案。於是JAPANKURU在近年春末，又走了一趟沖繩，不僅探訪了今年春天開幕的新景點、玩山玩海，還發現了特別的穿越時空體驗（笑），整理成文跟你分享。

沖繩旅遊體驗① 穿越回琉球王朝的N種冒險

日本南端海島，沖繩獨特的歷史文化，相信是不少人到沖繩旅遊時都會想了解看看的。而沖繩歷史之旅中最不容錯過的，當屬於作為琉球王國中心約有500年歷史的首里城。朱紅色的古建築，色彩鮮豔華麗的彩繪，及頗有沖繩特色的赤瓦，首里城即便幾度因戰火被摧毀，卻又都堅強復生，並被登錄為世界文化遺產。

而2019年首里城又因為大火，導致包括正殿在內的部分建築被毀。目前重建計畫正積極進行中，預計將到2026年完成再登場。目前城內依然能見到包括守禮門在內的一些傳統建築，像感受琉球王朝的古風氣息不是問題，且首里城位於小山丘上，視野極佳，周邊也有不少好拍好吃的地方，值得前往散步，用行動為首里城的重建加油打氣囉。

首里城

【地址】沖縄県那覇市首里金城町1−2

【大眾交通】沖繩都市單軌電車 首里站，步行約15分鐘至守禮門；亦可在首里站轉搭公車到首里城前下車，步行1分鐘至守禮門。

▎從真的首里城到迷你首里城？！

想要感受首里城與琉球王朝的古風魅力，你還有一個不錯的新選擇——那就是到2024年春天新開幕的微縮模型博物館「沖繩小小宇宙博物館（Little Universe）」走走。在館內不僅能見到以微縮模型重現的琉球王朝首里城區域，還可以透過先進的3D掃描科技，帶你以特別的方式，「穿越」回琉球王朝時代。

方法①｜成為琉球王國的居民

沖繩小小宇宙博物館的「琉球王朝」區域，是以1/80的比例縮小打造出的首里城區。以最新的3D列印技術及專業職人的設置，不僅真實重現了目前還在部分重建中的首里城，且將古代城周邊的風景也都重現出來，精緻可愛不說，歷史氛圍感也很到位。如果說在館內製作自己的微縮模型，也可以選擇成為琉球王朝的居民變相「穿越」。

方法②｜搭乘AR實境擴增時光機

當然，作為微縮模型博物館，沖繩小小宇宙博物館擁有最先進的3D掃描系統，不僅能仿真製作出個人的迷你模型，還能利用所拍攝的影像生成個人的虛擬小人角色——而大家可以透過特定的APP應用程式，讓自己在手機的相機拍攝畫面中登場，作AR實境擴增的體驗。

你可以選擇在一入館，就先去掃描製作自己的虛擬角色，完成後透過Avatavi這個APP應用程序，讓「自己」在眼前的琉球王朝場景中跑跳，好像是PRG遊戲主角在打地圖上行走一樣。且一邊玩還可以一邊拍照錄影，為自己的「虛擬穿越」留下有趣的紀念。

除此之外，在官方的APP應用程式中，還有用這虛擬小人製作個人動態貼圖的功能——只要導入自己的虛擬小人，並套用多種動畫模板，便能生成許多搞笑逗趣的動態貼圖。

※此部分內容為2024年5月當時的館內情報。

在沖繩小小宇宙博物館中製作的這個虛擬小人，不只在館內可以盡情玩樂，即便離開博物館也能繼續使用，也就是說你到其他觀光景點，甚至是回家之後，都還可繼續利用它來「創作」一些有趣的影片和照片。

當然，除了琉球王朝這個區域，沖繩小小宇宙博物館中，還有能以數位投影藝術的方式體驗沖繩的夢幻空間「RYU-KYU Universe」、再現昭和時代的東京樣貌的微縮模型區「復古東京」、還原《新EVA新世紀福音戰士》電影版中第三村及初號機出動畫面的微縮模型區「EVA新世紀福音戰士」等多元而有趣的展示。

更多詳細的介紹，可以參考我們另外一篇文章《沖繩新景點小小宇宙博物館 微縮模型與數位結合新玩法》。

沖繩小小宇宙博物館（Little Universe OKINAWA）

【地址】沖縄県豊見城市豊崎3-53

【營業時間】平日 11:00～19:00 ｜ 週六日、國定假日 10:00～19:00

【門票一日券】18歲以上 2800日圓、12～17歲 2100日圓、4～11歲 1600日圓、3歲以下免費

（須事先上官網預約購票喔！）

▎同場加映 穿越之餘順道購物逛街

這座新開幕的沖繩小小宇宙博物館，就位於沖繩大型購物中心「iias沖繩豊崎」中，樓下就是DMM KARIYUSHI水族館。購入門票，還會附帶一些購物中心店鋪的優惠券，且就位於海邊，風景極佳，規劃一整天的漫遊行程也是蠻不錯的。

此外，就在距離iias沖繩豊崎莫約兩分鐘左右車程旁，有沖繩人氣的OUTLET「ASHIBINAA」，裡面蒐羅有逾百家日本國內外的品牌店鋪，是想要趁出國血拼一番的朋友不錯的選擇。若有興趣前往，可以看看我們之前整理的購物推薦文《沖繩Outlet ASHIBINAA購物推薦 除了COACH、adidas、Gap還有很多好買》。

iias沖繩豊崎（イーアス沖縄豊崎）

【地址】沖縄県豊見城市豊崎3-35

【營業時間】10:00～21:00（餐廳等根據店鋪不同，營業時間也會有所不同。）

【大眾交通】自機場搭乘那霸巴士95號線往返，車程約20分鐘。

沖繩Outlet購物中心ASHIBINAA（あしびなー）

【地址】沖縄県豊見城市豊崎1-188

【營業時間】10:00～20:00（餐廳等根據店鋪不同，營業時間也會有所不同。）

※ 不排除因天氣原因臨時休業或因其他因素變動營業時間。

【大眾交通】自機場搭乘那霸巴士95號線往返，車程約18分鐘。另外，也可以從國際通達成琉球巴士56、256、８號線前往。具體的巴士時刻表，可參考官方公告。

沖繩旅遊體驗② 能玩山玩海的度假飯店

到沖繩走跳，各式各樣的戶外活動是少不了的，特別是海上活動。而雖然沖繩總給人強烈的海的印象，卻同時擁有被登錄為世界自然遺產的自然山林「山原（やんばる YANBARU）」。既想要有海島度假的輕奢華感，又想嘗試刺激清涼的海上活動，還想要親近沖繩美麗的自然山林的話，那麼沖繩東方酒店渡假村與水療中心就是你可以參考的選擇。

▎玩山：和世界自然遺產「山原」一起越野去

2021年7月被正式登錄為世界自然遺產的沖繩山原，是日本最大的亞熱帶森林，裡面有許多獨特的植物及動物生活著，廣義範圍內亦包含有許多人氣觀光地。就位於山原入口處的沖繩東方酒店渡假村與水療中心，依山傍海不說，對於要怎麼感受沖繩的山林與海洋，總是有許多不錯的建議。就拿怎麼玩山來說好了，飯店推薦的「泥濘越野車大冒險in名護（どろんこバギーアドベンチャーin名護）」，可說是是大人小孩男孩女孩都適合的有趣體驗。

「泥濘越野車大冒險in名護」的越野車體驗，是真的在山原叢林中的山路上駕駛，兩旁樹林茂密，山路蜿蜒，輾過泥濘、泥水與樹根，爬坡下坡轉彎等，真讓人有種在亞熱帶叢林中探險的感覺，還有機會遇見沖繩山上特有的獨特植物和動物喔！這個開越野車的體驗，大人和4歲以上的孩子都能參與，沒有太多的年齡限制。所以不論是全家大小一起去，或是和朋友一起去，都蠻值得排進行程。

泥濘越野車大冒險in名護（どろんこバギーアドベンチャーin名護）

【體驗時間】60分鐘

【費用】16歳以上6,500日圓｜11〜15歳6,000日圓｜4〜10歳500日圓

（須事先上官網進行預約喔！）

▎玩海：超值水上活動體驗券 3種玩樂一次享受

※ 此部分內容為2024年4月採訪當時的體驗內容。

玩山了之後，當然也少不了玩海！作為沖繩的度假飯店，沖繩東方酒店渡假村與水療中心自然為住宿旅客準備了不少有趣的海上活動，其中包括只有住宿旅客才能購買的超值遊樂券「水上大冒險周遊券」。這張3500日圓的票券（※ 此價格為2024年5月時的金額，具體請以官方網站公告為準），可以到距離飯店約3分鐘車程的KARIYUSHI海灘去玩三種海上活動體驗。像是刺激又有趣的龍舟香蕉船（ドラゴンボート）、很有綜藝節目FU的水之樂園（ウォーターランド）、能坐船欣賞沖繩海中美麗的風景及生物的玻璃船（グラスボート）等，且飯店還有提供免費的接駁巴士代步，方便又好玩。

需要留意的是，這張票是要在飯店Check-in之後才能在飯店櫃檯購買，直接跑到KARIYUSHI海灘是買不到的。

水上大冒險周遊券（アクアアドベンチャーパス）

【販售期間】2024年3月4日（月）〜10月31日（木）

【販售時間】9:00～17:00 ※需先Check-in才能購買

【票價】3500日圓

▎住宿：客房全面翻新完成 入住體驗更優

如果你有follow我們的文章，應該就知道，沖繩東方酒店渡假村與水療中心這三年分階段在翻新飯店中的客房，而就在2024年4月23日，終於全面翻新完成，讓住宿體驗再上一個層次。這最後一次翻新的客房房型包括「Club Corner」和「Club Ocean」，配置了能豪享廣闊海景與山原綠意的大面積落地窗，且床與座椅間的空間區隔更加寬敞，更起來更加舒適且風格雅緻。再者，即便是飯店內的基本房型「Superior Room」，最多也可入住5人，可見飯店對於空間舒適度的講究。

除此之外，針對不同客層的需求，以提供的不同房型，亦在內部設備、空間及窗景上有所不同，若有興趣可以參考官方網站。

值得一提的是，2025年飯店附近將新開幕一座以世界自然遺產山原為舞台的大型主題樂園「JUNGULIA」，腹地預計將是東京巨蛋的26倍！屆時入住沖繩東方酒店渡假村與水療中心可又多了一項超新奇的新體驗，絕對讓你的沖繩度假更豐富。

▎水療：花園泳池時尚又療癒

圖片提供：沖繩東方酒店渡假村與水療中心

沖繩東方酒店渡假村與水療中心一如其名，擁有豐富的水療設施，包括室內外的泳池浴池等。我們以前在文章中也和大家介紹過，飯店內最經典的莫過於其1樓的花園泳池——由6個泳池與一個兒童泳池相連而成的花園泳池，總長度達170m，還備有滑水道、桑拿房、氣泡池等有趣設備。不僅能一邊享受海景，一邊享受泳池之樂，且晚上部分區域也有開放，點燈後的氛圍又與白天不大相同，多了一些都會時尚感，想要一整天和「水」賴在一起，也是個蠻不錯的體驗！

花園泳池（ガーデンプール）

【位置】飯店戶外1樓（開放時間可參考官方網站）

沖繩東方酒店渡假村與水療中心（オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ）

【地址】沖縄県名護市喜瀬1490-1

【預約電話】+81-980-51-1900

Check In / Check Out：15:00～ / ～11:00

※ Club Room及Suite Room的Check Out時間是12:00

PICK UP 自駕觀光加美食購物 一日搞定

▎與世界遺產相鄰的永旺夢樂城 沖繩 來客夢

日本大型連鎖購物中心AEON Mall永旺夢樂城，相信大家並不陌生，而位於沖繩的AEON Mall永旺夢樂城 沖繩 來客夢，可說是沖繩代表性的大型購物中心。由於它就在的沖繩南交流道下10分鐘車程的位置，無論是搭巴士前往或是自駕都非常方便。再加上附近有沖繩有名的世界遺產「中城城跡」與日本國指定重要文化財「中村家住宅」等重量級的觀光景點，因此非常適合規劃一日觀光購物行程。

永旺夢樂城 沖繩 來客夢內集結了200家以上豐富且風格多元的店鋪，對於外國遊客來說最方便的，莫過於一站式購物消費——不管是想要購買數位產品、家電、藥妝、時尚服飾、生活雜貨、美食伴手禮、沖繩紀念品等，在這裡都能找到。而且購物中心中空間寬敞不說，更貼心設置有不少可以歇腳休息和玩樂體驗的設施，逛起來更加愜意無負擔。

▎永旺夢樂城 沖繩 來客夢吃喝玩樂快速推薦

永旺夢樂城 沖繩 來客夢的建築與空間設計本身，就非常有沖繩感，不僅在外觀上能見到沖繩傳統建築中的紅色屋瓦以及風獅子，入內後的大廳內還能見到有100公噸的巨型水槽「來客夢水族館」。大水槽中，能見到在沖繩一帶海域中生活的各式各樣熱帶魚類在裡面悠遊，不僅看著療癒、適合拍照打卡，也更適合家長們帶著小朋友們一起來購物消遣。

來客夢水族館（ライカムアクアリウム）

【位置】1F Grand Square

另外，館內的美食街內能找到各式各樣的沖繩美食，且擁有2400個座位，更也有能夠內用的獨立店鋪。而我們這次前往時嚐了4樓的美式牛排店JUMBO STEAK HAN’S，它就是沖繩人氣的平價連鎖牛排店，而且是沖繩才有的。受到美國影響，吃牛排也是不少人到沖繩會選擇的美食，而且沖繩境內也有許多大大小小的牛排名店。畢竟逛街購物某種程度上也是一種「運動」，逛到後來特別想吃肉，所以我們在永旺夢樂城 沖繩 來客夢的午餐，就選了牛排。

JUMBO STEAK HAN’S的菜單一如其店名，美式大份量是少不了的，其中500g的丁骨牛排、 肉質軟嫩的莎朗牛排都是人氣品項。此外也有漢堡肉排、龍蝦菜單可以選擇，想要美味地飽餐一頓，選擇JUMBO STEAK HAN’S是不會錯的。

JUMBO STEAK HAN’S 沖繩 來客夢店（JUMBO STEAK HAN’S 沖縄ライカム店）

【位置】4樓 美食街附近

【營業時間】11:00～23:00（22:00最後點餐）

▎永永旺夢樂城 沖繩 來客夢購物快速推薦

前文有提到，在永旺夢樂城 沖繩 來客夢可以讓你完成一站式消費，而若想要買沖繩特色的伴手禮或紀念品，到2樓的「美麗音.net（美ら音.net）」就對了。這裡可以找到非常多樣的沖繩的人氣土特產，包括以宮古島的海鹽製作的雪鹽金楚糕、沖繩島辣椒口味的蝦仙貝、沖繩紫薯塔等。其他還有一些比較新奇的伴手禮，如水果咖哩、風獅子面膜，以及沖繩特色的陶器等應有盡有。

如果你想要找一些更實用的紀念品，那麼位於3樓的「T-SHIRT-YA.COM」會是不錯的選擇。因為在這裡可以找印有沖繩特色圖樣的T恤，像是特色美食、風獅子等，亦或是有沖繩海島風情的襯衫等。

▎逛街前優惠好康先入手

作為沖繩人氣的大型購物中心，永旺夢樂城 沖繩 來客夢特別為外國遊客準備了500日圓的優惠券，而且另外還有其他的優惠券可以免費領取使用。記得抵達開始購物之前，先到位於1樓的觀光諮詢處（観光案内所）領好再「出動」喔。

永旺夢樂城 沖繩 來客夢（イオンモール沖縄ライカム）

【地址】沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1番地

【營業時間】一般 10:00～22:00（一些餐廳與咖啡及其他設施的營業時間會有所不同，詳細請參閱官方網站。）

【大眾交通】從那霸機場，可搭乘高速巴士152、125，至永旺夢樂城 沖繩 來客夢下車即是。又或者搭乘高速巴士111、113、123，至高速山里站下車，步行約15分鐘。更詳細的大眾交通方式，可參考官方網站。

下一趟沖繩之旅 玩點不一樣的

這次跟大家分享了這些到沖繩可以嘗試的特別體驗，不知道是否為你的下一趟沖繩之旅提供了一些靈感？無論今年新登場的景點，還是可以玩山玩海加時尚度假的飯店，亦或者規劃一日遊行程特別方便的人氣大型購物中心，都蠻值得喜歡沖繩的你嘗試看看。

如果有什麼其他沖繩好吃好玩的體驗，歡迎留言，或是到JAPANKURU日本酷樂臉書粉絲團和IG上私訊留言，或是直接加入日本旅遊活動情報交流/日本酷樂JAPANKUR臉書社團投稿喔。

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