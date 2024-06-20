夏季消暑遊！山梨縣富岳風穴和鳴澤冰穴擁有夢幻冰柱的熔岩洞窟

【旅奇傳媒/日本部報導】夏季天氣熱，一到室外就覺得頭昏腦脹嗎？富士山山麓就有一處天然的大冰庫可供大家避暑。

被指定為天然紀念物的鳴澤冰穴和富岳風穴，其實是千年前火山爆發岩漿流下而形成的熔岩洞穴，終年平均氣溫約在3度上下，幾乎整年都能見到從洞頂滲透下來的冰滴所形成的冰柱。

豎穴型的鳴澤冰穴高低落差近7層樓高，洞內的參觀路線約150公尺，除了能欣賞如同寶石般的冰柱外，還可見到古時候被作為儲藏庫使用的冰牆、種子儲藏庫等遺跡。

而橫洞型的富岳風穴，參觀路線較長約200公尺，不僅內部涼爽，遊客也能看到冰柱、熔岩棚、繩狀熔岩等大自然雕塑而成的藝術品。

不論是適合親子旅遊、路線較為平穩的富岳風穴，或是具挑戰性的鳴澤冰穴都各具看頭，趕快存到你的旅遊清單內吧

◉ 山梨．富岳風穴／鳴澤冰穴

・單一洞穴票價：國中以上大人350日圓、小學生200日圓

・交通：搭乘富士急行線至河口湖站，轉乘往鳴澤的周遊巴士於風穴站或冰穴站下車

・地址：山梨県南都留郡鳴沢村8533

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