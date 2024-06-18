東京「吉伊卡哇主題餐廳」限定餐點1次看，還有周邊盤子提袋搶先收集

位於東京池袋的「吉伊卡哇主題餐廳」去年2023年11月16日盛大開幕時引起廣大迴響。為了讓粉絲們都能盡情享受，餐廳以「家庭餐廳」為概念，菜單包含大人也可以點的「ちいかわ兒童套餐」、「ハチワレ煎蛋漢堡套餐」以及「二代目料理長的隨意甜點盤」等，共有八款美味有趣的招牌菜餚，日前確認6/19提供「期間限定菜單」與週邊必買商品，保證值得收藏起來！

圖／THE GUEST CAFE＆DINER官網

除了店內裝飾大量使用了原創插圖，每張桌子上還配有再現插圖中「栗饅頭按鈕」的裝置超可愛，在店門口，還設有可與二代目料理長及服務員合影的拍照打卡點超萌。

圖／THE GUEST CAFE＆DINER官網

而自2024年6月19日（星期三）起，餐廳將舉辦全新活動「食欲滿滿的HOT活動」。從原作漫畫中精心挑選出熱門情節，並改編成2款主菜、1款甜點、4款飲品和1款小菜，不僅如此，這次活動將把8款「食欲滿滿的HOT活動」菜單加入到招牌菜單中，總共16款美味佳餚，期待大家的光臨。

圖／THE GUEST CAFE＆DINER官網

圖／THE GUEST CAFE＆DINER官網

圖／THE GUEST CAFE＆DINER官網

此外，「食欲滿滿的HOT活動」的全新原創商品也將在活動開始當天發售。我們誠摯邀請您來「ちいかわ餐廳」，在這裡享受美味與歡樂；至於周邊商品也很適合收集，無論是「吉伊卡哇辣味咖哩」或是「吉伊卡哇＆小八貓卷餅」經典畫面，直接做成盤子、服飾、環保提袋等商品，若有近日前往日本旅遊的民眾，推薦一定要去逛逛！

「吉伊卡哇主題餐廳」限定菜單、商品

活動日期：6/19 起

活動地點：池袋PARCO 本館7樓 THE GUEST cafe&diner 東京都豊島区南池袋１丁目２８−２

營業時間：CAFE 11:00－21:30（最後入場時間 20:30）；SHOP 11:00－21:00