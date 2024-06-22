只要1,000日圓！ 觀光客限定優惠「大阪、姬路到鳥取」高速巴士特價中

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

說到日本的鳥取縣你會想到什麼？鳥取沙丘、柯南小鎮、鬼太郎….，鳥取縣有非常多知名的景點與美食，每年都吸引許多觀光客造訪。

從關西地區前往鳥取的交通非常方便，可以從關西機場轉搭特急電車（2.5小時，單程票價約7,520日圓），或從大阪轉乘難波OCAT轉乘高速巴士（約3.5小時，票價4,200日圓）。

而鳥取縣政府為了讓海外遊客能以更優惠的方式到鳥取觀光，特別推出「外國旅客專屬優惠」，只要1,000日圓就能從大阪難波乘坐高速巴士直通鳥取！

大阪—鳥取高速巴士

對象：持有短期滯留簽證、以觀光為目的來訪的外國旅客，購買時需出示護照

優惠期間：2024年6月20日～2025年3月31日（有可能提早結束，以官網公告為主）

無法使用期間：2024年8月1日～31日、12月1日～1月15日

價格：大人1,000日圓、11歲以下兒童500日圓（未滿6歳也須購買兒童票）

哪裡買：難波OCAT售票窗口

營業時間：平日7:00～20:45、周末與國定假日6:30～20:45

乘車處：7號月台

中途將停靠一個休息站10分鐘休息，座位可提前一個月預約座位，若取消預約也不用擔心產生費用喔

姬路—鳥取高速巴士

除了從大阪出發外，也可以從兵庫縣的姬路一路玩到鳥取！

原本從姬路到鳥取可搭特急電車約1.5小時，票價單程5,050日圓，或搭乘高速巴士約2.5小時，票價為2,800日圓，從2024年5月25日開始也推出了「外國旅客專屬優惠」，同樣只要1,000日圓就能搭乘高速巴士！

對象：持有短期滯留簽證、以觀光為目的來訪的外國旅客，購買時需出示護照

優惠期間：2024年5月25日～2025年3月31日（有可能提早結束，以官網公告為主）

價格：大人1,000日圓、11歲以下兒童500日圓（未滿6歳也須購買兒童票）

哪裡買：神姬巴士站處QWLL姫路1樓售票窗口(姫路ターミナルスクエア)

營業時間：平日8:00～20:00、周末與國定假日8:00～16:30

乘車處：11號月台

巴士內設有洗手間，且座位為自由席，不須預約制，先到先坐。

以上兩個優惠若年度補助預算用完，將提前結束。

鳥取市官網：https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1686202857203/index.html?fbclid=IwAR08g-ApKOhi2o6fpjyekDWnmf3m3RBnldwLnAHCpNcwwgbqrjsTUg47PYs_aem_AUkNrinZlUf0t942_IsCQl53VfD88p8lNHgm2spd7hZizQbtOMBQ5LleOvoqpAJZLNg

高速巴士官網：https://hinomarubus.co.jp/

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