快訊

春水堂漏電釀死「案發現場立刻被破壞」 不起訴原因曝

大神真的愛！木村拓哉突發IG限動 竟是「金賞獎NO.1」佳德鳳梨酥

遲遲不退房！ 高雄旅館房務員進門 驚見44歲男客趴地猝死

只要1,000日圓！ 觀光客限定優惠「大阪、姬路到鳥取」高速巴士特價中

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

說到日本的鳥取縣你會想到什麼？鳥取沙丘、柯南小鎮、鬼太郎….，鳥取縣有非常多知名的景點與美食，每年都吸引許多觀光客造訪。

從關西地區前往鳥取的交通非常方便，可以從關西機場轉搭特急電車（2.5小時，單程票價約7,520日圓），或從大阪轉乘難波OCAT轉乘高速巴士（約3.5小時，票價4,200日圓）。

而鳥取縣政府為了讓海外遊客能以更優惠的方式到鳥取觀光，特別推出「外國旅客專屬優惠」，只要1,000日圓就能從大阪難波乘坐高速巴士直通鳥取！

大阪—鳥取高速巴士

對象：持有短期滯留簽證、以觀光為目的來訪的外國旅客，購買時需出示護照

優惠期間：2024年6月20日～2025年3月31日（有可能提早結束，以官網公告為主）

無法使用期間：2024年8月1日～31日、12月1日～1月15日

價格：大人1,000日圓、11歲以下兒童500日圓（未滿6歳也須購買兒童票）

哪裡買：難波OCAT售票窗口

營業時間：平日7:00～20:45、周末與國定假日6:30～20:45

乘車處：7號月台

中途將停靠一個休息站10分鐘休息，座位可提前一個月預約座位，若取消預約也不用擔心產生費用喔

姬路—鳥取高速巴士

除了從大阪出發外，也可以從兵庫縣的姬路一路玩到鳥取！

原本從姬路到鳥取可搭特急電車約1.5小時，票價單程5,050日圓，或搭乘高速巴士約2.5小時，票價為2,800日圓，從2024年5月25日開始也推出了「外國旅客專屬優惠」，同樣只要1,000日圓就能搭乘高速巴士！

對象：持有短期滯留簽證、以觀光為目的來訪的外國旅客，購買時需出示護照

優惠期間：2024年5月25日～2025年3月31日（有可能提早結束，以官網公告為主）

價格：大人1,000日圓、11歲以下兒童500日圓（未滿6歳也須購買兒童票）

哪裡買：神姬巴士站處QWLL姫路1樓售票窗口(姫路ターミナルスクエア)

營業時間：平日8:00～20:00、周末與國定假日8:00～16:30

乘車處：11號月台

巴士內設有洗手間，且座位為自由席，不須預約制，先到先坐。

以上兩個優惠若年度補助預算用完，將提前結束。

鳥取市官網：https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1686202857203/index.html?fbclid=IwAR08g-ApKOhi2o6fpjyekDWnmf3m3RBnldwLnAHCpNcwwgbqrjsTUg47PYs_aem_AUkNrinZlUf0t942_IsCQl53VfD88p8lNHgm2spd7hZizQbtOMBQ5LleOvoqpAJZLNg

高速巴士官網：https://hinomarubus.co.jp/

窩日本推薦閱讀：鳥取縣柯南小鎮 – 從交通到必看10大景點–快來柯南博物館尋找真相吧!　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

國旅 大阪 觀光

延伸閱讀

她買士林夜市糖葫蘆驚見「發霉」 傻眼直呼：替觀光客捏冷汗

2024下半年10部必看動畫電影！《腦筋急轉彎2》睽違9年回歸，《名偵探柯南》死神小學生降臨北海道

騎士摔車…家屬PO網控轎車轉彎肇逃引憤慨 警揭真相：是駕駛報警的

蔡阿嘎開除元老蘿拉！ 網挖發文猜：5月就出事了

相關新聞

只要1,000日圓！ 觀光客限定優惠「大阪、姬路到鳥取」高速巴士特價中

鳥取縣政府為了讓海外遊客能以更優惠的方式到鳥取觀光，特別推出「外國旅客專屬優惠」，只要1,000日圓就能從大阪難波乘坐高速巴士直通鳥取！

日本全家「寶可夢鳳梨冰沙」即日起開賣，加碼「卡比獸手巾＆皮卡丘睡毯」同步登場

全家便利商店與Pokémon Sleep寶可夢合作，推出限定的夏日消暑飲品，以及兩款超可愛的手巾與毛毯！

沖繩旅遊體驗景點新推薦 上山下海還要穿越時空！？

到沖繩旅行，你最喜歡什麼？是水上運動、叢林探險、吃在地美食聽三線，還是穿琉裝拍照？JAPANKURU這次想與你分享一些特別的新玩法，希望能帶給你不一樣的體驗。

東京原宿逛街City Walk攻略 新地標潮店與美食推薦

2024年春天，東京原宿開幕了新地標時尚設施東急廣場原宿HARAKADO。而趁著這新地標的開幕，JAPANKURU整理了一些原宿City Walk散步逛街的小推薦，給準備到東京原宿的你參考看看。

夏季消暑遊！山梨縣富岳風穴和鳴澤冰穴擁有夢幻冰柱的熔岩洞窟

【旅奇傳媒/日本部報導】夏季天氣熱，一到室外就覺得頭昏腦脹嗎？富士山山麓就有一處天然的大冰庫可供大家避暑。 被指定為天然紀念物的鳴澤冰穴和富岳風穴，其實是千年前火山爆發岩漿流下而形成的熔岩洞穴，終

日本旅遊想買eSIM卡？日本網卡在便利商店就能搞定！

到日本玩，想要買一張方便好用的日本網卡？現在於日本便利商店中就可以買到eSIM卡享受網路服務，讓你在日本旅遊時，從地圖導航到餐廳推薦，還是IG打卡PO文都順順。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。