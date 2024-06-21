日本全家「寶可夢鳳梨冰沙」即日起開賣，加碼「卡比獸手巾＆皮卡丘睡毯」同步登場

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

日本的便利商店時常會攜手各品牌推出期間限定的聯名商品，這一次全家便利商店與Pokémon Sleep寶可夢合作，即日起推出限定的夏日消暑飲品，以及兩款超可愛的手巾與毛毯！一起來看看吧～

Pokémon Sleep寶可夢 鳳梨冰沙

這款鳳梨冰沙以夏日消暑的鳳梨口味為主角，冰沙內還添加了吃得到的鳳梨果凍，酸酸甜甜的滋味讓冰沙的口感更加豐富！絕對是炎炎夏日最消暑又最可愛飲品新選擇。

售價276円（含稅298円）

Pokémon Sleep寶可夢 卡比獸＆皮卡丘手巾

除了飲品外，這次也推出兩款聯名商品要來攻佔你的荷包！

第一個是以人見人愛的卡比獸和皮卡丘為主角，所設計的可掛式手巾，毛巾質感柔軟舒適，不論是掛在浴室、廁所、廚房等地方，都能天天陪伴你度過日常生活的每一天。

售價1,819円（含稅2,000円）

Pokémon Sleep寶可夢 皮卡丘毛毯

第二款是以睡覺的皮卡丘模樣所設計的「皮卡丘毛毯」，100％純棉製成，手感舒適好摸，平常再加、在公司睡午覺時使用，或是外出旅遊時在車上、飛機上使用也都方便攜帶！

售價1,819円（含稅2,000円）

最後！只要購買兩項全家指定商品，即可獲得附有香氣的紙製寶可夢造型符，一共有5種造型、5個香氣，贈完為止！

日本全家xPokémon Sleep

販售地區：北海道、東北、關東、東海、北陸、關西、中國、四國、九州、沖繩

https://www.family.co.jp/campaign/spot/2405_pokemonsleep_cp.html

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