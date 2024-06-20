東京原宿逛街City Walk攻略 新地標潮店與美食推薦

與時俱進的原宿

日本潮流的引領地之一「原宿」，以其獨特的風格做為基礎，隨著時間的推移不斷快速變化和轉型。即使是在前幾年因為疫情而一度蕭條，卻依然不改其作為日本潮流時尚聖地的地位。在疫情平定、重新開放觀光後，原宿不僅保持了其獨特的活力，還繼續引領著東京跟上快速的時代變化，即使是已經去過的人也會想再次到訪，足見其永不令人厭倦的魅力。

這篇文章將為各位介紹原宿的逛街攻略。我們將分為三大主題：值得注意的最新地標、原宿美食，以及充滿原宿風格的時尚商店。

原宿的新地標：東急廣場原宿HARAKADO（ハラカド）

▎原宿的新文化發源地

首先要介紹的地方是2024年4月17日新開幕的地標「東急廣場原宿HARAKADO（ハラカド）」。這個地點位於「東急廣場表參道OMOKADO」的正對面，擁有一種獨特的對稱結構，非常引人注目。

在東京不斷出現的新景點中，東急廣場原宿HARAKADO的獨特之處在於它是一個對藝術非常友善的綜合商業設施。其所在的神宮前交叉路口，過去在60年代是許多創意人士聚集的原宿中央公寓所在地。該地點的目標是恢復過去的聲望，並將原宿打造為新文化的發源地。

▎集結稀有高端品牌

東急廣場原宿HARAKADO內共有75家店鋪進駐，其中不僅品牌種類多樣，更吸引人的是這裡匯聚了無論在臺灣或日本國內都難以找到的品牌。例如，來自非洲加納的手袋品牌「CLOUDY」、以「生命的洗滌」為概念，利用土壤、天然礦石和溫泉水製作的化妝品品牌「YUBUNE」，以及首次開設的大型TENGA常設專賣店「TENGA LAND」等，這些稀有高端品牌的聚集，更增加了人們的關注。

▎一次品嘗到全球的特色美食

此外，在東急廣場原宿HARAKADO，你還可以找到相當多特色美食店家，包括日本知名拉麵連鎖店「一風堂」、在原宿首次開業的「カヌレとアイス（可麗露和冰淇淋）」、出現在電影《羅馬假期》中的冰淇淋專賣店「Giolitti（喬利提）」、對歐洲旅行者來說不陌生的咖啡館「アンジェリーナ（安吉莉娜）」、結合了劇院、快閃店和畫廊等多功能空間的咖啡專賣店「BABY THE COFFEE BREW CLUB」、自1966年以來的傳統中華料理「紫金飯店」、以及韓國在日本的第一家店「깐부치킨（Kkanbu Chicken）」等，匯聚了眾多國內外知名美食店鋪。

▎沈浸式藝術空間

「藝術」是東急廣場原宿HARAKADO的最佳代名詞。在這裡，除了商店之外，顧客的休息空間也能欣賞到各種藝術作品。其中最獨特的是四樓的公共空間「Harappa（ハラッパ）」，這裡展示了多種大型裝置藝術，這些作品的主題集中了自然元素如太陽、風、雨、土壤和樹木，不僅提供了新的拍照打卡點，也使每個人都能直接體驗並投入藝術本身，同時提升大眾對可持續性環境的意識。

不僅是提供裝置藝術，這裡實際上就是創作者的聚集地；「創作者平台」是真實藝術家的活動基地，設有藝術辦公室、工作室和作品展示空間等。

從五樓到七樓都設有開放式觀景露台，能夠一覽不同角度的神宮前交叉路口，可以說是一個在東京市中心享受綠意與休息的理想空間。

此外，東急廣場原宿HARAKADO內部還進駐有高圓寺的超人氣時尚老錢湯「小杉湯」，是真的有富士山壁畫的錢湯，值得喜歡所謂的「老派風格」及愛泡湯的人士前往一試！具體內容可以參考小杉湯原宿的IG。

【東急廣場 原宿HARAKADO（ハラカド）】

地址：東京都澀谷區神宮前六丁目31-21

營業時間：

B1F~4F（購物樓層）11:00~21:00

B1F（Kosugiyu, Chikaichi）7:00～23:00

GF（PEEK-A-BOO）10:00～21:00

3F（BABY THE COFFEE BREW CLUB）8:00～23:00

3F（STUDIO SUPER CHEESE）11:00～23:00

3F（J-WAVE ARTSIDE CAST）11:00～20:00

3F（CRYSTAL PHARMACY）12:00～20:00

5F～7F（原宿廚房&露台）11:00～23:00

（詳細營業時間請參考官方網站）

原宿美食 一定要品嚐這些！

原宿做為東京的文化中心地，從正餐到街頭小吃，各種食物文化都非常發達，街上處處都能找到各式各樣的美食店。這裡推薦幾個來原宿必吃的美食。

▎正餐類

首先想介紹的是，最近在原宿相當有人氣的餃子店「原宿餃子樓」。

菜單都以餃子類為主，雖然看起來比較簡單，但因為價格便宜而著名，可以輕鬆隨意的點餐。招牌菜單是煎餃，6個只要340日元，價格相當實惠，可享受剛煎好的酥脆口感。菜單上除了餃子之外，還有豆芽拌菜、黃瓜拌菜等輕食菜單，非常適合搭配啤酒享用，所以特別推薦給那些喜歡喝啤酒配小吃美食的朋友們。

【原宿餃子樓】

地址：〒150-0001 東京都澀谷區神宮前6丁目2-4

營業時間: 11:30～22:30 （最後點餐時間 22:00）

Image Source: @tokuiyoshimi

接下來要介紹的是一家時髦的烏龍麵店「麺散」。這家店的烏龍麵最大的特點是湯量較少但味道濃郁。特別是將烏龍麵以義大利麵的方式重新排列的炭燒烏龍麵非常有特色，如果你想在原宿品嚐到領先潮流的烏龍麵，那麼一定要去這家店看看！只是⋯⋯也要做好要排長隊的心理準備囉。

【麺散】

地址：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目13-7-1F

營業時間：11:30～23:00（最後點餐時間 22:30）

▎街頭小吃＆甜點

Image Source: @marion_japan

如果享用了豐盛的正餐，當然也不能錯過甜點時間吧？提到原宿必吃的甜點，擁有數十年名聲、長期排隊的「Marion Crepe」是其中的佼佼者。從季節限定菜單到各種水果配料、奶油、冰淇淋、蛋糕、蔬菜乃至肉類，都可以依據個人喜好自由定制，特別是初次來到原宿的朋友們，強烈推薦你一定要來試試。

【Marion Crepe 原宿竹下通店（マリオンクレープ 原宿竹下通り店）】

地址：〒150-0001 東京都澀谷區神宮前1-15 JUNES VILLE 1F

營業時間：平日 10:30～20:30 | 週末 10:00～20:30

充滿日本特色的街頭小吃－章魚燒，根據地區會有不同口感，分別為蓬鬆口感的關西風格和酥脆口感的關東風格，這是一種意見分歧很大的食物（就像臺灣的南北粽一樣，笑）。如果你到東京玩但想品嚐關西那種濕潤且蓬鬆的章魚燒，推薦你到原宿的「笑章魚」！這家店鋪的外觀相當扁平，店內提供基本款章魚燒、辣味章魚燒、大量的蔥或明太子章魚燒，以及季節限定的梅子口味章魚燒等。

【笑章魚 原宿表参道店（笑たこ 原宿表参道店）】

地址: 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-11-3

營業時間: 11:00~20:00

圖片來源: Fashion Press

非常值得介紹的還有這個必吃甜品，它是位於原宿的「蘋果糖」，可以說是日本版的糖葫蘆。許多人可能認為蘋果糖是日本祭典期間才能享用的屋台美食，但其實無論何時都可以在一些連鎖店買到。特別是位於原宿的「代官山蘋果糖」，香甜的蘋果搭配傳統的糖衣以外，還有各種不同風味可以選擇，如肉桂、抹茶、可可、黃豆粉、焙茶等，如果你是糖葫蘆的愛好者，一定會喜歡，強烈推薦你前來一試。

【代官山Candy apple 原宿竹下通り店】

地址：〒150-0001 東京都澀谷區神宮前1丁目7-3

營業時間: 10:30～19:00

▎品牌咖啡館

如果你正在尋找原宿的氛圍咖啡館，那麼美國著名時尚品牌Ralph Lauren所開設的Ralph’s Coffee是個不錯的選擇。這個只在紐約、香港、東京開設的咖啡館在網紅之間已經是一個非常知名的拍照聖地。

店內裝潢採用Ralph Lauren特有的古典復古氛圍，讓人像是瞬移到了歐洲街頭的咖啡館。這裡100%使用來自中南美的有機咖啡豆，並提供經典的義式咖啡與銷售各式咖啡相關的商品，對Ralph Lauren的粉絲與咖啡愛好者來說，絕對是一個必需去踩的點。

【Ralph’s Coffee 表參道店】

地址：〒150-0001 東京都澀谷區神宮前4丁目25-15

營業時間：10:00～19:00

原宿風格時尚店

▎遇見具有影響力的時尚單品「＃FR2」

介紹完原宿的各種美食，接下來就是享受購物的時刻了！原宿對於時代的變遷反應相當敏感，你可以在這裡逛到富有個人風格的最新潮流時尚單品店。

今天要介紹的「＃FR2」在街頭時尚中也是最前衛的，有相當多融入了成人元素的產品，並有著非常鮮明的品牌定位。這不僅僅是考慮到設計層面，更是融入了強烈的品牌形象和明確的社會信息。如果你對「＃FR2」這個品牌非常感興趣，可以在我們之前的文章中看到更詳細的介紹。

【#FR2 原宿】

地址: 〒151-0001 東京都澀谷區神宮前4丁目31-6 吉野大廈1樓

營業時間: 11:00~21:00

▎運動風與街頭時尚的完美交融「VOLCOM」

對於滑板、滑雪、衝浪等板類運動的愛好者而言，「VOLCOM」這個品牌一定不陌生，從原宿車站步行約14分鐘就能找到它。這裡不僅有運動所需的裝備，還有日常可穿的街頭時尚單品，獨特的日本限定設計，以及與真實藝術家合作，讓你體驗運動專門店與藝術、時尚共融的獨特氛圍。

【VOLCOM 澀谷店】

地址：〒150-0001 東京都澀谷區神宮前6-19-16 1F

營業時間：11:00〜20:00

原宿潮流 川流不息

2024年，新的旅遊景點和地標如雨後春筍持續出現。這次引領東京最新趨勢的原宿，也有了新地標的開幕，期待未來還會有哪些新設施出現。除了原宿外，如果想知道東京還有哪些新開幕的景點，可以參考我們的另一篇文章「2024東京觀光必訪新地標推薦」。

原文撰寫：Kim Heewon

文章編譯：Candice Lee

責任編輯：Lucy Wu

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