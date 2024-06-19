日本旅遊想買eSIM卡？日本網卡在便利商店就能搞定！

出遊在外 沒網路好難受？

現代人到海外旅遊，少不了要打點好網路，特別是現在大家越來越喜歡自由行，若沒有網路做「靠山」，難免會讓人玩得心慌慌。即便是到能見到很多漢字的日本玩，但當地交通方式、店家營業時間、有什麼好吃好買的，或是請求翻譯支援，還有在社群平台上打卡PO文等時，使用網路早已成了大家的習慣。

相信不少朋友常常會在到日本之前就先做好準備，可能是先訂好日本網卡，無論是旅行用的SIM卡還是eSIM卡，又或者是租借WIFI。而近年來旅行用的eSIM卡越來越有人氣，畢竟不需要換卡，也不需要領取歸還機器十分方便。只是，有時候即便在出國前就先設定好eSIM卡，但到日本後有時候或許會因為設定的關係出現問題。或許，到日本當地再買eSIM卡會是個不錯的選項，而且現在在日本便利商店（※）裡就有一款叫做「Japan Travel SIM」的eSIM卡可以買，即便不會日文也不用太擔心。

※ 注意：Japan Travel SIM在日本多數的Lawson中有販售，但並非全部的Lawson都有。

日本網卡推薦：IIJmio的eSIM卡

近年市場上有越來越多的日本網卡可選擇，我們這次要分享的，是自IIJmio推出的Japan Travel SIM的eSIM卡，並簡單羅列了幾個重點：

・多種數據流量可選擇

到日本旅遊，大家基本上都以使用網路為主，不需要簡訊和通話功能。而這張eSIM卡就滿足了這項需求不說，且數據流量則有從3GB到高達55GB的廣泛選擇。大家可以根據自己的需求自由選擇，而不用被迫為自己用不到的流量付費便可輕鬆享受網路漫遊。且從開通日起算可使用長達30天，也非常適合較長途旅行的朋友。

・可網路共享

想在旅行時與朋友共享網路？沒問題，這個eSIM可支援手機網路流量共享功能。（iOS系統需要另外進行設定，具體兩步操作可參考官方網站。）

・日本全國覆蓋網路

這張eSIM卡使用的是NTT Docomo網絡，或許你已經知道NTT Docomo是日本最大的通訊商之一，在全國提供4G（LTE）/3G服務。無論您是在東京的市中心，還是到日本邊界的某個小島探險，只要當地能接收到Docomo的訊號，eSIM卡就能上網。

（Lawson的LOGO為Lawson提供）

・在Lawson便利商店買得到

在日本擁有近15,000家店面的Lawson是日本最常見的便利商店之一，而這張eSIM卡基本在Lawson都能找到，無論是羽田或成田機場的Lawson便利商店，或是你下榻的飯店旁的Lawson都可以買到。

・即買即用

購買本eSIM卡後，您只需要用電子郵件就能完成註冊手續。且從註冊、安裝eSIM卡到開通只需花費幾分鐘！只是開通時需要找到一個有WIFI網絡的地方來進行，而完成後你就可以到處上網啦！需要提醒的是，購買前請先要確認自己的手機是否具備eSIM功能，一般如果是最近5年左右內所製造的手機，應該都有這個功能。如果想要查詢可支援的具體手機型號，亦可查詢官方網站。

・支援多國語言的安裝説明

本eSIM卡的包裝中附有英文說明書，網站上則有提供其他語言（中文、韓文或泰文）的線上說明書！為了提供更全面的客戶服務，本eSIM卡更配置了多語言諮詢專線，有專門的工作人員可以提供英文、日文和中文的服務。

・隨意充值

如果不小心用完了購買的流量（例如不小心發了太多限動），這張eSIM卡還可以另外購買加值卡來加值，不用擔心斷網。且加值後，它還會延後您eSIM卡的到期期限！（但請注意，一旦eSIM卡過期，將無法進行加值。）

▶︎ 您可以在Japan Tavel SIM網站上找到更多資訊。

手把手教你怎麼買eSIM卡 並立即開通使用

那麼實際上要如何購買這張日本旅行SIM卡呢？其實只需要簡單的兩步驟，第一步就是找到Lawson。而作為沒有實體卡的eSIM卡，它一般會和一些數位禮券等陳列在一起。根據需求拿取需要的張數，到收銀台結帳，並告知店員您想購買的是哪個方案，以決定結賬金額。在便利商店購買預付卡（包括本SIM卡）都會經過這樣的確認流程，所以你只要在櫃檯確認好您的總額並按下確認按鈕，就可以放心購買並離開。就是這麼簡單！

※ 專業提示：不管您想購買的方案哪一種，包裝都是相同的，所以如果您打算購買多張且不同方案（例如，幫旅伴一起購買），可以在包裝上自行打勾標記，以免搞混。

買好您的SIM卡後，下一步就是註冊並將其安裝到手機上。包裝中有附上詳細的說明，在這裡也簡單跟各位介紹一下流程：

→ 連接到WiFi網路（許多Lawsons有提供自己的WiFi），然後刮開卡片背面的使用碼，在Japan Travel SIM網站上輸入使用碼並確認方案。

→ 輸入你的電子郵件以獲取驗證碼，在同一頁面上輸入收到的驗證碼，並選擇eSIM數據方案的開始日期（您也可以選擇立即開始使用！）。

→ 接下來，檢查您的電子郵件，找到一個下載eSIM的網址連結，並利用信中附上的一組密碼和eSIM序列號（ICCID）來登錄資訊。（這封電子郵件可能需要幾分鐘的時間才能送達）。

→ 登錄後，IIJmio將會給您一個確認碼，接下來您只要在手機中的「設定」→「行動服務」中輸入該確認碼，就能將eSIM安裝到您的Android設備或iPhone上！

幾分鐘之內，您的行動數據方案就開通啦，可以更放心愉快地享受自由讓您體驗跟所有本地用戶一樣的自由。

※ 專業提示：週二的22:00至隔周三的早上9:00是系統維護時間，因此為了確保註冊過程順暢，請避開這個時間段。

使用eSIM上網，盡情探索日本！

在日本旅行時，若擁有不受裝置和地域限制的行動網路數據方案，會讓整趟旅程的自由度提升不少。你可以更加放心地到處趴趴走，即使迷路或需要使用翻譯工具，都能夠依靠穩定的網路訊號來尋求協助。下一次的日本之旅，不妨試試看直接在日本的便利店買一張日本旅行eSIM卡，快速方便解決你在日本期間的手機上網問題囉！

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原文撰寫：Sophia Rose Appelbaum

英文編譯：Candice Lee

責任編輯：Lucy Wu

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