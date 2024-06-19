夏日上山避暑去！ 快踩點新潟山毛櫸樹海「美人林」

你在計畫暑假跟家人去日本玩嗎？是不是覺得要帶家中長輩跟小孩，又要處理旅遊中的大小事整個力不從心了呢？沒關係，這篇文章幫你精選了3組日本暑假跟團行程，介紹了東京、沖繩、九州跟團旅遊行程的特色，讓你可以選擇最適合自己的日本跟團路線！行程交通都有人幫你打理好了，只要負責美美的出遊是不是很心動呀，一起來看看文章介紹吧！

2024-06-17 11:00