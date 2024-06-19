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夏日上山避暑去！ 快踩點新潟山毛櫸樹海「美人林」

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新潟大自然秘境「美人林」年年吸引10萬人探訪。　圖：十日町市／提供
新潟大自然秘境「美人林」年年吸引10萬人探訪。　圖：十日町市／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】年年吸引10萬人探訪的新潟大自然秘境「美人林」，你踩點過了嗎？這裡遍布樹齡百年、高聳挺立的山毛櫸，由於樹型相當優美而得名。春夏充滿綠意景色之外，秋天也有紅葉美景，冬天則可以賞雪景。據說夏季溫度，還比周圍地區低2度左右呢！良好的自然環境也吸引不少野鳥落腳於此，又有野鳥寶庫之稱。今年夏天不妨一起離開冷氣房，到新潟郊外踏青森呼吸吧。

◉ 新潟．美人林

・交通：北越急行松代站搭乘東頸巴士（往松之山溫泉方向）至堺松站，徒步20分鐘

・地址：新潟県十日町市松之山松口1712-2付近

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秘境 美景 賞雪

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