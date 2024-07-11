【2024北海道住宿推薦】TOP5北海道絕美景觀民宿，鄰近札幌/小樽/函館/旭川，體驗四季景色變化

許多人都喜歡安排北海道自由行，因為它是一年四季都很適合拜訪的城市。春天的櫻花，夏天的薰衣草，秋天的賞楓，冬天的滑雪。無論你是想在雪地裡感受寧靜，還是希望在房間窗前就能賞櫻、觀楓，AsiaYo通通都能滿足你。在此獻上我們的北海道住宿攻略，讓你在探索絕美景致的同時，還能享受舒適的睡眠。快來看看有哪些中意的北海道飯店吧。

🌸北海道住宿推薦：📍THE STAY 札幌｜AsiaYo獨家專屬優惠

THE STAY 札幌 圖:AsiaYo提供

THE STAY 札幌是離薄野區和薄野站步行僅需八分鐘的青年旅館，提供各種便利的設施和服務讓大家交流。房型種類眾多☑️混合背包房☑️女性背包房☑️雙人房☑️上下舖床房

THE STAY 札幌大廳 圖:AsiaYo提供

💡附近地標：札幌市營 資生館小學校前站 - 328 公尺、札幌市營 東本願寺前站 - 421 公尺、狸小路 - 660 公尺、薄野 - 666 公尺





📍越戶KOTONI｜AsiaYo獨家專屬優惠

越戶KOTONI 圖:AsiaYo提供

越戶KOTONI所提供的內部空間都非常精緻，也非常用心打造許多種風格的房型能滿足你的喜好，☑️摩登日式☑️法式典雅☑️南亞風韻☑️斯堪流行樂☑️斯堪摩登☑️英國復古☑️紐約摩登

越戶KOTONI房型 圖:AsiaYo提供

💡附近地標：札幌市營 琴似站 - 214 公尺、JR 琴似站 - 219 公尺、北海道神宮 - 2422 公尺、圓山公園 - 2649 公尺





🌸札幌住宿推薦：📍新札幌旅居

新札幌旅居 圖:AsiaYo提供

新札幌旅居根本是自駕旅客的首選，享有私人停車位。起居空間位於2樓。這裡空間寬敞，與主人一起同住，能夠感受到一種家的溫馨。主人熱情好客，總是樂意提供許多遊玩建議和交通資訊，讓你的旅程更加順利順心。

新札幌旅居客廳 圖:AsiaYo提供

💡附近地標：札幌市營 新札幌站 - 1039 公尺、JR 新札幌站 - 1039 公尺、札幌巨蛋 - 6754 公尺、羊蹄之丘展望台 - 8595 公尺





🌸函館住宿推薦：📍宿町 櫻藏

宿町 櫻藏大廳圖:AsiaYo提供

宿町櫻藏的位置極佳，位於函館山腳下，在4-5月期間走路一分鐘就到函館公園，能夠欣賞櫻花的盛況。而且附近有超多店家，便利商店、咖啡店、麵包店和壽司店等非常方便覓食。

宿町 櫻藏 圖:AsiaYo提供

💡附近地標：函館市電 青柳町站 - 124 公尺、函館市電 谷地頭站 - 332 公尺、函館山展望台 - 1103 公尺、函館朝市 - 1954 公尺





🌸旭川住宿推薦：📍WBF Grande飯店 旭川

WBF Grande飯店大廳 圖:AsiaYo提供

WBF Grande飯店 旭川走路到旭川站只需要2分鐘，非常方便。此外，飯店還提供了豐富的設施☑️美食餐廳☑️自動販賣機☑️大眾溫泉池☑️大浴場☑️蒸氣室☑️桑拿三溫暖，同時也是親子友善的飯店有☑️兒童遊戲區☑️兒童書籍、DVD 或音樂，實在有太多設施可以使用了，住進去就不想出門了哈哈。

WBF Grande飯店溫泉 圖:AsiaYo提供

💡附近地標：JR 旭川站 - 372 公尺、JR 旭川四條站 - 1121 公尺、旭川動物園 - 9475 公尺





以上就是AsiaYo所精選的Top5北海道住宿啦！要去北海道自由行的朋友們完全不用擔心住宿問題，趕快上AsiaYo平台下訂這些北海道優質飯店就對了~

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