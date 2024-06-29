精選TOP3日本親子暑假旅遊團！今年7-8月帶著孩子飛往東京/關西/北海道/東北留下美好回憶

你還在煩惱今年夏天要帶著孩子到哪裡走走嗎？飛往鄰近的日本來趟暑假親子旅遊團或許是個不錯的選擇。這個日本親子跟團路線不但篩選了超夯的東京暑假旅遊團之外，你還能暢玩關西、東北、北海道三大地區。在特殊的交通體驗和住宿上，更嚴選具有親子友善設施的行程和飯店。這麼體恤爸媽的日本暑假旅遊團，一定要趕快手刀收藏起來~





🎠日本東京暑假親子跟團行程推薦

【童趣東京】歡樂迪士尼、八景島水族館、嚕嚕米公園5日

圖:AsiaYo提供

📌 行程總覽

圖:AsiaYo提供

✈️ 航班資訊

【去程 - 長榮航空】07:55 桃園機場 → 12:25 東京成田機場

【回程 - 長榮航空】13:25 東京成田機場 → 16:05 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

👓行程特色

🧸【卡通主題樂園】：這趟專為孩子們打造的旅程，特別規劃遊覽迪士尼樂園、嚕嚕米公園、史奴比博物館，能在真實世界看到卡通內的場景，小朋友們一定會非常開心。

🐠【結緣鯛魚籤DIY】：這團除了帶你暢玩各大主題樂園外，還要帶著你和家中寶貝動手體驗日本傳統文化。特別安排結緣鯛魚籤DIY，親手製作象徵招來好運的鯛魚籤，讓你能夠帶著滿滿的幸福感回家。

🏠【安排入住東京豪華飯店】：行程在住宿安排上特別嚴選擁有寬敞住宿空間和能夠全覽東京夜景的豪華酒店，讓度過一天精實的行程後回到飯店還能好好補充能量。

✨每日行程

圖:AsiaYo提供





🎠日本北海道暑假親子跟團行程推薦

【夢幻北海道】函館夜景、富良野花田、哈密瓜吃到飽5日

大通公園 圖:AsiaYo提供

📌 行程總覽

圖:AsiaYo提供

✈️ 航班資訊

【去程 - 長榮航空】10:10 桃園機場 → 15:00 札幌新千歲機場

【回程 - 長榮航空】16:15 札幌新千歲機場 → 19:30 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

👓行程特色

🚡 【夜間限定】：想要欣賞超美夜景完全不用舟車勞頓！這團特別帶著大家搭乘函館山空中纜車前往函館山頭，在搭乘的過程中不妨回頭好好欣賞沿途經過的城市夜間天際線，這麼美的畫面一定要趕快用手機留存幾張。

🦀【特別安排螃蟹吃到飽】：來到天氣較為涼爽的北海道，吃點東西好好暖和身體絕對是必須的。旅程中安排大家大啖北海道最有名的螃蟹料理，平常較少嚐到豐富海鮮的朋友，這次一定要吃個夠本。

🐟【親子家庭必去】：第二天來到登別尼克斯海洋公園，這裡能玩的東西絕對超乎你的想像！除了欣賞海洋生物和參加表演秀之外，海洋公園內還住著稀有的陸上爬蟲類生物，更有小朋友們喜愛的遊樂設施，非常適合爸媽帶著孩子來到這裡放風一下~

✨每日行程

圖:AsiaYo提供





🎠日本東北暑假親子跟團行程推薦

【豐富東北】仙台水族館、小岩井農場冰淇淋、大胃王一口麵5日

由利高原電車 圖:AsiaYo提供

📌 行程總覽

圖:AsiaYo提供

✈️ 航班資訊

【去程 - 長榮航空】10:05 桃園機場 → 14:35 仙台機場

【回程 - 長榮航空】16:05 仙台機場 → 18:55 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

👓行程特色

🍦【在地農特產品嚐】：來到東北地區，肯定就要好好見識在地農特產品的厲害之處！在第四天參訪小岩井農場時，這團特別贈送每人一支農場現擠的霜淇淋，讓你好好感受這裡牛奶的香醇。

🚞【安排搭乘由利高原電車】：行程將在第二天安排搭上由利高原電車，即將帶領各位穿梭農間稻田，深入在地民眾的住宿區域！列車上還附有球池、積木等親子友善設施，是非常適合親子家庭搭乘的觀光列車。

🧵【參訪傳統手工藝】：竿燈季是每年8月秋田地區為了祈求平安豐收都會舉辦的傳統祭典，第三天安排遊覽的秋田民俗藝能傳承館，裡頭存放著許多祭典重要的器具，來到這裡還能嘗試拿看看燈竿喔！

✨每日行程

圖:AsiaYo提供





以上就是今天AsiaYo幫大家準備的日本親子暑假跟團行程開箱。想趁著暑假嘗試更多旅遊體驗嗎？今年話題度最高的歌詩達莎倫娜號郵輪和名勝世界壹號郵輪，擁有豐富的餐食和多項親子設施，如果不曾嘗試過暑假限定郵輪旅行的朋友們，不妨也利用這次假期登上郵輪看看吧！





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