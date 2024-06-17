日本環球影城「鬼滅之刃」全新雲霄飛車今夏登場 沉浸式超真實體驗

你是「鬼滅之刃」的粉絲嗎？日本環球影城將在今夏推出期間限定的「鬼滅之刃」主題雲霄飛車，結合園區的原創故事，帶來壓倒性臨場感，彷彿置身於「鬼滅之刃」世界中央一般，讓人「超真實」體驗作品世界！

日本環球影城將推出期間限定的「鬼滅之刃 」主題雲霄飛車。圖片來源｜© 2024 UNIVERSAL STUDIOS

日本環球影城將於2024年7月19日（五）～2025年1月5日（日），推出期間限定的VR 雲霄飛車「鬼滅之刃 XR乘車遊 ～在刀匠村奔馳吧～」，讓人身歷其境地感受動畫「鬼滅之刃」的激戰。此外，故事型雲霄飛車「鬼滅之刃 柱訓練篇×好萊塢美夢・乘車遊」也將登場，讓人一邊沉浸於作品世界，一邊在園區上空奔馳！

VR 雲霄飛車「鬼滅之刃 XR 乘車遊～追逐夢想的無限列車～」，獲得滿意度99%紀錄。圖片來源｜© 2024 UNIVERSAL STUDIOS

全身投入「鬼滅之刃」的世界

2 大遊樂設施將以全新內容登場！

新登場的 2 個乘坐式遊樂設施，以去年在全世界播放並大受歡迎的「刀匠村篇」，以及自 2024 年 5 月 12 日（日）開始播放的最新系列作「柱訓練篇」為舞台，結合園區的原創故事，帶來唯有日本環球影城能體驗到的壓倒性臨場感，讓人彷彿置身於「鬼滅之刃」世界之中！

現在復活營運的 VR 雲霄飛車「鬼滅之刃 XR 乘車遊～追逐夢想的無限列車～」，在先前的體驗者問卷調查中獲得滿意度99%紀錄，其營運期間到 2024 年 6 月 9 日（日）為止。

在全新的乘車遊當中，主角「竈門炭治郎」在「無限列車」的激戰過後更加成長，而遊客將一同憑藉著鬥志與意念展開這場獨一無二的體驗，像「炭治郎」一樣變得更加強大。

「鬼滅之刃 XR 乘車遊 ～在刀匠村奔馳吧～」，可與＂霞柱＂、＂戀柱＂、以及炭治郎一同對抗上弦之鬼玉壺及半天狗。圖片來源｜© 2024 UNIVERSAL STUDIOS

「鬼滅之刃 XR 乘車遊 ～在刀匠村奔馳吧～」

捲入炭治郎、霞柱、戀柱的激戰之中

「鬼滅之刃 XR 乘車遊 ～在刀匠村奔馳吧～」將於 2024 年 7 月 19 日（五）起登場。為了將新的刀送到「炭治郎」手中，乘客將從被鬼所襲擊的「刀匠村」奔馳而出。藉由 VR 技術所帶來的 360 度「鬼滅之刃」世界，可一邊感受只有雲霄飛車特有的奔馳感、重力與風，同時與眼前的＂霞柱＂「時透無一郎」、＂戀柱＂「甘露寺蜜璃」、以及「炭治郎」一同對抗上弦之鬼「玉壺」及「半天狗」。

在「鬼滅之刃 XR 乘車遊 ～在刀匠村奔馳吧～」這項超沉浸式遊樂設施，可投入「呼吸」、「血鬼術」全部呈現於眼前的「超真實」世界，與鬼殺隊一起奔走在驚心動魄的激戰之中。

「鬼滅之刃 柱訓練篇×好萊塢美夢・乘車遊」中，可以挑戰與＂風柱＂、＂蛇柱＂、＂岩柱＂三位柱的訓練。圖片來源｜© 2024 UNIVERSAL STUDIOS

日本環球影城獨有的故事型雲霄飛車，可享受著奔馳於園區上空的爽快感與刺激感。圖片來源｜© 2024 UNIVERSAL STUDIOS

「鬼滅之刃 柱訓練篇×好萊塢美夢・乘車遊」

成為新隊員、加入柱訓練的超刺激體驗

除此之外，在「鬼滅之刃 柱訓練篇×好萊塢美夢・乘車遊」中，可以挑戰與＂風柱＂「不死川實彌」、＂蛇柱＂「伊黑小芭內」、＂岩柱＂「悲鳴嶼行冥」三位柱的訓練，享受園區的兩個原創故事。在這項日本環球影城獨有的故事型雲霄飛車中，享受著奔馳於園區上空的爽快感與刺激感，同時耳邊響起登場人物「超真實」的聲音，讓人完全沉浸於故事之中。

XR 乘車遊廣受各年齡層歡迎，是日本環球影城運用其技術與創造力所開發的超現實體驗式遊樂設施，結合了視覺和聽覺、大幅進化 VR 技術，將全新的世界展現於遊客眼前，並透過高速行進的雲霄飛車所帶來的重力感，打造出日本環球影城獨有的刺激感。

繼超人氣的「禰豆子爆米花桶」後，「炭治郎的葫蘆爆米花桶」全新登場。圖片來源｜© 2024 UNIVERSAL STUDIOS

日本環球影城限定

「炭治郎的葫蘆爆米花桶」全新登場

搭配「鬼滅之刃」新遊樂設施，繼超人氣的「禰豆子爆米花桶」後，以「炭治郎」為了習得「全集中・常中」在蝶屋敷使用的葫蘆為主題的「炭治郎的葫蘆爆米花桶」全新登場！裡面裝滿了刀匠「鋼鐵塚螢」的最愛，也是於園區首次登場的「日式醬油口味」爆米花。

販售期間：2024 年 7 月 18 日（四）開始販售 ※販售期間以活動期間為準

販售地點：舞台 22 前的爆米花推車

※商品、菜單的價格及設計、販賣開始日等有未經預告變更的可能

鬼滅之刃×日本環球影城

全新合作餐廳

目前紐約區域的餐廳「SAIDO」正在進行「藤花餐廳」的合作（2024 年 6 月 9 日為止）。繼目前合作中的餐廳之後，第二彈新內容也將推出。這次將會以「刀匠村篇」為主題，讓遊客好好地品嘗主題原創餐點及飲品。新合作餐廳的名稱等詳細資訊將會於日後公布。

舉行期間：2024 年 7 月 19 日（五）～2025 年 1 月 5 日（日）

地點：紐約區域『SAIDO』

日本環球影城新推出「鬼滅之刃 XR 乘車遊 ～在刀匠村奔馳吧～」。圖片來源｜© 2024 UNIVERSAL STUDIOS

「鬼滅之刃 XR 乘車遊 ～在刀匠村奔馳吧～」

為了用那雙手拯救刀匠村，串聯「炭治郎」及夥伴們的意志，用大家的刀刃斬斷黑暗吧！

期間：2024 年 7 月 19 日（五）～2025 年 1 月 5 日（日）遊樂設施類型：VR 雲霄飛車

地點：太空幻想列車

日本環球影城新推出「鬼滅之刃 柱訓練篇×好萊塢美夢・乘車遊」。圖片來源｜© 2024 UNIVERSAL STUDIOS

「鬼滅之刃 柱訓練篇×好萊塢美夢・乘車遊」

搭上乘車遊親身體驗逼真的「柱訓練」！以鬼殺隊士的身分挑戰訓練吧！

遊樂設施類型：故事型雲霄飛車

地點：好萊塢區域

【第一彈】

期間：2024 年 7 月 19 日（五）～10 月 7 日（一）

內容：

身為新人鬼殺隊員的你，於園區內作為修行的一環，和炭治郎一起搭乘經得起重力負荷的「訓練機」。在甘露寺和時透之外，還加入了打算直接訓練新人隊員而搭上車的伊黑和不死川，訓練變得越來越激烈！來吧！挑戰刺激萬分的柱們熾烈的訓練！

【第二彈】

期間：2024 年 10 月 8 日（二）～2025 年 1 月 5 日（日）

內容：

這次在悲鳴嶼激流泛舟的修行中發生了驚天動地的大事！你要和炭治郎一起於園區內挑戰柱訓練。善逸、伊之助、玄彌也搭上了木筏，衝進強風襲捲的狂暴激流當中！穿越瀑布、衝撞岩石，訓練變得更加混亂！來吧！快來挑戰刺激滿點的訓練吧！

※第一彈、第二彈期間「好萊塢美夢乘車遊 ～逆轉世界～」不開放搭乘

環球特快入場券登場

暢遊「鬼滅之刃」相關遊樂設施

2024 年 5 月 19 日（日）起，讓旅客更順暢體驗「鬼滅之刃 XR 乘車遊」、包含「好萊塢美夢・乘車遊」及園區其他三項遊樂設施的「環球特快入場券 4 ~XR Ride & Selection～」登場。此外，2024 年 6 月 20 日（四）起，「鬼滅之刃 XR乘車遊」紀念合照與「SAIDO」合作餐廳優先體驗券的組合商品「環球特快入場券 ~XR Ride Special~」也將登場。

【票種價格】

環球特快入場券 4 ~XR Ride & Selection~：7,800 日圓 ～ 24,800 日圓（含稅）

環球特快入場券 ~XR Ride Special~：4,900 日圓 ～ 6,700 日圓（含稅）

【發售日期】

第一波2024 年 5 月 19 日（日）

第二波2024 年 6 月 20 日（四）

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301416