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日本「豪華露營」正夯！ 賽車道紮營、近觀富士山　樂天推SUPER SALE住房優惠最低下殺3折

聯合新聞網／ TTN旅報
入住 「富士賽道飯店（凱悅天地） 」館內房型獨特，一半面向富士山、一半面向賽車場。 圖／樂天旅遊 提供
入住 「富士賽道飯店（凱悅天地） 」館內房型獨特，一半面向富士山、一半面向賽車場。 圖／樂天旅遊 提供

【文・林欣兒】

樂天旅遊於6/4宣布至6/20再推6月「SUPER SALE」等多項優惠活動，並同步加碼樂天台灣信用卡卡友獨享折扣與2%點數回饋，卡友優惠持續至2025年6月。

夏、秋為日本下半年旅遊旺季，樂天旅遊根據日本本地旅客預訂狀況觀察到，擁有「豪華露營區」較多的地區已成為人氣目地，因此鼓勵旅客趁優惠活動預定，赴日旅遊時就可享有更貼近本地人的玩法與住宿體驗。

▍豪華露營熱度增 山梨縣、靜岡縣、千葉縣人氣旺

Glamping（豪華露營）近年來備受矚目，由於無需自備帳篷和露營裝備，即可輕鬆體驗露營，而根據樂天旅遊「旅遊指南」數據顯示，最受日本旅客歡迎、且別具特色的豪華露營區，多集中在山梨縣、靜岡縣與千葉縣。其中，山梨縣的「河口湖鄉村小屋 豪華露營度假村」更是榜上常勝軍，營區坐落在樹叢中，可近觀富士山美景。

樂天旅遊台灣行銷經理陳忠豪表示，除了近年因富士山河口湖地區而熱門的山梨縣，從最新站內搜尋數據中發現，靜岡縣的訂房搜尋量相較於2023年上半年有52%的增長，更加顯示台灣旅客對於富士山一帶的旅遊需求持續提升中、也樂於探索其他周邊地區。

秋季限定！富士山腳下一級賽車道紮營🗻

富士山風景房擁有2面對外落地窗及陽台。 圖／樂天旅遊 提供
富士山風景房擁有2面對外落地窗及陽台。 圖／樂天旅遊 提供

位在富士山腳下的靜岡縣，距離東京交通便利，不僅是欣賞富士山絕景的最佳位置，還有一座欣賞「逆富士」建築設計的「富士山世界遺產中心」。

靜岡縣「富士賽車森林（Fuji Motorsports Forest）」是日本豐田集團所打造，包含「富士賽道」、「富士賽道飯店 （凱悅天地）」及「富士賽車博物館」，且秋季將開放「RECAMP Fuji Speedway」賽道露營地，其不僅為世上第一個位於一級賽道內的營地，白天能享受賽車呼嘯而過的刺激競技、夜深還能感受幽靜的自在氛圍，並提供36個住宿設備，且含一個豪華露營站點。

若不想睡在賽道上，卻也想感受多重感官刺激的旅客，可以選擇下榻 「富士賽道飯店（凱悅天地）」，館內房型獨特，一半面向富士山、一半面向賽車場，且每間客房都有落地大窗，不僅成為近觀富士山最好的位置，也讓旅客們感受賽車運動的熱血氛圍。

▍伊豆「豪華露營」感受夏威夷風情帳篷式小屋

【左圖】【右圖】「Mahina 豪華露營水療村莊」每間帳蓬式小屋充滿著夏威夷風情。 圖／樂天旅遊 提供
【左圖】【右圖】「Mahina 豪華露營水療村莊」每間帳蓬式小屋充滿著夏威夷風情。 圖／樂天旅遊 提供

到訪靜岡縣千萬別錯過伊豆半島！位於靜岡縣東部的伊豆半島，不僅擁有熱海溫泉、伊豆高原、修善寺等溫泉鄉，更因美不勝收的自然景致，有許多主打免裝備輕鬆上手、質感升級更貼近大自然的豪華露營區。其中「豪華露營水療村莊」為樂天旅遊「最受歡迎豪華露營區」榜上常客，全館共有11間夏威夷風情的帳篷式小屋，與自然環境融合，住客能夠直接從海拔200公尺的高處眺望相模灣。



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夏威夷 富士山 豪華露營

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