東京近郊避暑勝地 來去奧多摩「日原鍾乳洞」

【旅奇傳媒/日本部報導】炎炎夏日想開冷氣又怕傷害北極熊嗎？今年夏天不妨來去擁有天然空調的鍾乳洞走走！

位於東京近郊奧多摩的日原鐘乳洞，距離東京市區約1個半小時的車程、號稱關東地區最大的鐘乳石洞，終年溫度維持在11度上下，冬暖夏涼，是許多民眾夏季避暑的景點之一。洞內的步道長度約800公尺，差不多40分鐘就可以走完。遊客們走入洞穴後，可見蟾蜍岩、金剛杖、白衣觀音等奇景，令人不禁發出讚嘆聲!! 在洞窟內LED燈的照耀下，為岩石表面塗上各層七彩燈光，如夢似幻！

此外，這裡還有一個不能錯過的看點，當水滴滴落便會發出宛若水琴般聲響的 「水琴窟」！來到這裡記得放慢腳步，仔細聆聽大自然的聲音

◉ 奧多摩日原鍾乳洞

・開放時間：4月～11月 9:00 - 17:00、12月～3月 9:00 - 16:30

・門票費用：高中以上成人900日圓、國中生700日圓、小學生600日圓

・交通：JR立川站搭乘JR青梅線至奧多摩站，轉乘往日原方向的西東京巴士

・地址：東京都西多摩郡奥多摩町日原1052

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