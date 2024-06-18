快訊

汽機車迎向政策電動化 商用車為何成了缺角？

地牛翻身！11時46分花蓮芮氏規模4.9地震 最大震度4級

「不用每房裝冷氣」挨轟 郭智輝改口：房間沒人別開冷氣

東京近郊避暑勝地 來去奧多摩「日原鍾乳洞」

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
位於東京近郊奧多摩的日原鐘乳洞，終年溫度維持在11度上下，是夏季避暑景點。　圖：日本旅行情報局／提供
位於東京近郊奧多摩的日原鐘乳洞，終年溫度維持在11度上下，是夏季避暑景點。　圖：日本旅行情報局／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】炎炎夏日想開冷氣又怕傷害北極熊嗎？今年夏天不妨來去擁有天然空調的鍾乳洞走走！

位於東京近郊奧多摩的日原鐘乳洞，距離東京市區約1個半小時的車程、號稱關東地區最大的鐘乳石洞，終年溫度維持在11度上下，冬暖夏涼，是許多民眾夏季避暑的景點之一。洞內的步道長度約800公尺，差不多40分鐘就可以走完。遊客們走入洞穴後，可見蟾蜍岩、金剛杖、白衣觀音等奇景，令人不禁發出讚嘆聲!! 在洞窟內LED燈的照耀下，為岩石表面塗上各層七彩燈光，如夢似幻！

此外，這裡還有一個不能錯過的看點，當水滴滴落便會發出宛若水琴般聲響的 「水琴窟」！來到這裡記得放慢腳步，仔細聆聽大自然的聲音 

◉ 奧多摩日原鍾乳洞

・開放時間：4月～11月　9:00 - 17:00、12月～3月　9:00 - 16:30

・門票費用：高中以上成人900日圓、國中生700日圓、小學生600日圓

・交通：JR立川站搭乘JR青梅線至奧多摩站，轉乘往日原方向的西東京巴士

・地址：東京都西多摩郡奥多摩町日原1052 

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

京都 東京 步道

延伸閱讀

在日本看到有人需要幫忙的時候該幫忙嗎？國情、文化不同 網友這樣看

東京都知事小池擬6月12日宣布角逐連任 自民黨支持

日股追隨美股漲勢收高 市場靜待聯準會決策結果

票價漲再多都爆滿！日本主題樂園營收創新高 新樂園紛搶開幕

相關新聞

東京近郊避暑勝地 來去奧多摩「日原鍾乳洞」

【旅奇傳媒/日本部報導】炎炎夏日想開冷氣又怕傷害北極熊嗎？今年夏天不妨來去擁有天然空調的鍾乳洞走走！ 位於東京近郊奧多摩的日原鐘乳洞，距離東京市區約1個半小時的車程、號稱關東地區最大的鐘乳石洞，終

精選3組日本暑假跟團行程套組，「豐富的海洋生物、夢幻樂園、主題博物館」等著你來探索！

你在計畫暑假跟家人去日本玩嗎？是不是覺得要帶家中長輩跟小孩，又要處理旅遊中的大小事整個力不從心了呢？沒關係，這篇文章幫你精選了3組日本暑假跟團行程，介紹了東京、沖繩、九州跟團旅遊行程的特色，讓你可以選擇最適合自己的日本跟團路線！行程交通都有人幫你打理好了，只要負責美美的出遊是不是很心動呀，一起來看看文章介紹吧！

日本環球影城「鬼滅之刃」全新雲霄飛車今夏登場 沉浸式超真實體驗

你是「鬼滅之刃」的粉絲嗎？日本環球影城將在今夏推出期間限定的「鬼滅之刃」主題雲霄飛車，結合園區的原創故事，帶來壓倒性臨場感，彷彿置身於「鬼滅之刃」世界中央一般，讓人「超真實」體驗作品世界！

日本豪華露營正火熱！專門網站提供預約服務，泡溫泉賞星空任你選

【旅奇傳媒/日本部報導】日本豪華露營正當紅！各地不斷開設新的營區，如今連專門介紹預約的網站「resort-glamping」都出現了，網站提供頂級的住宿設施導覽，包括圓頂帳篷、包棟別墅、小木屋等，以及

日本「豪華露營」正夯！ 賽車道紮營、近觀富士山　樂天推SUPER SALE住房優惠最低下殺3折

樂天旅遊於6/4宣布至6/20再推6月「SUPER SALE」等多項優惠活動，並同步加碼樂天台灣信用卡卡友獨享折扣與2%點數回饋，卡友優惠持續至2025年6月。夏、秋為日本下半年旅遊旺季，樂天旅遊根據日本本地旅客預訂狀況觀察到，擁有「豪華露營區」較多的地區已成為人氣目地，因此鼓勵旅客趁優惠活動預定...

開箱2024暑假討論度最高的日本關西跟團行，出發畢業旅行／家庭出遊／蜜月旅行首選！

暑假這麼難得可以長時間放鬆的時刻，就是要好好安排出國旅遊啦！今天要介紹的暑假關西旅遊團，行程規劃經典必訪京都古蹟群，想要吃飽還有牛排與吃到飽燒肉，最棒的是還有超多的體驗活動在等著你。快跟著AsiaYo的腳步一起看看，今年最難忘的日本跟團旅遊吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。