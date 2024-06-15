期間限定！在京都OMO5飯店深度體驗夏季祗園祭活動

【旅奇傳媒/日本部報導】日本星野集團位於京都地區的「OMO5 京都祇園」和「OMO5 京都三條」將於 6/14~7/31推出讓旅客深入體驗祗園祭的活動。

星野集團位於京都市的2間 OMO5 飯店將於 6/14~7/31推出讓旅客深入體驗祗園祭的活動。 圖：星野集團／提供

▍祗園祭是甚麼樣的祭典？

祗園祭為日本三大祭典之一，由八坂神社主辦，每年 7/1-7/31舉行。其起源於祈求疫病退散的神道儀式，已有千年以上的歷史，一路傳承至今，成為了以山鉾（為了鎮壓引發疫病的疫神而建造的花車）巡行為亮點的「移動的美術館」，廣受國內外遊客喜愛。

平安時代疫病盛行、災害頻出，便於當時的祇園社（現在的京都八坂神社）立起了66根大鉾，以此祭拜祇園之神，來祈求疫病退散、除去厄災，後稱為「祇園御靈會」，是祇園祭的起源，天祿元年西元970年後固定於每年的6/14舉行，到了近代才改至7月，故本次活動也將於6/14隆重登場。

▍OMO5 京都祇園飯店：策劃「旅居祗園祭典入門活動」

位於八坂神社門前町－祗園地區的「OMO5 京都祇園」特別策劃了「旅居祗園祭典入門活動」傳達祗園祭原汁原味的慶祝方式。活動期間會將 OMO Base 改造為展現祗園祭的設施。周邊嚮導 OMO Ranger 也將舉行「內行人的祗園祭入門講座」，詳細介紹祗園祭的內容，包括祗園祭儀式的魅力以及當地人過節的方法。講座中可享用期間限定的 OMO 原創和菓子。另外，還可以拿著寫有自己名字的團扇出去漫步，讓這趟旅程成為如居住在祇園般的獨特京都夏日之旅。

▲「OMO5 京都祇園」設置原創燈籠和京團扇。展示各種除厄吉祥物，讓旅客了解祗園祭的風俗與傳統。 圖：星野集團／提供

■OMO5 京都祇園飯店

・地址：京都市東山區四條通大和大路向東祗園町北側288

・費用：1晚1間24,000日圓起(含稅、住宿稅・餐食另計)

・交通：從京阪電車祗園四條站徒步約6分鐘，從京都市營巴士祗園巴士站徒步約1分鐘

▍OMO5 京都三條飯店：舉行「京町思宵祭」

位於從祗園地區通往鴨川路上的「OMO5 京都三條」將於此期間舉行祇園祭體驗活動「京町思宵祭」。為了讓旅客充分享受祗園祭，旅客可以在充滿祗園祭氛圍的 OMO Base，一邊聽 OMO Ranger 分享祗園祭的樂趣，一邊品嚐祭典期間限定的和菓子，以及日本酒配下酒菜的「宵酒套餐」，體驗當地居民參與祗園祭活動的樣子。

於7/17和7/24舉行的山鉾巡行和宵山（山鉾巡行三天前、兩天前、一天前的總稱，即其前夜祭）期間，有「移動的美術館」之稱的山鉾將在町中巡行，蒐集厄運；返回山鉾町後，人們會立即拆解山鉾，藉以消除厄運。而在OMO5 京都三條的門口即可看到山鉾巡行，感受其震撼力，讓每位旅客都能融入現場氛圍，享受祗園祭的樂趣。

■OMO5 京都三條飯店

・地址：京都市中京區河原町通三條上Ru Ebisu町434-1

・費用：1晚1間15,000日圓起(含稅、住宿不含稅、餐別)

・交通：從京阪本線三條站徒步約5分鐘

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