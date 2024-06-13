快訊

這次抓到了？柯建銘「立院抽菸」全被直播鏡頭拍下 柳采葳向衛生局檢舉

「人生被毀！」媽逼他用新青安無痛買房 半路殺出大學生害房貸優惠蒸發

HTC曾引領潮流！當年蝴蝶機找日本偶像代言「比iPhone還風光」

東京自由行「5家淺草高評價飯店」精選！交通方便、平價 還能看到晴空塔美景

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

淺草位於東京台東區，以歷史悠久的淺草寺最聞名，入口雷門及仲見世商店街都是旅客拍照打卡的地方，周邊也有許多百年老店，在現代化的東京難得保留了傳統的氛圍。

鄰近的隅田川在春季會盛開櫻花，夏天則有煙火大會，走約20分鐘或搭一站更可到訪晴空塔。因此到東京自由行非常適合在淺草住宿作為旅遊的根據地。

在這麼多住宿選擇的淺草，有哪些不錯的飯店呢？

推薦1. SAKE Bar Hotel Asakusa

1. 2023年11月30日開幕，設施保證新淨！飯店顧名思義以清酒為主題，館內裝飾著以酒器「木枡」和釀酒廠為靈感的藝術品，木質傢俱展現和風摩登感覺。

2. 設有住宿者限定的休息廳，Check-in時會給予住客一個酒器，可以帶著酒器進去休息廳，享受當天推薦的清酒無限暢飲。除此以外，還提供日本酒雞尾酒、日本威士忌、米焼酎等其他酒類（部分需付費）。

3. 10樓設有足湯。在入口附近還提供自助式的清酒，可以一邊享受足湯，一邊品嚐清酒非常寫意。

4. 提供美味的飯糰早餐，從簡單的鹽飯糰到天婦羅、午餐肉特別口味，在早上可以嚐到各種飯糰，補充能量才出發。

交通便利度：9.3分

總和評分：9分

交通：都營淺草線淺草車站A1口徒歩2分

參考價位：標準加大雙人床房約25,840日幣、雙床房約30,685日幣

推薦2. OMO3 Asakusa by Hoshino Resorts(OMO3 淺草by 星野集團)

1. 星野集團旗下都市觀光飯店品牌OMO，不同於偏遠的度假村，主打位於市中心的方便地理位置，用小資價格享用大集團的高級服務品質。

2. 飯店2023年7月31日開幕，位置距離淺草車站約4分鐘步程，淺草寺僅約1分鐘步程，非常便利！

3. 4種房型選擇，和風主題的YOSE 雙床房、配備寬敞的沙發空間和浴缸的豪華雙人間、鋪設榻榻米適合家庭的豪華四人間，以及沙發與雙人床上下層設計的YAGURA房。

4. 飯店13樓頂層有共用休息室OMO BASE，可在淺草寺及晴空塔的美景環繞下享受休閒時光。

5. 提供免費Edo Yatai Meeting服務，由工作人員為你介紹淺草餐廳，知道更多在地美食與景點，發掘更多淺草魅力！

交通便利度：8.8分

總和評分：9.0分

交通：銀座線淺草車站7號出口徒歩約4分

參考價位：YAGURA 客房約27,700日幣、YOSE寄席雙床房約29,900日幣

推薦3. THE GATE HOTEL KAMINARIMON by HULIC (淺草雷門休雷克蓋特酒店)

1. 淺草車站徒步2分、雷門徒歩1分的超方便位置！飯店大堂、餐廳、14餐的住客專用戶外平台皆可看到宏偉的晴空塔，坐擁淺草美景！夏季更有機會看到煙火大會。

2. 飯店裝潢充滿氣派，大堂與豪華套房都請來著名日本室內設計師内田繁負責，裝飾日本藝術作品，時尚而有格調，感受非日常的度假感覺。

3. 房間寬敞，有充夠空間可以打開行李。配備有「皇冠寢具」之稱的英國斯林百蘭床墊、德國漢斯格雅蓮蓬頭、Nespresso咖啡廳等優質設備，提供良好住宿體驗。

4. 經常舉行不同活動，如太鼓表演、淺草藝者舞蹈表演等，也可幫住客預約人力車等觀光服務，好好享受淺草旅行。

交通便利度：9.5分

總和評分：9.0分

交通：銀座線、都營淺草線淺草車站徒歩2分

參考價位：標準雙人房約31,266日幣、單人房約20,231日幣

推薦4. Asakusa Kokono Club Hotel (淺草九俱樂部酒店)

1. 獲得米其林指南推薦及Booking.com 「Traveller Review Awards 2021」高評價！飯店由國際創意機構OMGFCO設計，從裝潢到概念到洋溢年輕活力感覺。

2. 共有27間房間，有共用浴室及洗手間的Hostel房型，也有附私人衛浴房間，並設有交誼廳、投幣式洗衣機、自行車租借服務，滿足旅客的不同需要。

3. 每間客房的設計都各具特色，開揚的落地玻璃讓陽光灑進房內，部分房間更設有露台，可以眺望淺草，甚至晴空塔風景。

4. 飯店結合劇場，位於2樓的「淺草九劇」會舉行演劇、落語、音樂劇等各種演出，成為一個旅客與當地居民和表演者建立聯繫的地方。

交通便利度：8.4分

總和評分：9.1分

交通：銀座線淺草車站徒歩約10分

參考價位：標準雙人房約19,800日幣、晴空塔景套房約52,200日幣

推薦5. Asakusa View Hotel Annex Rokku (淺草豪景飯店別館六區)

1. 與淺草車站2分鐘步程，成田機場或羽田機場出發的巴士直達飯店樓下，如推著大型行李或與長者、小孩同行，選擇此飯店來回機場特別方便！

2. 飯店裝潢充滿氣派而帶復古氛圍，更有淺草、江戶、歌舞伎主題設計。房間寬敞舒適，衛浴分離，可好好享受住宿時光。

3. 1樓設有餐廳「Boardway 六區」可在此享用豐富早餐吃到飽。同時有中菜、洋食料理、麵包店、酒吧多種選擇，從早到晚都可在飯店內享受美食。

4. 10樓設有PREMIUM LOUNGE Furumai住客專用休息廳，免費提供舟和芋羊羹、常盤堂雷粔籹等淺草名店出品點心與飲料。

交通便利度：8.9分

總和評分：9.0分

交通：筑波快線淺草車站徒歩2分

參考價位：標準加大雙人床房約36,582日幣、標準雙床房約39,465日幣

窩日本推薦閱讀：最新東京(關東版)人氣居住地區排行榜Top1-30名！吉祥寺不再是第一，埼玉縣人氣大躍進！？　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

東京 機場 觀光飯店

延伸閱讀

在日本好心幫忙找路…2台人遭「靈異詐騙」大破財 恐怖手法曝光

排隊等30分鐘都值得！退休閒不住 東區「高CP值飯糰攤」重出江湖 又吃得到銅板價「隱藏版」了

客人浴室大便臭爆…領隊無奈買單「特別清潔費」7萬多日幣 網驚：排水孔塞住了？

能當緊急糧食！日本盒裝米飯優點多 日幣貶值助攻「外銷5年翻倍」

相關新聞

東京自由行「5家淺草高評價飯店」精選！交通方便、平價 還能看到晴空塔美景

到東京自由行非常適合在淺草住宿作為旅遊的根據地，但在這麼多住宿選擇的淺草，有哪些不錯的飯店呢？

靜岡縣全新居遊體驗！入住富士山腳下、在賽車道紮營好酷

【旅奇傳媒/日本部報導】台灣人愛看日本富士山，樂天旅遊從日本本地旅客的預訂觀察，特別推薦靜岡縣觀賞富士山的新興體驗休閒景點－「富士賽車森林（Fuji Motorsports Forest）」，這是日本

【沖繩親子自由行必看】熱門景點、交通方式、親子飯店、行程安排攻略，好Easy！

還不知道2024有哪些沖繩親子熱門景點可以去嗎？橘子貓小邊幫大家整理了沖繩親子自由行懶人包可以直接抄作業！本篇內容包括沖繩推薦交通方式、景點分布地圖、親子行程必去等等，幫助想來一場沖繩自由行的家庭可以更簡單就上手，讓親子自由行也可以很簡單！

日本「豪華露營」推薦！自備露天浴池、近觀富士山美景、位於一級賽道內

到訪日本旅遊，現在開始有更多旅客選擇親近大自然、甚至採取「豪華露營」的潮流玩法，一邊賞景親近大自然、還能享有獨特體驗、舒適設施與優質服務，日本線上訂房領導品牌之一樂天旅遊，推薦具特色、人氣度的「豪華露

世界最長鬼屋！「900公尺恐怖房間」嚇破膽，全新翻修50分鐘限時逃生

世界最長鬼屋快來挑戰！日本富士急樂園內的「戰慄迷宮」鬼屋，號稱世界最長、最恐怖的鬼屋，於7月20日重新開幕。這次大規模翻新工程使這個鬼屋更具挑戰性，全長超過900公尺，走完全程需約50分鐘。自開業以來，戰慄迷宮已吸引超過530萬名遊客，翻新後增設多個嶄新的恐怖房間，保證讓遊客驚聲尖叫、毛骨悚然。

不只漫畫飯店！日本飯店「科爾」再開和歌山、那須高原

曾經以「漫畫飯店」在網路社群引起話題的日本「科爾飯店管理集團」，為了拓展台灣市場，近期由社長中野正純率團來台進行宣傳。中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。