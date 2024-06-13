東京自由行「5家淺草高評價飯店」精選！交通方便、平價 還能看到晴空塔美景

【撰文:Shinon/ 窩日本】

淺草位於東京台東區，以歷史悠久的淺草寺最聞名，入口雷門及仲見世商店街都是旅客拍照打卡的地方，周邊也有許多百年老店，在現代化的東京難得保留了傳統的氛圍。

鄰近的隅田川在春季會盛開櫻花，夏天則有煙火大會，走約20分鐘或搭一站更可到訪晴空塔。因此到東京自由行非常適合在淺草住宿作為旅遊的根據地。

在這麼多住宿選擇的淺草，有哪些不錯的飯店呢？

推薦1. SAKE Bar Hotel Asakusa

1. 2023年11月30日開幕，設施保證新淨！飯店顧名思義以清酒為主題，館內裝飾著以酒器「木枡」和釀酒廠為靈感的藝術品，木質傢俱展現和風摩登感覺。

2. 設有住宿者限定的休息廳，Check-in時會給予住客一個酒器，可以帶著酒器進去休息廳，享受當天推薦的清酒無限暢飲。除此以外，還提供日本酒雞尾酒、日本威士忌、米焼酎等其他酒類（部分需付費）。

3. 10樓設有足湯。在入口附近還提供自助式的清酒，可以一邊享受足湯，一邊品嚐清酒非常寫意。

4. 提供美味的飯糰早餐，從簡單的鹽飯糰到天婦羅、午餐肉特別口味，在早上可以嚐到各種飯糰，補充能量才出發。

交通便利度：9.3分

總和評分：9分

交通：都營淺草線淺草車站A1口徒歩2分

參考價位：標準加大雙人床房約25,840日幣、雙床房約30,685日幣

推薦2. OMO3 Asakusa by Hoshino Resorts(OMO3 淺草by 星野集團)

1. 星野集團旗下都市觀光飯店品牌OMO，不同於偏遠的度假村，主打位於市中心的方便地理位置，用小資價格享用大集團的高級服務品質。

2. 飯店2023年7月31日開幕，位置距離淺草車站約4分鐘步程，淺草寺僅約1分鐘步程，非常便利！

3. 4種房型選擇，和風主題的YOSE 雙床房、配備寬敞的沙發空間和浴缸的豪華雙人間、鋪設榻榻米適合家庭的豪華四人間，以及沙發與雙人床上下層設計的YAGURA房。

4. 飯店13樓頂層有共用休息室OMO BASE，可在淺草寺及晴空塔的美景環繞下享受休閒時光。

5. 提供免費Edo Yatai Meeting服務，由工作人員為你介紹淺草餐廳，知道更多在地美食與景點，發掘更多淺草魅力！

交通便利度：8.8分

總和評分：9.0分

交通：銀座線淺草車站7號出口徒歩約4分

參考價位：YAGURA 客房約27,700日幣、YOSE寄席雙床房約29,900日幣

推薦3. THE GATE HOTEL KAMINARIMON by HULIC (淺草雷門休雷克蓋特酒店)

1. 淺草車站徒步2分、雷門徒歩1分的超方便位置！飯店大堂、餐廳、14餐的住客專用戶外平台皆可看到宏偉的晴空塔，坐擁淺草美景！夏季更有機會看到煙火大會。

2. 飯店裝潢充滿氣派，大堂與豪華套房都請來著名日本室內設計師内田繁負責，裝飾日本藝術作品，時尚而有格調，感受非日常的度假感覺。

3. 房間寬敞，有充夠空間可以打開行李。配備有「皇冠寢具」之稱的英國斯林百蘭床墊、德國漢斯格雅蓮蓬頭、Nespresso咖啡廳等優質設備，提供良好住宿體驗。

4. 經常舉行不同活動，如太鼓表演、淺草藝者舞蹈表演等，也可幫住客預約人力車等觀光服務，好好享受淺草旅行。

交通便利度：9.5分

總和評分：9.0分

交通：銀座線、都營淺草線淺草車站徒歩2分

參考價位：標準雙人房約31,266日幣、單人房約20,231日幣

推薦4. Asakusa Kokono Club Hotel (淺草九俱樂部酒店)

1. 獲得米其林指南推薦及Booking.com 「Traveller Review Awards 2021」高評價！飯店由國際創意機構OMGFCO設計，從裝潢到概念到洋溢年輕活力感覺。

2. 共有27間房間，有共用浴室及洗手間的Hostel房型，也有附私人衛浴房間，並設有交誼廳、投幣式洗衣機、自行車租借服務，滿足旅客的不同需要。

3. 每間客房的設計都各具特色，開揚的落地玻璃讓陽光灑進房內，部分房間更設有露台，可以眺望淺草，甚至晴空塔風景。

4. 飯店結合劇場，位於2樓的「淺草九劇」會舉行演劇、落語、音樂劇等各種演出，成為一個旅客與當地居民和表演者建立聯繫的地方。

交通便利度：8.4分

總和評分：9.1分

交通：銀座線淺草車站徒歩約10分

參考價位：標準雙人房約19,800日幣、晴空塔景套房約52,200日幣

推薦5. Asakusa View Hotel Annex Rokku (淺草豪景飯店別館六區)

1. 與淺草車站2分鐘步程，成田機場或羽田機場出發的巴士直達飯店樓下，如推著大型行李或與長者、小孩同行，選擇此飯店來回機場特別方便！

2. 飯店裝潢充滿氣派而帶復古氛圍，更有淺草、江戶、歌舞伎主題設計。房間寬敞舒適，衛浴分離，可好好享受住宿時光。

3. 1樓設有餐廳「Boardway 六區」可在此享用豐富早餐吃到飽。同時有中菜、洋食料理、麵包店、酒吧多種選擇，從早到晚都可在飯店內享受美食。

4. 10樓設有PREMIUM LOUNGE Furumai住客專用休息廳，免費提供舟和芋羊羹、常盤堂雷粔籹等淺草名店出品點心與飲料。

交通便利度：8.9分

總和評分：9.0分

交通：筑波快線淺草車站徒歩2分

參考價位：標準加大雙人床房約36,582日幣、標準雙床房約39,465日幣

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