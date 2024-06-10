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世界最長鬼屋！「900公尺恐怖房間」嚇破膽，全新翻修50分鐘限時逃生
世界最長鬼屋快來挑戰！日本富士急樂園內的「戰慄迷宮」鬼屋，號稱世界最長、最恐怖的鬼屋，於7月20日重新開幕。這次大規模翻新工程使這個鬼屋更具挑戰性，全長超過900公尺，走完全程需約50分鐘。自開業以來，戰慄迷宮已吸引超過530萬名遊客，翻新後增設多個嶄新的恐怖房間，保證讓遊客驚聲尖叫、毛骨悚然。
富士急樂園「戰慄迷宮」翻新重開幕，挑戰世界最長鬼屋
富士急樂園「戰慄迷宮」翻新重開幕，挑戰世界最長。園方表示，這次翻新是歷來最大規模，遊客將扮演誤闖廢棄醫院的一群人，需在50分鐘內找到逃生出口。途中不僅要躲避瘋狂醫生和護士的追捕，還會遇到各種恐怖場景，挑戰遊客的膽量和心理承受能力。如果你熱愛恐怖體驗，這絕對是不容錯過的機會。
至於該鬼屋地點位於富士急樂園位於山梨縣富士吉田市新西原5丁目6番地1號。營業時間為平日和假日的09:00至17:00。持有1日通票的顧客進入鬼屋需4,000日圓/每組（4人），沒有1日通票的顧客則需8,000日圓/每組（最多4人），趕快揪團衝日本玩起來！
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