日本豪華露營正火熱！專門網站提供預約服務，泡溫泉賞星空任你選
【旅奇傳媒/日本部報導】日本豪華露營正當紅！各地不斷開設新的營區，如今連專門介紹預約的網站「resort-glamping」都出現了，網站提供頂級的住宿設施導覽，包括圓頂帳篷、包棟別墅、小木屋等，以及豐富的戶外活動，為訪日旅客打造一流的全新住宿體驗。
▍resort-glamping網站特色
提供便利的地圖搜尋功能，讓旅客輕鬆找到理想的豪華露營區。無論是喜歡在富士山腳下欣賞星空，或想在鳥取砂丘上感受大自然的壯麗，都能滿足眾多族群的需求。
除了文字介紹營區外，還設置了來自現場營地的即時動態，讓旅客能夠直觀感受每個豪華露營區的魅力。透過 Instagram 上的精彩短影片，更能即時了解每個露營區的特色與優勢。
▍推薦日本3大豪華露營地
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