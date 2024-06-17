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日本豪華露營正火熱！專門網站提供預約服務，泡溫泉賞星空任你選

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圖：resort-glamping╱提供
圖：resort-glamping╱提供

「resort-glamping」網站提供日本各地豪華露營預約介紹，圖為福岡縣系島的地球 MIRAI 營區的圓頂帳篷。　圖：resort-glamping／提供
「resort-glamping」網站提供日本各地豪華露營預約介紹，圖為福岡縣系島的地球 MIRAI 營區的圓頂帳篷。　圖：resort-glamping／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】日本豪華露營正當紅！各地不斷開設新的營區，如今連專門介紹預約的網站「resort-glamping」都出現了，網站提供頂級的住宿設施導覽，包括圓頂帳篷、包棟別墅、小木屋等，以及豐富的戶外活動，為訪日旅客打造一流的全新住宿體驗。

▲「resort-glamping」網站提供日本各地豪華露營預約介紹。　圖：resort-glamping／提供
▲「resort-glamping」網站提供日本各地豪華露營預約介紹。　圖：resort-glamping／提供

▍resort-glamping網站特色

提供便利的地圖搜尋功能，讓旅客輕鬆找到理想的豪華露營區。無論是喜歡在富士山腳下欣賞星空，或想在鳥取砂丘上感受大自然的壯麗，都能滿足眾多族群的需求。

除了文字介紹營區外，還設置了來自現場營地的即時動態，讓旅客能夠直觀感受每個豪華露營區的魅力。透過 Instagram 上的精彩短影片，更能即時了解每個露營區的特色與優勢。

▍推薦日本3大豪華露營地

▲位於山梨縣富士吉田市的杓子山 GATEWAY CAMP，擁有觀賞富士山之美的特等床位，讓旅客能徹底享受舒適放鬆、心情愉快的時刻。　圖：resort-glamping／提供
▲位於山梨縣富士吉田市的杓子山 GATEWAY CAMP，擁有觀賞富士山之美的特等床位，讓旅客能徹底享受舒適放鬆、心情愉快的時刻。　圖：resort-glamping／提供

▲別府溫泉的豪華露營區，讓旅客可在溫泉中放鬆身心，眺望由布岳、鶴見岳體驗豪華露營的獨特樂趣。　圖：resort-glamping／提供
▲別府溫泉的豪華露營區，讓旅客可在溫泉中放鬆身心，眺望由布岳、鶴見岳體驗豪華露營的獨特樂趣。　圖：resort-glamping／提供

▲位於長野縣阿智村的mokki營區擁有日本最美的星空，推薦在日本最清新的星空下露營，體驗別具一格的浪漫。 圖：resort-glamping╱提供
▲位於長野縣阿智村的mokki營區擁有日本最美的星空，推薦在日本最清新的星空下露營，體驗別具一格的浪漫。 圖：resort-glamping╱提供

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富士山 豪華露營

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