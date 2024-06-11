日本「豪華露營」推薦！自備露天浴池、近觀富士山美景、位於一級賽道內

到訪日本旅遊，現在開始有更多旅客選擇親近大自然、甚至採取「豪華露營」的潮流玩法，一邊賞景親近大自然、還能享有獨特體驗、舒適設施與優質服務，日本線上訂房領導品牌之一樂天旅遊，推薦具特色、人氣度的「豪華露營」住宿設施，提供合併使用預訂、低於三折快閃優惠。

山梨縣「河口湖鄉村小屋 Ban & 豪華露營度假村」，可近觀富士山美景，人氣度高。圖片來源｜樂天旅遊

Glamping（豪華露營）是由 Glamorous（迷人的）和 Camping（露營）兩個字組成的。是近年來備受矚目的全新露營方式，無需自備帳篷和露營裝備，即可輕鬆體驗露營。有些豪華露營甚至能享受到如飯店般的舒適服務。樂天旅遊的「旅遊指南」，曾多次發布平台訂房數據中最受日本旅客歡迎的豪華露營區。觀察榜單，高人氣、別具特色的豪華露營住宿點，多集中在山梨縣、靜岡縣與千葉縣。豪華露營區較多的地區已成為人氣最旺目的地，旅客不妨趁優惠活動預訂，擁有更貼近本地人的玩法與住宿體驗，推薦具人氣的「豪華露營」住宿設施。

山梨縣「河口湖鄉村小屋 Ban & 豪華露營度假村」

近觀富士山美景

山梨縣的「河口湖鄉村小屋 Ban & 豪華露營度假村」是榜上常勝軍，營區坐落在樹叢中，可近觀富士山美景，在廣達 6,000 坪的土地上設置各種不同的小屋、遛狗區及有露天浴池的小木屋。不僅如此，設有露天浴池的貨櫃民宿，可以在專屬空間中，享受大自然及體驗豪華露營的樂趣。

「RECAMP Fuji Speedway」位於一級賽道內的營地，白天可享受賽車從眼前呼嘯而過的刺激競技。圖片來源｜樂天旅遊

靜岡縣「RECAMP Fuji Speedway」賽道露營地

富士山腳下 一級賽車道紮營秋季限定

位在富士山腳下的靜岡縣，距離東京交通便利，是喜愛親近大自然的都市旅客首選，不僅是欣賞富士山絕景的最佳位置，還有一座欣賞「逆富士」建築設計的「富士山世界遺產中心」。而靜岡縣還有一個觀賞富士山的新興體驗休閒景點—「富士賽車森林（Fuji Motorsports Forest）」，是日本豐田集團為打造未來移動與賽車運動的主題設施，包含：「富士賽道」、「富士賽道飯店 （凱悅天地）」及「富士賽車博物館」。

富士賽車博物館。圖片來源｜樂天旅遊

今夏令賽車迷與露營愛好者最興奮消息，莫過於豐田集團上個月底宣布即將於秋季開放「RECAMP Fuji Speedway」賽道露營地，這不僅是世界上第一個位於一級賽道內的營地，紮營於此，白天享受賽車從眼前呼嘯而過的刺激競技、夜深後還能感受幽靜山林與星空之下的自在。賽道露營地的住宿設施約有36個，包含一個豪華露營站點，設有觀景台和戶外用餐區，旁邊的住宿區採全面翻新的 1970 年式、有「露營車界勞斯萊斯」之稱的Airstream露營車。另外，還計畫在原木拖車台上打造具有飯店設施的未來感露營拖車，以及可以俯瞰賽場的觀景台。

不想睡在賽道上，也可以選擇下榻 「富士賽道飯店（凱悅天地）」。圖片來源｜樂天旅遊

不想睡在賽道上，卻也想感受多重感官刺激的旅客，可以選擇下榻 「富士賽道飯店（凱悅天地）」，館內房型獨特，一半面向富士山、一半面向賽車場，且每間客房都有落地大窗，不僅成為近觀富士山最好的位置，也讓旅客們感受賽車運動的熱血氛圍。其中富士山景房，擁有兩面對外落地窗及陽台，並配備戶外桌椅，房客可盡享富士山的日出、日落時光帶來的感動；另外，飯店提供能夠觀賞富士山的溫泉設施、運用當地食材所烹調的早餐或義式晚餐。趁現在透過樂天旅遊6月SUPER SALE 優惠預訂，可享優惠價，最低45折即可入住。

「Mahina 豪華露營水療村莊」充滿夏威夷風情。圖片來源｜樂天旅遊

東伊豆「Mahina豪華露營水療村莊」

感受夏威夷風情

位於靜岡縣東部的伊豆半島在位置上可謂得天獨厚，不僅擁有熱海溫泉、伊豆高原、修善寺等溫泉鄉，自明治時代以來便深受日本文豪的喜愛，更有每年最先盛開的河津櫻，吸引不少遊人不遠千里而來。

「Mahina 豪華露營水療村莊」可從海拔200公尺的高處眺望相模灣。圖片來源｜樂天旅遊

伊豆半島東面相模灣、西臨駿河灣，擁有無敵海景，更因般美不勝收的自然景致，此地有許多主打免裝備輕鬆上手、質感升級更貼近大自然的豪華露營區。其中，位在東伊豆「御宿風月無邊」的「Mahina 豪華露營水療村莊」，也是樂天旅遊「最受歡迎豪華露營區」榜上常客，擁有絕佳的地理位置，帳蓬式小屋與自然環境融合，住客能夠直接從海拔200公尺的高處眺望相模灣；另外，館內也設有全景觀景台，讓旅客們能夠一覽壯麗景致。

「Mahina 豪華露營水療村莊」帳蓬式小屋與自然環境融合。圖片來源｜樂天旅遊

樂天旅遊宣布，自即日起至6月20日，再推6月SUPER SALE優惠活動，還有兩波各限量200名的「五折快閃優惠券」，合併飯店優惠下殺低於三折，優惠使用期限一路可用到年底；同步加碼提供樂天台灣信用卡卡友獨享折扣與2%點數回饋，卡友優惠持續至明年六月。

樂天旅遊台灣行銷經理陳忠豪表示，許多豪華露營區都主打自然風景與山海名勝、甚至還有咖啡廳與酒吧及溫泉等設施，讓旅客一邊深入大自然，又同時享受豪華露營區的舒適設施與友善服務。樂天旅遊致力於提供最多元的住宿體驗與日式暖心服務，趁著這波SUPER SALE的優惠，旅客不妨把握機會用優惠價格預訂，除了最高人氣的「河口湖鄉村小屋 Ban & 豪華露營度假村」有近七折的優惠，還有許多折扣更低的豪華露營區可以選擇。

6月SUPER SALE 搶先預訂優惠

樂天旅遊6月SUPER SALE優惠活動期間為2024年6月4日晚上19:00至2024年6月20日上午8:59止（台灣時間），本次優惠的入住期限為2024年6月4日至2024年12月31日退房止。

＜優惠方案一：飯店折扣折抵＞

飯店折扣方案：不需使用優惠券，合作飯店於活動期間直接提供訂房優惠，折扣最低可達原價五折。

＜優惠方案二：樂天旅遊八折優惠＞

八折優惠券方案：於活動期間使用樂天旅遊「平台獨家八折優惠券」，最高可折抵20,000日圓（逾台幣4,000元），更可與＜優惠方案一＞的飯店折扣合併使用。

＜優惠方案三：快閃五折優惠＞

限時快閃優惠：6月12日 中午12:00（台灣時間）

五折快閃優惠券：樂天旅遊提供「限量快閃五折優惠券」，每一波限量200名、每一會員於活動期間限用一次。最高折扣上限50,000日圓（逾台幣10,000元），可與＜優惠方案一＞的飯店折扣合併使用，最低以25折入住，但不可與＜優惠方案二＞的八折優惠券併用。

＜樂天台灣信用卡用戶優惠活動：訂房折扣再加碼2%點數回饋＞

活動期間：6月4日晚上19:00起，至6月20日上午8:59分止（台灣時間）。

活動對象：僅限樂天台灣信用卡之卡友。

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301397