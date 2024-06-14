開箱2024暑假討論度最高的日本關西跟團行，出發畢業旅行／家庭出遊／蜜月旅行首選！

暑假這麼難得可以長時間放鬆的時刻，就是要好好安排出國旅遊啦！今天要介紹的暑假關西旅遊團，行程規劃經典必訪京都古蹟群，想要吃飽還有牛排與吃到飽燒肉，最棒的是還有超多的體驗活動在等著你。快跟著AsiaYo的腳步一起看看，今年最難忘的日本跟團旅遊吧！





圖:業主提供

🎠經典關西暑假跟團行程推薦

道頓堀 圖:業主提供

📌 行程總覽

圖:AsiaYo提供

✈️ 航班資訊

【去程 - 星宇航空】08:30 桃園機場 → 12:05 大阪關西機場

【回程 - 星宇航空】13:15 大阪關西機場 → 15:05 桃園機場

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【去程 - 長榮航空】08:30 桃園機場 → 12:10 大阪關西機場

【回程 - 長榮航空】13:15 大阪關西機場 → 15:05 桃園機場

※航班時間僅為參考，另有提供中華航空及國泰航空航班，最終確定航班以行前通知資料為準！

👓行程特色

🌷【超值伴手禮+纜車體驗】特別安排搭乘空中纜車前往神戶布引香草園，帶你從兩個不同視角，感受帶有歐式風格香草園的魅力，還讓你把特製的香草包帶回家唷！

🎪【包含環球影城入場券】行程包含環球影城入場券，還特別規劃一整日遊玩，在擁有超多卡通、電影和專屬哈利波特專區的樂園內，絕對能玩個痛快。

🍗【美味餐食不馬虎】這麼豐富的行程，餐食還有包含上等牛排和燒肉吃到飽，講究美食的吃貨們來到這裡肯定會非常滿足~

✨每日行程

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👑價格：👉 登入會員享49,401起/人





🎠暑假關西親子跟團行程推薦

【親子關西】日清泡麵DIY、神戶動物王國、環球影城5日

聖瑪麗亞號 圖:業主提供

📌 行程總覽

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✈️ 航班資訊

【去程 - 長榮航空】06:30 桃園機場 → 10:10 大阪關西機場

【回程 - 長榮航空】11:10 大阪關西機場 → 13:05 桃園機場

※航班時間僅為參考，另有提供中華航空及國泰航空航班，最終確定航班以行前通知資料為準！

👓行程特色

🧸【兒童專屬折扣】這團目前還提供專屬的兒童優惠，若有一位6歲以下小朋友報名這個行程，能夠獲得扣除10,000元的超好康優惠，撿便宜撿起來！

🦁 【贈送四項樂園快速通關券】除了擁有超讚的兒童專屬折扣之外，還特別贈送環球影城的快速通關券，暢玩遊樂設施幾乎都不用等~

🐈 【豐富動物世界】這個超適合親子出遊的行程，專為小朋友挑選能近距離互動的神戶動物王國和擁有超豐富海洋生物的天保山海遊館，家中寶貝來到這裡一定會玩得非常過癮。

✨每日行程

👑價格：👉 登入會員享49,401起/人





🎠暑假關西大阪岡山跟團行程推薦

【暑假岡山大阪】神戶動物王國、明太子樂園、烏龍麵DIY 5日

神戶動物王國 圖:業主提供

📌 行程總覽

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✈️ 航班資訊

【去程 - 台灣虎航】11:30 桃園機場 → 15:05 岡山機場

【回程 - 台灣虎航】15:55 大阪關西機場 → 17:40 岡山機場

※航班時間僅為參考，另有提供中華航空及國泰航空航班，最終確定航班以行前通知資料為準！

👓行程特色

🔥 【超多特殊體驗安排】來到關西不是只能走走看看，行程安排了讚岐烏龍麵DIY體驗和神戶港遊船活動，讓你對於關西留下更深刻的印象。

🥇【必去日本神社】第四天將參訪的金刀比羅宮被評選為是日本必去的神社，來到這裡除了解鎖成就之外，還可以透過攀上層層的階梯，感受神社不同區域的平靜氛圍。

♨ 【入住溫泉飯店】暑假難得有較長的時間好好放鬆，那就一定要來泡泡湯阿！這團特別入住一晚的溫泉飯店，使平日上學/上課過於緊繃的肌肉得以獲得舒緩。

✨每日行程

👑價格：👉 登入會員享 33,900起/人





只有5天的關西跟團旅遊，對於擁有兩個月假期的你還玩得不夠過癮嗎？AsiaYo上還有更多暑假日本路線可以提供你做選擇，像是高雄出發的東京旅遊團和夏季非常適合前往的北海道跟團行都是現在平台上討論度超高的路線，現在就上平台來豐富你的假期吧！





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