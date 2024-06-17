精選3組日本暑假跟團行程套組，「豐富的海洋生物、夢幻樂園、主題博物館」等著你來探索！

你在計畫暑假跟家人去日本玩嗎？是不是覺得要帶家中長輩跟小孩，又要處理旅遊中的大小事整個力不從心了呢？沒關係，這篇文章幫你精選了3組日本暑假跟團行程，介紹了東京、沖繩、九州跟團旅遊行程的特色，讓你可以選擇最適合自己的日本跟團路線！行程交通都有人幫你打理好了，只要負責美美的出遊是不是很心動呀，一起來看看文章介紹吧！





【童趣東京】歡樂迪士尼、卡哇依史奴比、八景島水族館、嚕嚕米公園、晴空塔五日

橫濱海生館 圖:業主提供

📌 行程總覽

圖:AsiaYo提供

✈️ 航班資訊

【去程 - 長榮航空】07:55 桃園機場 → 12:25 東京成田機場

【回程 - 台灣虎航】13:25 東京成田機場 → 16:05 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

👓行程特色

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✨每日行程

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【海洋沖繩】琉球文化、歡樂水上活動、暢遊海博館/海豚秀四日

海博公園 圖:業主提供

📌 行程總覽

✈️ 航班資訊

【去程 - 長榮航空】06:45 桃園機場 → 09:15 沖繩機場

【回程 - 長榮航空】10:15 沖繩機場 → 10:55 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

👓行程特色

✨每日行程

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【可愛九州】動物園搭乘叢林巴士、可愛萌熊電車、柳川人力遊船、雙溫泉五日

九州自然動物園 圖:業主提供

✈️ 航班資訊

【去程 - 長榮航空】16:25 桃園機場 →19:55 福岡機場

【回程 - 長榮航空】20:55 福岡機場 →22:35 桃園機場

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【去程 - 星宇航空】14:45 桃園機場 →17:55 福岡機場

【回程 - 星宇航空】 19:00 福岡機場 →20:40 桃園機場

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【去程 - 中華航空】 14:40 桃園機場 →18:05 福岡機場

【回程 - 中華航空】 21:00 福岡機場 →22:25 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

👓行程特色

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✨每日行程

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看了三個不同地點的日本暑假跟團旅遊行程，是不是已經燃起你旅遊的熱情哇？不用自己大包小包的搭車，也不用擔心安排多人出遊很累，也可以上AsiaYo預訂日本親子跟團行程，現在還有最佳優惠帶兒童現折1萬元唷！





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