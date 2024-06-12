靜岡縣全新居遊體驗！入住富士山腳下、在賽車道紮營好酷

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「富士賽道飯店（凱悅天地）」位於富士山賽車道旁，擁有享受速度與自然極致得天獨厚的位置。　圖：樂天旅遊／提供
「富士賽道飯店（凱悅天地）」位於富士山賽車道旁，擁有享受速度與自然極致得天獨厚的位置。　圖：樂天旅遊／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】台灣人愛看日本富士山，樂天旅遊從日本本地旅客的預訂觀察，特別推薦靜岡縣觀賞富士山的新興體驗休閒景點－「富士賽車森林（Fuji Motorsports Forest）」，這是日本豐田集團為打造未來移動與賽車運動的主題設施，包含：「富士賽道」、「富士賽道飯店 （凱悅天地）」及「富士賽車博物館」。

今夏令賽車迷與露營愛好者最興奮消息，莫過於豐田集團五月底宣布即將於秋季開放「RECAMP Fuji Speedway」賽道露營地，這不僅是世界上第一個位於一級賽道內的營地；紮營於此，白天享受賽車從眼前呼嘯而過的刺激競技、夜深後還能感受幽靜山林與星空之下的自在。賽道露營地的住宿設施約有36個，包含一個豪華露營站點，設有觀景台和戶外用餐區，旁邊的住宿區採全面翻新的 1970 年式、有「露營車界勞斯萊斯」之稱的 Airstream 露營車。另外，還計畫在原木拖車台上打造具有飯店設施的未來感露營拖車，以及可以俯瞰賽場的觀景台。

不想睡在賽道上，卻也想感受多重感官刺激的旅客，可以選擇下榻 「富士賽道飯店（凱悅天地）」，館內房型獨特，一半面向富士山、一半面向賽車場，且每間客房都有落地大窗，不僅成為近觀富士山最好的位置，也讓旅客們感受賽車運動的熱血氛圍。其中富士山景房，擁有兩面對外落地窗及陽台，並配備戶外桌椅，房客可盡享富士山的日出、日落時光帶來的感動；另外，飯店提供能夠觀賞富士山的溫泉設施、運用當地食材所烹調的早餐或義式晚餐。現在透過樂天旅遊6月 SUPER SALE 優惠預訂，可享優惠價，最低45折即可入住。

▲「富士賽道飯店（凱悅天地）」山景房擁有兩面對外落地窗及陽台，讓人可時刻感受壯麗景觀的震撼之感。　圖：樂天旅遊／提供
▲「富士賽道飯店（凱悅天地）」山景房擁有兩面對外落地窗及陽台，讓人可時刻感受壯麗景觀的震撼之感。　圖：樂天旅遊／提供

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博物館 富士山 豪華露營

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