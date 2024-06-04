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遊日注意！東京澀谷推新規「夜間室外禁酒令」 預計10月上路

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
東京澀谷宣布，預計今年10月起，每日傍晚6時至清晨5時禁止在街頭和公共場合飲酒。澀谷站前十字路口號稱世界上最繁忙的人行橫道。歐新社
東京澀谷宣布，預計今年10月起，每日傍晚6時至清晨5時禁止在街頭和公共場合飲酒。澀谷站前十字路口號稱世界上最繁忙的人行橫道。歐新社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，東京最熱鬧的觀光景點澀谷區宣布，預計今年10月起，每日傍晚6時至清晨5時禁止在街頭和公共場合飲酒，希望藉此減少酒後亂象。

澀谷區區長長谷部健向媒體透露，當局自去年開始加強相關巡邏，不過部分民眾反映法規並未限制街頭飲酒，對此區公所決定制訂新法，希望民眾能在餐廳室內飲酒。

當地居民對夜間街頭禁酒令應該不意外。去年秋天，澀谷區因酒後亂象禁止區內舉行萬聖節活動，其中包括禁止在酒吧和餐廳外飲酒。長谷透露當時地方業者也支持禁令，並推動禁令入法。

澀谷區內有許多知名景點，包括明治神宮、代代木公園，還有號稱世上最繁忙的人行橫道「澀谷站前十字路口」，當紅綠燈轉綠燈時，數千人會同時穿越十字路口，形成壯觀景象。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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