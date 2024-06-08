來福岡回歸自然、享受無光害的夜景吧！日本奢華露營品牌Snow Peak福岡油山新開幕

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

福岡，被美國紐約時報選為「2023年必去的52個景點」之一！這裡是九州最大的城市、人口最多的縣，也是九州的經濟中心和交通樞紐。

在距離福岡市中心約30分鐘車程的「油山」，是一個可以俯瞰城市和擁有豐富自然景觀的地區，因此日本頂級露營品牌「Snow Peak」選擇在此落腳，打造第三間奢華住宿設施，並以「回歸自然、奢華享受」為主題。

「Snow Peak YAKEI SUITE 油山」2024年4月18日正式開幕

「Snow Peak」是日本頂級的露營品牌，從2020年開始與知名建築師隈研吾合作，在長野縣白馬村、新潟燕三条市集團總部開設豪華露營場，打造結合住宿、美食、溫泉、體驗的全方位奢華休閒設施。

2024年Snow Peak選擇在福岡近郊的油山開設第三間住宿設施，並取名為「Snow Peak YAKEI SUITE」，「YAKEI」在日文中是「夜景」的意思，顧名思義就是要讓所有來訪的客人們欣賞福岡這一覽無遺、未受光害的夜景～

「Snow Peak YAKEI SUITE 油山」以「回歸自然、奢華享受」為理念，由建築設計師谷尻誠操刀設計，並提供VILLA別墅、COTTAGE小木屋和TENT帳篷三種房型

📍VILLA別墅，可容納4人

以挑高的半開放式木造建築和落地窗設計，整體氛圍沈穩溫暖，可以靜靜欣賞窗外的景致，並享受灑落的陽光形成的美麗光影。

📍COTTAGE小木屋，可容納2人

以「享受戶外生活」為主題，設計成模擬森林中陽光穿透樹葉、置身叢林的錯覺的開放式設計，躺在床上就能享受蟲鳴鳥叫與福岡美麗的市景。房間內還備有私人桑拿與水療浴缸，在享受大自然的同時，也能讓身心更加放鬆。

📍TENT帳篷，可容納6人

想體驗更貼近露營的趣味嗎？TENT帳篷提供的是Snow Peak特別為此設計的特製帳篷：「LAND CAVE」，分為客廳帳與臥室帳，活動空間寬敞舒適，可以盡情體驗大自然的溫暖。

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