迪士尼樂園發聲波趕烏鴉？千代田線是防核彈基地？日本4個有趣的「都市傳說」

【撰文:Shinon/ 窩日本】

日本有很多都市傳說及怪談，有些更被改編成電影或是動漫、小說的主題，像是裂口女、廁所裡的花子等等。但這次我們不談那些可怕的故事，來分享4個跟景點相關的都市傳說吧！

在日本旅遊時會發現街上有很多黑黝黝的烏鴉，還會啄開垃圾袋弄得環境髒亂。然而，在有著「夢之國」之稱的東京迪士尼樂園卻看不到烏鴉？

於是出現了傳說，東京迪士尼樂園發放特殊聲波驅趕烏鴉，還聲稱這種特殊聲波成年人可能感受不到，但孩子可以聽到，會讓孩子感到特別興奮，玩到捨不得離開。

不過，從現實來說，迪士尼樂園有工作人員時常清潔，因此很少出現隨地垃圾的情況，對於烏鴉來說不適合覓食所以才不出現。而且樂園這麼多遊戲設施，不要說小孩，大人也會興奮吧！大家下次去東京迪士尼樂園可以留意看看是否真的沒有烏鴉出沒喔！

2. 千代田線是防核彈基地？

來源自photo-ac.com/

大家有乘搭過東京Metro的千代田線嗎？由於這條路線的車站都位在地下深處，因此有說這其實是作為防核彈基地之用，如果東京被投射核彈時當地人可在此避難。特別是國會議事堂前站，據說是供皇室成員、國會議員和中央政府官員使用的核心庇護所。

國會議事堂站位於地下非常深的地方，約37.9米，而且有趣的是在地下一樓有檢票口，在地下二樓有丸之內線，在地下六樓有千代田線，在車站構內圖中，地下三樓和地下五樓是有樓梯的平台，唯獨地下四樓沒有記載，非常神秘，難道真的有其他用途？

不過根據東京Metro發行的《千代田線建設史》，地下四樓其實設有通風室，雖然沒有公開資訊但作為業務空間所用，或許並沒有「深層」意義喔！

3. 福井縣雄島逆時針走一圈就會死？

來源自photo-ac.com/

福井縣的雄島是個無人島，流傳著可怕的傳說。據說在周邊景點東尋坊自殺的人會被沖到雄島上，因為累積了很多沒法成佛的幽靈，因此沿著島的路線逆時針方向行走就會死去，被一同帶往亡界。

事實上雄島是個指定國立公園景點，自古以來，當地居民尊崇為「神聖之島」，擁有著超過千年的歷史及豐富自然，也可以眺望海岸的美麗風景，可是有很多遊客前往，可沒有想像中的荒涼喔！

來源自photo-ac.com/

輕井澤有一座1968年建成的藍色拱形橋，據說以往有許多人從橋上跳下自殺，因此安裝了鐵絲網，更有一座天狗社用來祭拜靈魂。而傳說在這裡自殺的人會吸引其他人跟著自殺，若單獨前往，可能會被霧籠罩，並看到幽靈招手。

而且，橋上更有看板寫著：「不要在吊橋上停車」、「不要參拜吊橋後的祠堂」，難道真的會發生可怕的事？其實從輕井澤大橋可以看到美麗的風景，尤其秋季時滿山紅葉，市政府只是擔心遊客為了看風景而停車造成塞車，所以才放置這個警告看板。

沒想到一些我們熟悉的日本景點隱藏了這樣的傳說故事！你們相信嗎？下次到訪親身探究一下吧！

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