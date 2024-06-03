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奢華美味！OMO7大阪飯店 6月起新推「香料下午茶」

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星野集團旗下的 OMO7 大阪飯店自6 /1~8/31推出靈感來自大阪藥文化的「香料下午茶」。　圖：星野集團／提供
星野集團旗下的 OMO7 大阪飯店自6 /1~8/31推出靈感來自大阪藥文化的「香料下午茶」。　圖：星野集團／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】迎接炎炎夏日，星野集團旗下的 OMO7 大阪飯店自6/1~8/31推出靈感來自大阪藥文化的「香料下午茶」。

大阪有個名叫道修町的小鎮，自江戶時代開始就以「藥城」聞名，至今仍有眾多製藥公司在此蓬勃發展。為因應夏季炎熱而易使身體不適的「中暑」，設計了以香料製作的下午茶。除了有以各具特色的香料製成的甜鹹點以外，還可根據喜愛的香味挑選獨創香料茶。茶點與香料茶香氣撲鼻，味道醇厚，是消暑的絕佳選擇。

香料能幫助增進食慾、消除疲勞、促進消化吸收、強健身體等等，被稱作「天然藥品」。此活動提供十種使用各式香料製成的甜點與鹹點，非常適合於炎熱的夏天享用，點心陣容不但辛香刺激，也充滿趣味。「巧克力塔」使用了能促進血液循環並防止四肢冰冷的辣椒，「西瓜果凍」用了富含維他命和礦物質的青紫蘇凍來呈現西瓜皮的部分，「法式軟糖」則採用以前用來包藥的「藥包紙」進行包裝。另外供應的「芒果聖代」加入了能溫暖腹部的日本花椒來點綴，與熱帶水果也十分相襯。鹹點方面有使用甜椒製成的西班牙風章魚燒「章魚馬鈴薯烘蛋」，以及以孜然調味、帶有異國風情的「咖哩風花椰菜沙拉」。

■ 下午茶點（七甜三鹹）如下：

・法式軟糖（肉桂）

・泡芙（芝麻）

・巧克力塔（辣椒）

・慕斯蛋糕（薑）

・費南雪（陳皮）

・西瓜果凍（青紫蘇）

・芒果聖代（日本花椒）

・煙燻牛肉三明治（黑胡椒）

・章魚馬鈴薯烘蛋（甜椒）

・咖哩風花椰菜沙拉（孜然）

在下午茶中不可或缺的飲品部分，則提供了在茶葉基底中加入香料的獨創香料茶。而在活動中，仿效古代醫師的大型藥箱，將茶葉和香料放置其中。不僅讓人可以品嚐香氣四溢的茶飲，更有如尋寶一般，可挑選出自己喜愛的香料茶，讓下午茶時光更加充實且有趣。

◉ OMO7大阪飯店《香料下午茶》活動

・期間：2024年6⽉1⽇〜8⽉31⽇

・時間：12:30 〜14:30 

・地點：OMO Dining

・費用：每人6,800日幣（含稅）

・人數上限：1天6組（1組4人）

・預約：最晚可於用餐前4天於官網預約

　https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo7osaka/

※住宿旅客和非住客均可使用

※料理內容與食材可能因當日進貨狀況而有所變更

▲由左至右依序為法式軟糖（肉桂）、泡芙（芝麻）、巧克力塔（辣椒）、慕斯蛋糕（薑）、費南雪（陳皮）、西瓜果凍（青紫蘇），是香料下午茶的部分甜點。　圖：星野集團／提供
▲由左至右依序為法式軟糖（肉桂）、泡芙（芝麻）、巧克力塔（辣椒）、慕斯蛋糕（薑）、費南雪（陳皮）、西瓜果凍（青紫蘇），是香料下午茶的部分甜點。　圖：星野集團／提供

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下午茶 咖哩 大阪

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