【沖繩親子自由行必看】熱門景點、交通方式、親子飯店、行程安排攻略，好Easy！

沖繩位於日本西部，由沖繩本島、宮古島、等150個島嶼組成。距離台灣很近，非常適合親子旅遊，航行時間僅需短短的１個半小時即可抵達，因此成為時下親子旅遊熱門首選。這裡融合了悠久的歷史文化和壯麗的自然景觀，以及各種豐富多彩的活動和景點，滿足各種旅行者的需求。無論您喜歡寧靜的景點、水上活動，還是當地美食，沖繩都能滿足您。橘子貓小編幫大家統整出親子自由行必看攻略，讓想帶家人出遊的你可以輕鬆上手，和家人一起度過美好的假期。

沖繩不同天數行程可以怎麼安排？

►沖繩一日遊行程推薦：

中部｜一日遊：殘波岬 > 座喜味城跡 > 嘉手納空軍基地 > 東南植物園 > 永旺夢樂城

北部｜一日遊：美麗海水族館 > 名護鳳梨園 > 美國村用午餐 > ​​Degu藥妝店

南部｜一日遊：沖繩世界玉泉洞 > Cafe R 下午茶 > 順便欣賞海景​ > 海豚公園 > 國際通逛街

►沖繩四天三夜行程推薦：

第1天：桃園機場-那霸空港<波上宮 <首里城

第2天：古宇利大橋<古宇利島(古宇利心型岩)<海洋公園(海豚表演)

第3天：萬毛座<殘波岬燈台<美國村<永旺夢樂城<國際通

第4天：那霸空港<桃園機場

沖繩推薦交通方式

當你身處在沖繩這座面積相對較小的日本島嶼時，從南到北僅需約兩個小時的車程即可抵達。然而，由於大眾交通工具的便利程度不高，且許多觀光景點相距甚遠，因此自駕成了最為理想的移動方式。許多人選擇租車自行駕駛，以便更加靈活自在地探索這片美麗的土地。然而，如果你沒有合法駕照該怎麼辦呢？這時包車服務就能完美地解決這個問題。包車不僅可以提供專業的司機，協助你量身打造客製化行程，更能讓你免去開車的困擾，從而更好地享受旅程。這樣，你和你的家人便能輕鬆自在地享受一段美好的假期。

沖繩親子景點推薦

1.美麗海水族館

圖片來源：沖縄海水族館

「美麗海水族館」坐落於日本最南端，是亞洲最大、世界前三大的水族館！這裡陳列了豐富且罕見的水中生物種類，吸引了眾多遊客。園區寬敞，即使個性活潑的孩子想要在這裡奔跑，也有足夠的空間，因此成為沖繩親子遊的首選景點！

2.沖繩Dino恐龍公園

圖片來源：google map

Dino恐龍公園位於「山原亞熱帶之森」，2016年5月重新開幕。在日本唯一的筆筒樹原生林中，52隻恐龍驚喜現身！包括身長8公尺的暴龍、劍龍等多種恐龍。絕對是恐龍迷的必訪之地！

3.名護鳳梨園

圖片來源：google map

名護鳳梨園是沖繩熱門的鳳梨主題樂園。遊客可以透過遊覽和品嚐等方式了解鳳梨的生態，還能搭乘可愛的自動駕駛遊園車「鳳梨號」輕鬆探索亞熱帶森林和鳳梨田。最近更新增了受小朋友歡迎的恐龍園區，可以騎乘並拍照，非常適合親子共遊。

4.名護自然動植物公園

圖片來源：google map

名護自然動植物公園位於沖繩北部，佔地22公頃，提供與動植物近距離接觸的學習機會。園內有亞馬遜叢林、野豬牧場、火烈鳥湖、非洲大草原等多區，展示來自全球的百種稀有動植物。設有無障礙設施，建議攜帶推車，也可現場租借。

5.部瀨名海中公園

部瀬名海中公園位於沖繩本島北部，是沖繩海岸國家公園的一部分，觀賞熱帶魚和沖繩大海。搭乘「鯨型玻璃底遊艇」可近距離欣賞海底世界，是享受海洋之美的理想去處。

6.沖繩兒童王國

圖片來源：google map

沖繩兒童王國坐落在日本最南端，享受著溫暖潮濕的亞熱帶海洋氣候。這裡擁有豐富的動植物資源，約150種、1000隻動物與您近距離互動。您可以親自參與餵食活動，深入了解動物的生態。此外，園區內還有博物館和遊樂場，滿足不同年齡層的遊樂需求。特別值得一提的是，園區處處設有寬敞舒適的哺乳室，滿足了帶著嬰幼兒的家

庭需求，為您的遊玩體驗增添了便利和舒適。

7.美國村

圖片來源：google map

美國村座落於那霸市北谷町，以美軍駐日基地遺址和海岸為基礎發展而成的文化商業區。仿美國風情，擁有眾多商場，以複合式商業建築為主。摩天輪是地標，可俯瞰大海和夜景。附近有北谷公園、日落海灘等景點可遊覽。

8.琉球村

「琉球村」是一個充滿沖繩體驗的主題樂園。遊客可以在移建的古民家中體驗穿越時空的感覺，參與製作風獅爺、演奏三線琴等傳統文化活動，還能品嚐美味的沖繩傳統小食和料理，購買手信，享受純正的沖繩魅力！

9.玉泉洞

玉泉洞是位於日本沖繩縣南城市的一個鐘乳洞，隸屬於沖繩世界文化王國。洞長約800米，充滿著美麗的鐘乳石，每年僅增長約1毫米。作為當地特色景點之一，吸引了眾多遊客前來探索。

10.第一牧志市場

沖繩特色食材豐富多樣，是當地人的廚房。鮮豔多彩的海鮮、富含大地能量的小島蔬菜、各式各樣的豬肉等，在市場中應有盡有。這些市場起源於戰後的黑市，歷史悠久，雖然建築老舊，但仍持續營業於臨時市場。

沖繩親子飯店推薦

沖繩親子飯店#1 ️沖繩北谷拉根特酒店與旅舍

這家沖繩的親子住宿以美國風格為主題，距離著名的日落海灘只有1公里，非常方便。24小時服務櫃台提供多語言服務，讓您無需擔心溝通問題。在附近的美國村，您可以盡情購物、品嘗美食，酒店還有接駁車服務。部分客房享有海景或設有廚房，提供烹飪設備，非常適合親子旅客。此外，酒店位置也很方便，靠近公車站，您可以輕鬆前往沖繩的其他景點。

沖繩親子飯店#2 麗山海景皇宮渡假酒店谷茶灣

這是一家歷史悠久的沖繩親子酒店，位於麗山沙灘，毗鄰知名潛水勝地真榮田岬和萬座毛。周邊有眾多知名餐廳，交通便利。酒店提供豐富設施，入住旅客可獲得免費使用券，包括早餐、酒吧飲料、泳池毛巾和遊戲室代幣等。海上活動多達十種以上，適合成人和兒童，如浮淺、衝浪、香蕉船等，並提供安全泳圈和造型玩具，讓每位旅客都能盡情享受沖繩的海樂趣！

沖繩親子飯店#3 沖繩馬海納健康度假酒店

這家位於沖繩海邊的大型親子酒店距離美麗海水族館僅5分鐘車程，提供免費接駁車服務，方便搭乘大眾交通工具的旅客。未滿6歲孩童可免費入住，未滿4歲兒童還可享免費早餐。房間寬敞明亮，面積達43平方公尺，配有小廚房可使用基礎設備，便於為孩子或長者準備食物。特定樓層設有兒童遊戲室，非常適合親子旅客。

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