日圓貶值更要買！「輕奢華」勸敗清單 日本高價美容家電器材等購物推薦

到日本玩一趟，利用匯差和免稅優惠購物是個不錯的選擇！尤其是當遇到日圓貶值時，若在日本入手一些相對高價的美容家電、攝影器材、遊戲主機，甚或是保養品，買起來比較沒那麼心痛。趁著手中有KOJIMA x BicCamera優惠券時，我們到沖繩的店鋪走一趟，整理了「輕奢華」勸敗清單給你參考。（笑）

匯差免稅優惠券 平時下不了手的買起來

趁著出國旅遊，不少朋友都會利用免稅和匯差來買一些比較高價的商品，而由於近年日圓走低，更加強了大家想到日本買買買的心。我們之前曾經在《日圓貶值在日本買什麼划算？日本購物推薦5選》一文中，首推大家到日本購買家電、相機、遊戲機等器材，不僅因為這三者都是日本品牌的強項，且因為金額較大，更能感受到包括免稅在內的優惠力道。再加上，近年來日本的美容家電越來越火紅，這次我們就趁著到沖繩走跳之餘，拿著KOJIMA x BicCamera的優惠券，到當地的KOJIMA x BicCamera走了一遭，看了包括最近日本超有話題性的YA-MAN雅萌美容儀系列在內的多種商品，順便勸個敗囉。

好想要買① YA-MAN雅萌RF美容儀Photo PLUS Shiny NEO

如果你有在關注美容保養，想必對於YA-MAN雅萌的大名不會陌生——畢竟說起日本的美容家電，很難不提到YA-MAN雅萌旗下的美容儀。YA-MAN雅萌最早是以精密儀器製造起家，擁有45年以上精密儀器開發提供的豐富經驗，包括當初測量有金氏世界紀錄的世界最長鐵路道路併用橋的日本瀨戶大橋的負荷強度時，所使用的光學變位監測儀。

擁有強大專業的研究發明團隊，YA-MAN雅萌將自家技術拓展到美相關的產品開發上，從開發日本第一台體脂測量器開始，而後進入商業業務型美容儀器產業，再到如今的家庭用美容儀器的研發上，擁有超過40年的歷史。旗下的美容儀系列Photo PLUS，將原本大多在美容院才能享受的RF高周波電波美容技術「搬到」家裡。其中最經典的超人氣商品，當屬這支Photo PLUS Shiny NEO。

搭載獨家的DYHP動態超脈衝技術，能同時實現讓高分子保濕成分深入肌膚的高滲透，以及表情肌護理，Photo PLUS Shiny NEO主要有可深層清潔的CLEAN、可加強保養品滲透及護理表情肌的DYHP、眼周護理的EYE CARE及最後鎮靜肌膚的COOL四大功能可以選擇。依照自己的需求，可選擇能每天使用的Daily模式和建議一週2～3次Weekly模式。其中Daily模式主要在於加強日用保養品滲透至角質層，以及表情肌護理；Weekly模式則是4大模式全部走一遍，做到全方位肌膚保養。

圖片提供：YA-MAN雅萌

現場試用商品時，店員告訴我們，這台美顏器在加強維他命C誘導體滲透至角質層這部分特別受到好評。一般說來，含有維他命C誘導體的保養品，對於膠原蛋白生成及抗氧化抗曬方面都是非常重要，因此蠻受歡迎的。而若能搭配Photo PLUS Shiny NEO一起保養，或許使用起來會更有感。

再加上，Photo PLUS Shiny NEO素雅柔和的外型設計，還有搭配可用USB的座充，放在房間裡面也不會顯得很突兀，可搭配多種房間風格。

這款Photo PLUS Shiny NEO官方售價為69,300日圓含稅，對於想要初步嘗試YA-MAN雅萌美容儀的朋友來說，是相對比較入門的價格。

好想要買② YA-MAN雅萌RF美容儀Photo PLUS Prestige SP MAX II

如果想要找比Photo PLUS Shiny NEO更高規格的美容儀，那麼就來看看YA-MAN雅萌旗下最頂級的機種Photo PLUS Prestige SP MAX II吧！這在2019年登場的家庭用美容儀，搭載了與美容沙龍用的美容儀器功能相當的高規格。

採用深藍典雅的配色和更加方便操作的機體設計，Photo PLUS Prestige SP MAX II在搭載獨家的DYHP動態超脈衝技術的基礎上，還新增了促進保養品滲透至角質層的2款特別波形——稱為「DWHP動態美白超脈衝」，在針對如傳明酸、煙酰胺等美白成分的吸收上特別加強。所以特別推薦有在使用美白保養品的朋友。

※ 實際商品之設計包裝可能會有所差異。

當然，Photo PLUS Prestige SP MAX II同時擁有加強維他命C誘導體吸收滲透至角質層的功能，以及透過EMS電波護理表情肌的功能。其使用模式主要包括可深層清潔的「CLEAN」、可提高保養品中的高分子成分及美容成分滲透至角質層效率的「NEB」、可舒適刺激並護理表情肌的「EMS UP」、眼周護理的「EYE CARE」，及最後鎮靜收斂肌膚的「COOL」五大模式，同時配合獨家的3色LED組合美肌光，搭配保養品使用，不僅可保濕肌膚，還可透過冷卻來養護毛孔。

這台YA-MAN雅萌旗下最頂級的美容儀系列的Photo PLUS Prestige SP MAX II，官方售價為132,000日圓含稅。對於擁有充裕預算的朋友來說，一次登頂也是不錯的選擇。而且商品包裝十分有質感，買來送人絕對能感受到滿滿心意。

好想要買③ YA-MAN雅萌光美容儀BLUE GREEN SHOT

在看過前面兩台Photo PLUS系列的RF美容儀後，再來看看不同系列且也很有人氣的商品——YA-MAN雅萌光美容儀BLUE GREEN SHOT吧。採用特別的綠LED與對黑色物體會產生反應的特別光IPL，在保養肌膚氣色、增加透明感這方面有些幫助。

BLUE GREEN SHOT的使用模式包含可每天使用的「Daily」及照射力度特別提升的「Sprecial」兩種，前者用於日常保養，可利用美容儀在臉上滑動照射，快速完成日常的光美容保養，全部只需要約10分鐘；後者則是用於特別想要加強的部位，對準輕押後照射，旨在能每週使用一次的模式。

※ 具體操作動畫可以參考官網示範。

那天前往KOJIMA x BicCamera時，架上放的是模型而非實機，不過有蠻詳細的中文介紹和效果實驗圖。如果有想要加強自己臉部明亮感的話，更推薦這款BLUE GREEN SHOT。它的官方售價為77,000日圓含稅，介於上面兩台美容儀的售價中間。

值得一提的是，在日本購買YA-MAN雅萌的美容儀回國，若有遇到故障的狀況，可以到官方網站國際售後服務網頁中尋求協助。

同場加映 YA-MAN雅萌Flawless White美白美容精華液

配合自家不同的功能的美容儀，YA-MAN雅萌也有推出不同種類的美容精華液。這次我們在架上看到的是Flawless White美白美容精華液，它主要呈現透明凝膠狀，特別推薦用來搭配Photo PLUS Prestige SP MAX II和BLUE GREEN SHO使用，以保養肌膚的白皙度與透明感。

若有興趣了解更多YA-MAN雅萌旗下的保養品，可以參考官方網站，或是直接到東京銀座店看看。

好想要買④ DJI Osmo Pocket 3錄影攝像機

※注意，本部分照片中架上放置的商品實物，是採訪攝影特別準備的，一般架上並未展出實體機器。

推薦完美容儀，可以轉移到相機區看看囉！這些年來相機的進化迅速，一方面是錄影相機越來越輕便化，一方便拍照攝影功能性能表現都很好的相機亦越來越多。如果你對錄影紀錄自己的生活有興趣，那麼DJI的這台Osmo Pocket 3或許已經在你的願望清單中。

輕巧便利的手持式設計，搭配可上下左右前後3軸轉動的流暢的鏡頭，以及1吋大小的CMOS感光元件，兼具便攜性及影像畫質，可錄製4K/120fps的高畫質影片的同時，在對焦及追焦上也有良好的表現。就操作上來說，簡單的按鈕設計，搭配精巧的OLED觸控式螢幕，即便不是攝影學習者也能輕易上手，而且觸控式螢幕還可以90度翻轉，不管是拍攝橫式的動畫，或是像手機那樣的直立式動畫都很方便。

DJI Osmo Pocket 3的相機本體官方售價為74,800日圓，如果想要再加強DJI Osmo Pocket 3的續航力和實用性，那麼建議搭配電池握把與迷你三腳架的組合一起入手，組合價為96,800日圓。

好想要買⑤ Sony VLOGCAM ZV-E10錄影微單眼相機

拍攝影片，若是對於鏡頭焦距的變換有更多需求，Sony去年發售的VLOGCAM ZV-E10錄影微單眼相機是值得考慮的選項。作為錄影與拍照功能並駕齊驅的微單眼相機，VLOGCAM ZV-E10的規格與Sony旗下頗受好評微單眼相機a6300相當，搭載APS-C規格的感光元件，並可搭配Sony旗下E-Mount的系列鏡頭的同時，在影片拍攝上擁有更好的操作性及表現。無論是更高品質的生活紀錄，還是自媒體影音影像創作都能勝任。

Sony VLOGCAM ZV-E10錄影微單眼相機本體，一般售價為83,600日圓含稅，適合之前就是Sony微單眼相機用戶的朋友，可直接沿用手上的E-Mount鏡頭。

若非本來就擁有Sony微單眼鏡頭的朋友，建議選擇有搭配16-50mm電動變焦鏡頭的Sony VLOGCAM ZV-E10L單鏡頭組合，一般售價為98,010日圓含稅。

預算足夠的話，亦可參考Sony VLOGCAM ZV-E10Y雙鏡頭組合，不僅有16-50mm電動變焦鏡頭，還有55-210mm的變焦鏡，可以拍到更遠的景物。這雙鏡頭組合一般售價為129,800日圓含稅。若再搭配Sony含無線遙控功能的拍攝手把（13,400日圓含稅），設備會更完整喔。

好想要買⑥ 任天堂Switch遊戲機＋熱門遊戲

對於喜歡玩遊戲的朋友來說，相比美容儀和攝影器材，遊戲主機和遊戲才是王道，而大人小孩和親友們可以一起玩樂的Switch是不少朋友考慮的選項，畢竟它不僅可以連結電視螢幕玩、可以單純放在桌上玩，還可以隨身帶著玩，同時可以雙人或多人對戰，更有像《精靈寶可夢》、《瑪利歐系列》、《星之卡比》、《薩爾達傳說》等獨家遊戲可選擇。且即便在日本回國買，遊戲機和遊戲也都有中文設定可選擇，若不考慮維修保固，透過免稅匯差及優惠的方式購買還是蠻划算的。

我們這次走訪的KOJIMA x BicCameraBic永旺夢樂城沖繩來客夢中，能見到Switch遊戲機不說，還有熱門遊戲排行榜，包括了今年春推出的《碧姬公主 表演時刻！》。若是一般的任天堂Switch官方售價為32,978日圓含稅，如果想要更優質的遊戲畫面呈現效果，可以選擇任天堂Switch OLED版，官方售價為37,980日圓含稅。

好想要買⑦ 資生堂驅黑淨白露HAKU美白精華液

隔海到日本購買電子產品，難免會有朋友因為在意回國後無法享受一般的售後服務而罷手。不過購買保養品，就比較不存在這樣的疑慮。在日本開架的保養品中，資生堂的美白美容液HAKU由於評價好而非常有人氣。筆者在店內試用YA-MAN的美容儀，隨口和店員詢問推薦的美白保養品時，店員推薦的就是資生堂驅黑淨白露HAKU，可見它的高人氣。

這罐美容液在日本開架保養品中，屬於價格比較高的品項，本體的官方售價為11,000日圓含稅，補充罐則為10,670日圓含稅。感覺搭配美容儀購買，可以讓美容保養做得更徹底。

好想要買⑧ 資生堂ELIXIR全方位V臉緊緻霜

前面介紹的HAKU主攻美白方面，而現在要來看到的資生堂ELIXIR全方位V臉緊緻霜，則主打緊緻保濕，也是日本開架保養品中比較高價的品項。資生堂的ELIXIR系列產品，針對不同年齡層有不同的商品選項，而這款全方位V臉緊緻霜，相對來說更適合40歲以上的熟齡肌，在日本也十分有人氣。

這款全方位V臉緊緻霜，官方售價也是11,000日圓含稅。如果對美容儀有興趣，也是蠻適合參考看看這款全方位V臉緊緻霜，以加強保養力度。

KOJIMA x BicCameraBic永旺夢樂城沖繩來客夢與優惠券

我們這次走訪的KOJIMA x BicCameraBic，是位於沖繩的人氣大型商場——永旺夢樂城沖繩來客夢的店鋪，裡面有商品十分齊全完備的電子產品部，且擁有一樣品項豐富的藥妝部。若到有意到沖繩購物血拼的話，不妨到永旺夢樂城沖繩來客夢走走，特別是到2025年8月31日前還可以活用JAPANKURU與KOJIMA x BicCameraBic聯名的的優惠券，消費起來更實惠。

KOJIMA x BicCameraBic永旺夢樂城沖繩來客夢

地址：沖縄県中頭郡北中城村ライカム1番地

家電部 3F、藥妝部 Rycom Village 1F

營業時間：10:00～22:00

鎖定購物目標 到日本聰明買

到日本可以入手的商品種類多樣，從奢侈品到一般的零食藥妝，相信大家都有自己的心頭好。我們這次趁著到沖繩走跳時，到KOJIMA x BicCameraBic為大家整理推薦了這些「輕奢華」購物清單，希望可以提供一些參考。如果還是沒有你喜歡的，又或者是想要更多建議的話，可以參考我們的「日圓貶值購物種類推薦」。當然若是正好有在規劃沖繩旅遊的話，也可以看看我們這趟到沖繩的哪裡吃喝玩樂，或許會有你喜歡的。

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