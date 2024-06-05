高爾夫球愛好者的天堂！東京高爾夫購物推薦 新品二手任你選

在上野阿美橫町中的二木高爾夫，不僅能找到新品，還能找到二手美品，可說是萬千高爾夫球愛好者的人氣夢幻店鋪。

滿載各種優質商品，高爾夫球愛好者的天堂

近年來，高爾夫球似乎不再只是中高年齡層的專屬愛好，不少千禧世代和Z世代的年輕人也開始加入行列，特別是在美國和韓國，而在台灣也有此趨勢。高爾夫對初學者來說上手容易，但令一些年輕人卻步的，主要還是在球具及裝備的投資上。好消息是，我們這次要跟大家分享在東京阿美橫町商店街的高爾夫球用品店「二木高爾夫」，它不僅有專賣新品的阿美橫本店，還有專賣二手中古品的中古中心 阿美橫店。

二木高爾夫，對於不少入坑人士來說，已經成為東京旅行中是必訪的購物地點之一。因為無論是初學者所需的入門裝備，還是中高級玩家進階裝備，在這裡基本都能找到，且價格還是挺實惠的。

找新品：二木高爾夫 阿美橫本店

販售新品的二木高爾夫 阿美橫町，位於熱鬧的阿美橫町商店街南端，靠近JR御徒町站，從北口出來走進阿美橫町很快就能見到。

店鋪共有兩層，一樓主要銷售高爾夫球桿，二樓則提供各式高爾夫服裝、高爾夫鞋和高爾夫球包等多樣的高爾夫用品。此外，一樓的一角還設有試打區域，讓你在決定購買球桿前可以先試用看看。

二木高爾夫 阿美橫本店的商品種類和品牌種類都很齊全不說，最為球手們津津樂道的，更在於它實惠的價格。其中包含特別標有金色價格標籤的商品，其價格之優惠往往能打動許多球友的心。此外，加上日圓貶值和免稅優惠，且大量購買時還可以議價（笑），更吸引許多來自海外的球友們前往選購。

二木高爾夫 阿美橫本店

地址：〒110-0005 東京都台東區上野6-4-6

營業時間：10:30~19:30

二木高爾夫 阿美橫本店的購物清單

那麼，讓我們來介紹「二木高爾夫 阿美橫本店」的勸敗排行吧。

No.1 頂級高爾夫球桿「HONMA本間」

想要找日本品牌的高爾夫球球桿，HONMA本間是許多球友必看的品牌之一，而來到二木高爾夫 阿美橫本店自然也不能錯過。像是旗下的「BERES系列」，不僅種類完備，其設計也相當多元，光看就讓人心情愉悅。其中的經典款，當屬華麗的金色和亮眼的紅色款，而一些球桿還有特別精緻的日本傳統圖樣設計，也十分受歡迎，且一旦庫存售完就將停售。所以如果有找到了自己心儀的球竿，建議儘快下手！

另外，「BERES LADY GO系列」是非常受女性高爾夫球手歡迎的一系列。它作為頂級品牌HONMA本間旗下產品，價格十分合理實惠，特別適合考慮升級高爾夫裝備的中級球手。

董事長的高爾夫球桿「Majesty瑪嘉斯蒂」

高級品牌「Majesty瑪嘉斯蒂」的球桿，也被稱為「董事長的高爾夫球桿」。如果你本來就有在觀望這個牌子，但因為價格稍高而猶豫不決，不妨趁著到日本旅遊之際，活用日圓貶值和免稅的優惠，到二木高爾夫挑選入手。

高爾夫名門「Dunlop登祿普 XXIO」

可以稱為高爾夫名門的「Dunlop登祿普」旗下的高級系列「XXIO」，非常受到高爾夫球球友們喜愛，據說在韓國也特別紅。如果有想要入手，在二木高爾夫也能找到。

若你是女性球手，不妨參考看看「Dunlop登祿普 XXIO」的女性球具，近年十分有人氣。其中有一款擁有反彈角度為11.5度、硬度為L的球桿，是二木高爾夫 阿美橫本店限定販售的商品（再進貨需要大約10到14天），特別受韓國女性球手歡迎，據說一個月內能賣出5支。這款限定產品不僅規格罕見，外觀設計也清新可愛，特別推薦給女性球友。

為初學者準備的「高爾夫全套裝備」也很齊全

如果您還是高爾夫初學者，預算還沒有這麼高，希望以合理的價格配齊全套裝備，那麼我推薦您看看商店中展示的「Callaway」和「Bridgestone」等品牌，這些都是專為初學者設計的全套裝備！

高爾夫服裝

一樓主要販售高爾夫球桿，那麼二樓則聚集了高爾夫球桿以外的各種高爾夫相關商品。包括「Descente」、「Callaway」、「Titleist」等流行高爾夫服裝，也為男女各別提供相當豐富的選擇。

「二木高爾夫 阿美横本店」的一大強項是擁有包括男女款以及比較難找的大尺寸高爾夫鞋。其中特別推薦的人氣品牌是「FootJoy」，這款高爾夫鞋在鞋後方配備了「BOA®︎ 調節系統」，可以調整穿著的舒適度，甚至是許多選手的愛用品牌！除此之外，您還可以根據需求單獨購買帶釘高爾夫鞋、無釘高爾夫鞋以及更換用的釘子。

為運動員設計的萬能配飾「核心力量環」

接下來，我要介紹一款像魔法般的萬能運動員配飾。二樓樓梯旁，有款乍看像是磁力項鍊的配飾，實際上是以天然礦石為主要成分的運動配件「核心力量環」。這款配件受到各式職業運動員的歡迎，因為它有助於維持核心平衡。這款產品在臺灣還沒有正式進口，只能個人通過旅遊或代購方式購買，所以如果你有在找這類的產品，別忘了趁旅遊時購入。

能輕鬆購入的高cp值練習用品

如果您想在「二木高爾夫」購買高爾夫用品，但又覺得要將體積這麼大的商品帶回國很麻煩，可以考慮買一些小巧且只在這裡買得到的獨特練習用品。比方說，帶有著名卡通人物的可愛「推桿頭套」就特別受到海外遊客的歡迎，或是擁有日本傳統圖樣的「高爾夫球套裝」也非常適合作為日本旅行的紀念品。

除了那些具有獨特性的練習用品外，您還可以在「二木高爾夫」發現一些必需但不常見的商品。特別是針對女性設計的「高爾夫手套（雙手用）」，提供了相當齊全的各種尺寸選擇。此外，還有在練習時或日常生活中攜帶方便的「卡通人物迷你包」、旅行時可以防止裝備受損的「旅行保護套」，以及「UV防護太陽眼鏡」等多樣的商品，都能輔助您提升高爾夫技能。

雖然會比較佔空間，但我們很推薦像行李箱一樣方便攜帶的「附輪旅行袋」，因為它真的很實用。

找二手：二木高爾夫 中古中心 阿美橫店

「二木高爾夫 阿美橫本店」附近還有一家專門店「二木高爾夫 中古中心 阿美橫店」，位於地下一樓。一般來說，中古店可能會讓人擔心是否能買到狀況好的商品，或是購物體驗可能會有些不方便的地方，但這家店的商品陳列卻像新品一般，按品牌整齊地陳列，讓購物非常便利。更重要的是，這裡的中古二手商品不僅價格合理，還能享受免稅的優惠，因此也已經在海外業者中聲名遠揚，成為一家著名的中古二手專門店。

這裡的商品種類非常豐富，讓人難以置信它是一家中古店！您可以找到宛如新品一般的著名品牌商品。特別是針對初學者的「手提袋」和「高爾夫球桿套裝」等商品價格都非常友善，因此對於第一次嘗試高爾夫或者想買好一點的品牌卻覺得價格負擔太重的人來說，在此你可以享受到實惠的購物體驗。

此外，對於想購買高爾夫球桿，卻擔心如何安全帶回國的顧客來說，店外以非常便宜的價格出售中古的球桿袋，推薦您可以做為打包用途一起購買。

中古品也能像新品一樣，在購買前進行試打。如果您有機會同時參訪本店和中古中心，會發現中古中心的試打區域較為寬敞些，因此中古店完全不遜色於新品店喔！

【試打區使用指南】

*如想使用試打區，請務必向店員申請。

*每人限用兩支高爾夫球桿，使用時間最多10分鐘。

二木高爾夫 中古中心 阿美橫店

住所：〒110-0005東京都台東区上野4-1

營業時間：10:30～19:30

如果購物逛累了，中古中心旁邊還有「珈琲喫茶 二木」，推薦給想在購物間歇休息一下的顧客。這裡是在臺灣較少見到的可吸煙咖啡廳，對吸煙者來說是個好消息。

珈琲喫茶 二木

住所：〒110-0005東京都台東区上野4-6-1地下室

營業時間：10:30～18:00

更周到的高爾夫生活，從上野購物開始

在「二木高爾夫 阿美橫本店」與「中古中心 阿美橫店」，您可以一次性以超值價格購買到各種品牌的商品。這裡原本就是以低價定位，再加上近期持續的日元貶值、免稅和議價空間，店內還不定期進行折扣活動，提供大家令人不敢置信的折扣率，絕對能讓高爾夫球手們樂於掏錢。這裡不僅可以買到喜歡的商品，店員也會親切地提供幫助，所以就算對高爾夫用品不太熟悉的顧客也可以放心來此購物。

為了不熟悉日語的外國顧客，店內也會有能說英語的店員，並且還準備了翻譯機，非常貼心。實際到訪時，也可以看到很多外國客人，您可以放輕鬆享受購物。

此外，店的正對面就是被譽為日本旅行必去的「唐吉訶德」，周圍還有阿美橫町商店街、上野公園、上野動物園等旅遊景點，推薦您在「二木高爾夫 阿美橫本店」和「中古中心 阿美橫店」購物之後，也可以在周邊觀光。

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