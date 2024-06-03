沖繩新景點！小小宇宙博物館 微縮模型與數位結合新玩法

2024年4月，沖繩新開幕了最新的微縮模型博物館——沖繩小小宇宙博物館，將精巧精細的微縮模型世界，與現代最新科技相結合，讓你真的能有如《格列佛遊記》中的格列佛一樣，體驗宛若穿梭在「巨人國」與「小人國」之間的奇幻感。

沖繩小小宇宙世界 創造沖繩新玩法

海島與叢林，三線與歌謠，沖繩獨特的自然人文風情與歷史，總是讓人覺得它不是那麼地「日本」，也因此讓來自海內外的朋友們著迷。到沖繩旅遊，享受海島獨特的自然與南國風情，玩水潛水曬太陽，吃吃逛逛買買是定番，特別是到OUTLET等大型商場購物。而就在2024的今年春天，在距離那霸機場不遠的大型購物商場「iias沖繩豊崎」裡誕生了一間複合式的娛樂型微縮模型博物館——沖繩小小宇宙博物館（Little Universe OKINAWA）。

之所以會命名為「小小宇宙」，主要是想表達微縮模型世界的無限性——能發揮無限想像打造出現實或是超現實的夢幻場景，因應而生出各式各樣的玩法。在沖繩小小宇宙博物館中，可以透過最新的3D掃描科技、投影燈光等非常有趣先端的現代科技，帶你透過非同一般的角度來體驗微縮模型世界！

作為新景點登場值得探訪不說，從那霸機場坐車只要約20分鐘的車程便可抵達，且因為是室內空間，即便到沖繩旅遊時天氣不佳也不容易受到影響。

立體3D掃描 打造屬於你的虛擬小人

我們在介紹位於東京的微縮模型博物館東京迷你世界時，曾提到過館內先進的3D掃描儀器，而到沖繩小小宇宙世界裡，能見到最新的3D掃描儀器，這不僅能掃描製作出自己的微縮模型，掃描到的檔案還可以生成自己的虛擬小人角色，結合專用APP應用程式來做AR實境擴增的體驗，還能自動套用模板生成專屬自己的動態貼圖喔！

在開始攝影前，需要預先用手機掃描指定QR code，進入完成簡單的登錄手續。現場工作人員會帶大家完成相關登錄手續，在確認大家完成登錄後，引導大家可以開始攝影。這拍攝完的檔案可以怎麼玩怎麼用？下面一起來看看。

3D掃描樂趣① 個人動態貼圖 製作簡單又逗趣

一般我們在通訊軟體和社交網站中用的貼圖，大多是2D照片和插畫為主，當然現在也越來越多動態貼圖，包括用自己的相片製作動態貼圖等。不過，你有想過可以用自己的虛擬3D小人做一系列動態貼圖嗎？（笑）在沖繩小小宇宙博物館中拍攝的3D影像，結合他們的官方APP應用程式，可以自動套用12種動畫模板，生成很搞笑逗趣的個人動態貼圖喔！像是「走！我們出去玩吧！」、「讚」、「OK」、「恭喜」等常用的語句模板，裡面的主角可以變成你我他～絕對搞笑又實用。

3D掃描樂趣② AR虛擬角色小人 當我變成RPG主角？！

透過在館中掃描的3D檔案，可生成自己的虛擬角色小人，而再結合AR實境擴增APP應用軟體Avatavi，便可帶著它在「現實生活」中的各個場景闖蕩囉。更重要的是，在沖繩小小宇宙博物館中，有許多微縮模型打造的各色場景，包括琉球王朝的首里城、復古東京，甚至是EVA新世紀福音戰士等，而用Avatavi將自己的小人放到各個場景中活動並錄影拍照，真有種自己好像變成RPG遊戲中的主角一樣（樂），是一種蠻特別的體驗。

這自動生成的虛擬小人，不僅能跑能走能跳，還可以滑滑板和跳舞，且檔案是可以永久保存的！也就是說，即便離開博物館，你依然可以帶你的虛擬小人在其他地方跑跳，包括你接下來要去的其他景點，以及回國之後的各個生活場景。與此同時，這檔案也能導入到一些能夠製作自己虛擬角色的遊戲中使用等，應用範圍十分的廣泛。

3D掃描樂趣③ 製作自己的小人 永恆保存你我的形象

前面介紹的兩種樂趣以虛擬為主，而第三種樂趣則是透過這精密的3D掃描，來製作出自己的微縮模型，一如在東京迷你世界博物館中一樣。模型大小有1/80,、1/35、1/24可選擇，且如果想要和家人朋友一起，在這裏亦可以實現。如果有興趣的話，還可以加購沖繩小小宇宙博物館的「居民權」，在你想要的館內場景中入住喔！

據說有不少日本朋友會選擇以到館內製作微縮模型的方式，來紀念自己和親友們的生活，包括了畢業紀念、懷孕紀錄、孩子的成長、全家福等，也是非常獨特的紀念。

3D攝影時的注意小貼士

看了上面的介紹，你應該已經了解這3D攝影出來的檔案有多麼好用，那麼記得前往拍攝的時候，可以稍微打理自己的穿著和容貌，就像大家要去照相館拍照時一樣，以免後悔。拍攝時，想比一臉嚴肅，帶點自然的微笑會更好，製作出來的虛擬角色會更可愛自然一些，前往拍攝前，不妨先自己練習一下要怎麼笑囉。不過，現場拍攝時，如果對自己的表情不滿意，可以重新再拍的，也不用太擔心。

微縮模型區域 走入小小宇宙

作為東京迷你世界博物館的姐妹館，沖繩小小宇宙博物館也有擁有許多精緻且有特色的空間設計和微縮模型場景可玩樂，下面一起盤點。

① 小小宇宙隧道與鏡面走廊

小小宇宙隧道（圖片來源：PRTime）

從售票處進入展覽區間的入口處，是個頗有小小宇宙隧道設計就巧思——這隧道的頂部設計採取從高到低的設計，彷彿有種進入小人國世界的錯覺。

鏡面走廊（圖片來源：PRTime）

通過彷彿讓自己「縮小」的隧道之後，接著展現眼前的是夢幻的鏡面走廊。大面積鏡面的多重反射，讓人好像有種置身於科幻世界的感覺。

② 琉球王朝

位於沖繩的微型博物館，沖繩小小宇宙博物館內完美還原了琉球王國的首里城建築以及周邊環境，更可愛的是還有會動的冊封使者團隊伍——那是來自中國的冊封使者團。古色古香的傳統建築，加上精巧的小人物登場，讓人宛若穿越回古代，見證琉球王朝的歷史時刻似的。

若有在館內製作自己的虛擬小人，這時候不妨讓它登場，在這歷史感十足的場景中走跳，可說是貨真價實地「穿越」體驗！

③ 數位夢幻空間

RYU-KYU Universe（圖片來源：PRTime）

在沖繩小小宇宙博物館中，不禁能見到以精緻的微縮模型所打造的世界，還有夢幻的數位投影藝術空間，以現代且超夢幻的視角來感受沖繩的魅力。館內的「RYU-KYU Universe琉球宇宙」，就是一個360度全景加三維的數位投影藝術空間，在裡面能帶你快速沈浸在包括首里城、國際通、世界遺產山原等沖繩代表性的景點中，那又是不同於實際走一趟的夢幻體驗。另外，館內還能欣賞到特別的「沖繩交響曲」數位影音秀，一起感受、思考關於沖繩的未來。

復古東京（圖片來源：PRTime）

除了前文和大家介紹的三大區塊外，像是適合打卡拍照的夢幻巨型萬花筒空間「THE KALEIDOSCOPE」、重現昭和時代的東京樣貌的「復古東京」、能見到新EVA新世紀福音戰士電影版中出現的第三村場景以及初號機出動的「新EVA新世紀福音戰士電影版」等各式不同區域也都很精彩。

大人小孩都能開心玩的其他設施

作為適合大小朋友一起前來遊玩的設施，沖繩小小宇宙博物館也特別設置有適合兒童幼兒遊玩的空間「Kids Universe孩子們的宇宙」，且在復古東京區域還能找對大人來說很懷念、對小朋友來說很有趣的古早零食呢。

與此同時，館內紀念品商店區正面，有可以眺望海景的室外陽台，室內空間中設置有不少座位可讓大家歇腳，當然旁邊也有咖啡吧，會販賣一些輕食和飲品。

到沖繩小小宇宙博物館 利用優惠好購物

文章開頭有提到，沖繩小小宇宙博物館位於人氣大型商場「iias沖繩豊崎」的水族館棟3樓，購買入場門票，會獲得商場內諸多店鋪的優惠服務，包括飲料免費兌換券、9折優惠券等，逛完微型博物館後，可以順便到商場內逛街吃美食。不過，要記得把門票保管好喔。

沖繩觀光踩點別錯過

沖繩小小宇宙博物館，雖然說也是一座微縮模型博物館，卻巧妙地利用科技，讓「看展」不再是只用看的而已，還可以結合虛擬小人的製作，變化出很多不一樣的新玩法！而館內還原打造的古代近代現代場景，不僅做工細緻有趣，光是欣賞就夠忙的了，若搭配館內做的虛擬小人，進行AR實境擴增錄影拍照的話，還能有種自己變成RPG主角的感覺。

無論如何，下一趟到沖繩，不妨撥空去走走吧。（笑）可連同樓下的KARIYUSHI水族館一起逛逛！

沖繩小小宇宙博物館（Little Universe OKINAWA）

地址：沖縄県豊見城市豊崎3-53

營業時間：

平日 11:00～19:00

週六日、國定假日 10:00～19:00

門票一日券：

18歲以上 2800日圓、12～17歲 2100日圓、4～11歲 1600日圓、3歲以下免費

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