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逛累了就泡湯休息一下吧！時尚小杉湯進駐原宿新地標「HARAKADO」

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

原宿表參道的新地標「HARAKADO」於4/17正式開幕了！除了購物、美食之外，5月中還有一層可以放鬆休息的好去處即將登場，那就是「小杉湯原宿」～

小杉湯是間老字號錢湯，從昭和8年（1933年）起立足於東京高圓寺，並在2021年1月正式登錄為日本的有形文化遺產( 延伸閱讀: 東京高圓寺一日遊景點美食推薦–日本文青新熱點，古著、錢湯、時尚雜貨一次享盡)

傳承悠久的歷史並加入創新的風格，小杉湯在原宿HARAKADO地下一樓開設了第二間分店：「小杉湯原宿」，有別於本店的獨立空間，二號店開設在鬧區商場，要讓大家在現代化都市生活中也能感受到錢湯文化的魅力。

此外，小杉湯也和多個品牌合作，有日用品牌花王、運動品牌Under Armour、啤酒品牌SAPPORO，以及美容器具品牌MYTREX。

小杉湯與合作品牌以「錢湯為中心的城市」為主題在「HARAKADO」的地下一樓打造一個名為「地下一」（チカイチ）的錢湯街，每一區都以各自代表的漢字單字命名，呼應小杉湯所追求的簡單樸素理念。

小杉湯：湯（ゆ）

隱身在都市裡的城市澡堂，可以在牛奶浴與冷熱交替浴中洗滌身心、放鬆心靈。

以淺色系設計打造，澡堂中裝飾著經典的富士山壁畫，男女湯皆配置三個浴池與可容納2~3人的公共沐浴區，和九個專屬沐浴間。

備品方面也嚴選日本各地的工藝品，像是來自滋賀縣的中川木工藝比良工房的木桶和木椅、來自熊本縣的榻榻米、來自岐阜縣的飛驒五木的木桌椅以及來自愛媛縣的今治毛巾等，讓泡湯品質有更好的體驗。

花王：清（せい）

以「清潔、純淨」為理念的百年品牌花王，在「清」區精心準備了各式各樣以「乾淨」為主題的體驗，讓來訪的人都能進行一場身心大掃除！

Under Armour：快（かい）

美國運動品牌Under Armour在「快」區，提供了一個能讓大家盡情揮灑汗水的跑步區與伸展空間，Under Armour希望大家能在這運動後，再到「湯區」泡湯、洗淨，享受運動後的美好日常。

札幌啤酒：星（ほし）

泡完湯後就要來杯冰涼的啤酒！札幌啤酒SAPPORO在標示著品牌北極星logo的「星區」，提供濃郁麥芽香的黑標生啤酒，讓大家在洗淨身心後用涼爽的啤酒來場完美ending～

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

MYTREX：技（ぎ）

流汗、洗淨、泡湯之餘，怎麼能少了「愛美」呢！美容品牌MYTREX在「技」區提供了多款美容家電，如：美顏器、頭部SPA、按摩槍等，讓大家能擁有更加舒適健康的生活品質。

正式開幕日：2024年5月13日（7:00~23:00）

費用：12歲以上520日幣、小學生200日幣、6歲以下100日幣

地址：東京都渋谷区神宮前六丁目31番21号 東急plaza原宿HARAKADO地下1樓

官網：https://kosugiyu.co.jp/

窩日本推薦閱讀：2024最新原宿逛街攻略 – 從竹下通逛到裹原宿，潮牌、古著、彩妝買到手軟！　

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札幌 東京 泡湯

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