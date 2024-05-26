日本「關西國際機場」4月旅客創30年新高！台灣赴日人數單月46萬人超夯

日本關西國際機場在2024年4月迎來了開業以來的最高單月外籍旅客數，打破了30年的紀錄。顯現不論是東京或大阪都是高人氣首選之一。

「關西機場」4月外籍旅客破30年新高

根據關西機場公司（関西エアポート）的統計，2024年4月關西機場的國際線外籍旅客人數達到159萬人，這是自1994年9月機場啟用以來的單月最高紀錄。關西機場表示，4月的賞花季吸引了大量旅客，加上日圓貶值，進一步推動了旅客人數的增加。

整體而言，2024年4月關西機場的國際線總旅客人數約為189萬人，達到了2019年4月的87%。從旅客來源地來看，疫情前最多的中國旅客比例從35%降至21%，而南韓旅客比例則從23%增至30%。

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台灣消費不遑多讓，人次僅輸南韓

至於台灣2024年4月，台灣赴日遊客數接近46萬人次，僅次於南韓的66.1萬人次和中國的53.3萬人次，位居第三。台灣遊客數量超過了美國的22.8萬人次、香港的18.4萬人次，以及泰國的14.2萬人次。

若查看一下2023年整年數據，台灣旅客平均消費達18.8萬日圓，增長了六成。台日之間的特殊情懷，加上疫情解封及日圓貶值，使得日本成為台灣民眾出國旅遊的首選。這是一個絕佳的機會，到日本享受美好旅程吧！趁著這波優惠和旅遊熱潮，立即計劃日本之行，體驗當地的風土人情和美食文化吧！

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