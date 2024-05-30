沖繩嘉新酒店「Hotel Collective」 以藝術美學、美食饗宴打造新地標酒店

走過70年歷史的嘉新水泥，企業版圖已擴展至健康照護及旅宿服務，最著名的是於2020年在沖繩那霸市開辦五星級飯店「Hotel Collective」，為當地旅宿業帶來新氣象，透過設計美學、藝文展演、美食饗宴與貼心服務等不同元素，打造當地新地標酒店。

嘉新企業集團於海外插旗的全新飯店自有品牌「Hotel Collective」，門口即可看見德國藝術家創作的大型心型雕塑。圖片來源｜Hotel Collective

嘉新企業集團於海外插旗的全新飯店自有品牌「Hotel Collective」重新定義「旅遊」：飯店不應該只是提供觀光客住宿的場所，更希望讓飯店成為旅客與在地人文、藝術進行共融體驗的聚落，幫助人們感受到多元文化的匯聚交流，創造屬於自己獨一無二的旅程與回憶，呼應”Collective”的品牌精神。

Hotel Collective露天泳池。圖片來源｜Hotel Collective

為人們築起健康與永續發展的未來，是嘉新企業的經營理念，因此Hotel Collective興建即導入環境永續相關之國際品質認證基準，並支持人文藝術之傳承，例如取得國際綠建築LEED認證級，為沖繩首間榮獲LEED認證的飯店；攜手工坊職人，重現300年前沖繩工匠製作工法，期望藝術品與賓客能在自然的互動中，喚起對傳統文化藝術的認識與重視。

座落於日本沖繩那霸市國際通正中心觀光熱點的Hotel Collective，佔地1453坪，樓高13層，建築總樓板面積7000坪，配備有260間客房，每間客房皆為30平方公尺以上的新穎完善空間，為全球旅客提供舒適自在的休憩環境。

飯店內的特色餐廳及酒吧提供各式美食饗宴，還有那霸市最高規格的大型宴會廳、國際通上唯一的絕美教堂，以及露天泳池、三溫暖、浴場、健身房、SPA等多樣休閒設施。

Hotel Collective全天式餐廳提供西式、日式、沖繩料理等多元料理。圖片來源｜Hotel Collective

Hotel Collective全天式餐廳提供西式、日式、沖繩料理等多元料理，包含居易園中餐廳、Vison & Emotion自助餐廳、碧海庭日式餐廳、la plate 西班牙餐廳、Divertido酒吧、Beer Garden啤酒花園，曾邀請米其林星級主廚親赴沖繩擔任客座主廚，結合沖繩文化背景與台灣美食元素，之後也留下經典菜色於居易園中餐廳供應，讓旅客能品嘗來自台灣的米其林星級美味。

Hotel Collective居易園中餐廳。圖片來源｜Hotel Collective

全天式餐廳從清晨豐盛的Buffet開始，清爽的One Plate Brunch，午餐時段的正宗中華料理，包括套餐、麵食、炒飯、中式點心，美好的下午茶時光，繽紛落日時分的季節特製雞尾酒，夜晚日式、西班牙菜、中餐等多元菜式大餐，營業至午夜的酒吧恣意品酩，透過舌尖上的品味，讓旅客盡情享受假期。

Hotel Collective居易園中餐廳供應北京烤鴨等名菜。圖片來源｜Hotel Collective

Hotel Collective住宿旅客以日本客為主，住宿旅客國籍國際化，提供中、英、日語服務，也有特殊團體，例如高爾夫球團、馬拉松賽事團體、棒球移地訓練團等。

Hotel Collective以沖繩蔚藍天空作為背景的時尚奢華教堂。圖片來源｜Hotel Collective

HOTEL COLLECTIVE擁有縣內首座位於國際通上的教堂，以沖繩蔚藍天空作為背景的時尚奢華教堂，受到新人青睞，所以婚禮、婚宴族群也是HOTEL COLLECTIVE的客群之一，其推出四大婚宴專案，還可以提供日式傳統訂婚儀式。

Hotel Collective飯店大廳及各樓層梯廳展出沖繩傳統工藝「紅型」展。圖片來源｜Hotel Collective

飯店以藝術美學與傳統文化保護為重要構成元素，門口即可看見大型心型雕塑，是由德國藝術家Legmann Rainer創作；飯店入口的兩座沖繩傳統風獅爺雕像(Shi-Sa)，是壺屋燒窯大師新垣家三代目新垣光雄的作品；在飯店大廳及各樓層梯廳展出沖繩傳統工藝「紅型」展，紅型(Bingata)工藝擁有悠久歷史，原為琉球王國時代的王族禮服及招待貴賓時的舞蹈禮服所用的傳統染織布料；每間客房的桌燈也特別製作，為藝術家與當地玻璃藝術工坊「琉球玻璃村」合作，設計出的環保玻璃藝術桌燈。

Hotel Collective攜手工坊職人，重現300年前沖繩工匠製作工法。圖片來源｜Hotel Collective

嘉新水泥於5/24股東會上發布，去年嘉泥總營收較前一年成長29.2%，轉型後之營收結構更趨穩健多元，在持續努力下各事業體皆有成長，水泥事業體營收增加28%、旅宿服務事業體營收增加60% , 裝卸倉儲事業體營收增加17%、房產事業體出租率增加近4%，整體稅後獲利共達 9,603萬元，今年每股配發現金股利0.5元。

Hotel Collective日式客房。圖片來源｜Hotel Collective

嘉新企業團發言人金哲毅表示，嘉泥在旅宿服務事業體方面，去年成績亮眼，佔嘉泥整體營收的25%，未來目標是達到佔三分之一。Hotel Collective去年全年住房率維持在八成左右，帶動去年營收成長。早在2014年便與雲朗集團攜手合作，於義大利羅馬共同投資改建四星級城市度假酒店「A.ROMA」，客群逐步拓展、營運平穩成長。

Hotel Collective充滿時尚感與文化氣息的大廳。圖片來源｜Hotel Collective

嘉新企業積極落實永續發展，持續將「Pursuing Quality of Life」的理念深化融入經營策略，去年更帶頭整合了家扶基金會和Garage+的新創團隊－MEandMine，出資為弱勢兒童提供了社交情緒教育的桌遊，該項目覆蓋14個縣市、惠及677名兒童，得到許多正面回饋。

嘉新酒店Hotel collective

地址：900-0014 沖繩縣那霸市松尾2-5-7

電話：81-098-860-8366

網址：https://hotelcollective.jp/tc/

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301338