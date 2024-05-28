暑期買氣大調查！日本市場「5大熱銷商品」出爐了

【文・黃晨恩】

台灣人真的很愛去日本旅遊，儘管旅遊的各項成本高居不下，依舊澆不熄赴日旅遊火熱的心。面對即將來臨的暑假旅遊旺季，由《旅報》走訪旅行社調查近期暑假日本行程的銷售狀況，主要是以親子行程為大宗，買氣最熱的前5大區域依序為關西、九州、東京、北海道及沖繩。

品保協會：4大因素讓日本團費高居不下

台灣遊客赴日旅遊在大城市如東京、大阪，多半為自由行，但暑假多屬攜家帶眷的家庭旅遊，團體的需求有提升。根據《中華民國旅行業品質保障協會》（簡稱品保協會）公布的暑假市場參考售價分析指出，目前日本團費仍高居不下，主要原因有4點，1.航空公司、機場的人員仍不足以因應日益增多的入境旅客；2.日本自4月起實施嚴格的巴士超時限制；3.日圓貶值使得國人多半留在日本旅遊，加上不斷創新高的入境遊客，無論飯店、餐廳、巴士等價格都不斷調漲；4.全球通膨造成物價上漲，旅遊相關成本都在歷史高峰。不過這些不利因素，並不影響台灣遊客赴日旅遊的盛況，造訪人數已遠遠超越疫情前(2019年)。暑假出遊的旺季，日本當然也是國人的首選，就來看看目前旅行社熱銷的暑假日本5大旅遊商品。

🏆 TOP1 關西 超級任天堂世界擄獲人心

環球影城完美呈現「超級任天堂世界」，無論大人小孩都超愛。 圖／Klook 提供

關西地區可說是元素相當豐富的地區，吸引各種不同旅遊需求的遊客前往，包括大阪是日本第2大城市，光是城市自由行就能吃喝玩樂好幾天，鄰近的京都是日本古都，擁有日本傳統的事物；再加上周邊還有充滿的異國風情的神戶，以及與京都古都齊名的奈良，讓團體行程安排多樣化，一直都是日本旅遊行程的熱銷產品。

此外，暑假親子旅遊絕對不可錯過的日本環球影城，近年新開幕的「超級任天堂世界」將大家熟悉的瑪利歐系列電玩世界完美呈現，無論大人小孩都喜愛，成為暑期親子旅遊市場的一大賣點。

🥈TOP2 九州 萌熊電車萌翻大小朋友

鹿兒島櫻島 圖／日本國家旅遊局 提供

相較於其他地方，台灣人造訪九州相對偏少，但受到航班機位數充裕利多加持，九州在暑假旺季的表現相對具有爆發力，目前台灣飛往九州共有福岡、熊本、鹿兒島3條航線，提供業者規劃北九州、南九州等多樣化行程。

九州的景點其實耳熟能詳，除了大城市福岡，還有知名的湯布院、阿蘇、高千穗峽等，暑假親子行程又有海之中道海洋世界、九州自然動物園，而九州有許多知名列車，包括深受小朋友喜愛的萌熊電車，還有由布院之森鐵道，老少咸宜的的遊樂設施，在在讓九州在暑假大受歡迎。

🥉TOP3 東京 全新哈利波特影城大加分

哈利波特影城已於2023年6/16正式開幕。 圖／Klook 提供

東京向來是自由行市場大本營，暑假期間有了親子旅遊的加持下，得以讓東京躋身為第3大熱銷商品，能兼顧小孩玩樂園、大人血拚購物的需求。

東京擁有老字號的東京迪士尼樂園，隨著不斷擴大及增添主題館，總會是小朋友喜愛的焦點；去年夏季開幕的「東京哈利波特影城」，為全球最大，還原了拍攝的各個場景，是拍網美照的聖地。行程安排上可往外延伸，規劃箱根、富士五湖、伊豆、日光、輕井澤等，市區可留半日或一日自由行，讓遊客血拚購物。

TOP4 北海道 紫色薰衣草田是夏日必訪

北海道夏天擁有一望無際的紫色薰衣草田。 圖／TTＮ圖庫

說道夏天的北海道，台灣遊客馬上就會聯想到如地毯般、一望無際的紫色薰衣草田。純淨無瑕的北海道，夏季向來就是旅遊旺季，是列為必訪的旅遊地之一。

除了豐富的大自然風光，為了吸引暑假親子旅遊市場，北海道人氣一直很旺的尼克斯海洋公園，招牌活動的國王企鵝街頭遊行，搖擺身軀走路的萌樣總能擄獲大小朋友的喜愛；熊牧場可觀賞上百頭的北海道棕熊，遊客還可餵食，樂趣無窮。

TOP5 沖繩 距離台灣最近的日本國度

沖繩距離台灣是最近的日本國度，島上豐富的觀光資源能同時滿足全家大小。 圖／TTＮ圖庫

沖繩是距離台灣最近的日本國度，飛航時間短，一下子就抵達，相當便利，夏季的氣候穩定、旅遊元素豐富，如果沒有一定要去日本大城市，沖繩向來是台灣遊客遊日的最佳選擇。

暑假帶小孩可規劃沖繩中部的海洋博公園的美麗海水族館，館內大型水族箱的鯊魚和魟魚是最經典的，戶外也有小朋友最喜愛的海豚劇場。大人要血拚購物可造訪Ashibinaa購物中心，匯聚世界上百個品牌，還附設休閒及娛樂設施，能滿足全家大小的需求。

兼具城市旅遊與大型遊樂園雙重利多因素的日本，一次能滿足大人與小孩對出遊的需求，是暑假安排家庭旅遊時的最大公約數，這點可以從大阪、東京為熱銷的商品首選看出來，同時也是機位數量最多的航點，正好可滿足暑假日本市場的需求，讓業者搶下一波暑假商機。

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