2024精選日本豪華旅遊！東京、大阪、北海道 Top3超人氣日本旅遊團，享用五星酒店超豪華餐食應有盡有

近年來越來越多人選擇到日本自由行，但繁雜的安排旅宿、景點，是否讓有懶癌的你卻步呢~AsiaYo為了幫個位解決這樣的窘境，推出了日本豪華跟團旅遊！各位肯定都在疑問到底是怎模樣的"豪華"吧？豪華跟團在住宿上面100%可以入住當地五星級飯店，擁有舒適的住宿空間和尊榮服務，另外飲食方面更是有大大的提升，不再是一般的餐點，可以品嘗到更多元的美食，快來跟著AsiaYo看看有那些日本跟團行程推薦吧~

圖:AsiaYo提供

✈️航班資訊

去程: 長榮航空 07:55 桃園機場 → 12:25 東京成田機場

回程: 長榮航空 13:25 東京成田機場 → 16:05 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定之使用航班，以行前通知資料為準！

⭐行程特色

✨【東京迪士尼飯店】喜愛迪士尼角色的你千萬不能錯過！角色造型的房間，還有超大廣場讓旅客們晚上可以到處走走，欣賞迪士尼樂園的夜晚景色。

✨【八幡宮】是日本知名的神社，而朱紅色本殿更是他的一大特色之一，許多日本來會來到這邊祈求平安。

八幡宮 圖:業主提供

💡價格：👉登入會員享優惠 $43,461/人 起





⭐【經典關西遊】優雅雪白姬路城、琵琶湖5日

圖:AsiaYo提供

✈️航班資訊

去程 長榮航空 08:30 桃園機場 → 11:55 大阪關西機場

回程 長榮航空 12:55 大阪關西機場 → 15:05 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定之使用航班，以行前通知資料為準！

⭐行程特色

✨【京都大倉酒店】融合了京都的傳統風情和歐式格調,以優質的服務和設施最為知名,提供精緻寬敞的客房,還有7間餐廳讓旅客可以自由挑選~

京都大倉酒店 圖:業主提供

✨【清水寺】清水寺是京都最受歡迎的寺院之一，也是教科文組織世界遺產之一，若是在3月底來，還可以欣賞到櫻花綻放的最佳時機。

清水寺 圖:業主提供

💡價格：👉登入會員享優惠 $41,481/人 起





⭐【北海道旅遊】阿寒鶴雅之翼、白色戀人5日

圖:AsiaYo提供

✈️航班資訊

去程 星宇航空 10:05 桃園機場—15:00 札幌新千歲機場

回程 星宇航空 16:00 札幌新千歲機場—19:15 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定之使用航班，以行前通知資料為準！

⭐行程特色

✨【TOMAMU星野渡假村】每間客房都配備著按摩浴缸，享受著外面北海道的景色，還可以釣魚、騎馬、SUP各種活動等著你來享受！

星野渡假村設施 圖:業主提供

✨【水之教堂】水之教堂本身是熱門結婚教堂，以「與自然共生」為概念，有幸前往的話說不定可以現場見證新人結婚喔～

水之教堂 圖:業主提供

💡價格：👉登入會員享優惠 $49,302/人 起





看完這些日本豪華旅遊團推薦是不是覺得超高級呀～除了這些，若是有帶小朋友一起出門的話，日本關西親子跟團遊或是九州親子跟團遊旅遊都會是不錯的選項，快來展開你們的日本之行吧！





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