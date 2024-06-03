超經典關西跟團行程！京都古城巡禮、百年神社、大阪環球影城、神戶牛排饗宴
關西在哪？關西跟團推薦嗎？關西位在日本西部，是一個結合人文歷史、現代繁榮，同時也是美食天堂的地區。像是超著名的清水寺、千本鳥居-伏見稻荷大社、心齋橋、戎橋商店街，通通都在關西！想要一次打包這些日本旅遊團經典行程，就到AsiaYo下訂關西跟團旅遊吧！
【日本大阪旅遊】奈良東大寺.梅花鹿公園.嵐山渡月橋.環球影城5日
📌 行程總覽
✈️ 航班資訊
【去程 - 星宇航空】07:40 桃園機場 → 11:10 大阪關西機場
【回程 - 星宇航空】12:20 大阪關西機場 → 14:35 桃園機場
※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！
☀️行程特色
★梅花鹿公園～東大寺★
奈良梅花鹿公園以數量眾多的鹿群聞名，這些梅花鹿可愛又親人，你可以近距離跟他們互動，而公園裡也有許多股好的寺廟建築，其中東大寺最為著名。
★千本鳥居～伏見稻荷大社★
歷史悠久的伏見稻荷神社，最著名的就是千本鳥居，沿著一條階梯式的步道一路攀升，可以欣賞到令人驚嘆的景色，抵達山頂後，不僅可以感受到壯觀神聖的氛圍，還可以俯瞰到整個京都市的美景。
★世界遺產～清水寺★
清水寺的建築充滿傳統日本風格，是一座擁有悠久歷史的佛教寺廟，最著名的特色是懸在懸崖邊的木製觀景台「清水舞台」，是京都最受歡迎的旅遊勝地之一。
💡心動指數：❤️❤️❤️❤️
💡價格：👉 登入會員享36,500起/人
【日本大阪旅遊】環球影城.伏見稻荷大社.清水寺.花見小路.梅花鹿公園5日
📌 行程總覽
✈️ 航班資訊
【去程 - 台灣虎航】06:40 桃園機場 → 10:25 大阪關西機場
【回程 - 台灣虎航】11:15 桃園機場 → 13:10 大阪關西機場
※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！
☀️行程特色
★ 特別安排~阿倍野HARUKAS～保證上 300展望台 ★
★大阪環球影城 ★
相信這就不用多作介紹了吧？讓大人小孩為之瘋狂的哈利波特魔法世界、超級任天堂世界、侏羅紀公園區等等，絕對是到關西大阪一帶旅遊必訪的行程！
💡心動指數：❤️❤️❤️❤️❤️
💡價格：👉 登入會員享32,500起/人
【京阪神奈四都】環球影城.宇治川遊船.神戶新感覺水族館átoa.5日
📌 行程總覽
✈️ 航班資訊
【去程 - 泰國越捷航空】07:50 桃園機場 → 11:25 大阪關西機場
【回程 - 泰國越捷航空】12:25 大阪關西機場 → 14:30 桃園機場
或
【去程 - 馬印航空】06:45 桃園機場 → 10:25 大阪關西機場
【回程 - 馬印航空】11:35 大阪關西機場 → 13:50 桃園機場
※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！
☀️行程特色
★ 特別安排～宇治川觀光遊覽船 ★
💡心動指數：❤️❤️❤️❤️❤️
💡價格：👉 登入會員享31,500起/人
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