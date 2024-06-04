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2024東京跟團旅遊！親子首選迪士尼、三島大吊橋眺望富士山、和牛吃到飽

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖:業主提供
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日本跟團旅遊是個好選擇嗎？想到東京跟團旅遊怎麼選？不管你想要家庭親子出遊、深度旅遊、大啖日本美食，這裡都有超適合的行程哦！快接著往下看AsiaYo精選的TOP3東京跟團旅遊推薦吧！

【東京迪士尼】晴空塔.海盜船.忍野八海.富士美景5日

📌 行程總覽 

圖:AsiaYo提供
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✈️ 航班資訊

【去程 - 長榮航空】07:55 桃園機場 → 12:00 東京成田機場

【回程 - 長榮航空】13:00 東京成田機場 → 16:05 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

☀️行程特色

【東京迪士尼樂園】

包含東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋樂園，兩大園區都是由7大主題所構成，園內處處可見卡通人物，是所有人的童話天堂！

東京迪士尼樂園 圖:業主提供
東京迪士尼樂園 圖:業主提供

【忍野八海】

從富士山融化的雪水經過80年的過濾後，湧出的泉水，是國家指定的天然記念物，可說是大自然的禮物。

忍野八海 圖:業主提供
忍野八海 圖:業主提供


【東京旅遊】靜岡伊豆雙湯.絕景纜車.三島大吊橋.鎌倉5日

📌 行程總覽 

圖:AsiaYo提供
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✈️ 航班資訊

【去程 - 長榮航空】08:50 桃園機場 → 12:55 東京成田機場

【回程 - 長榮航空】14:00 東京成田機場 → 17:05 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

☀️行程特色

【身延山久遠寺】

身延山位在山梨縣南巨摩郡身延町和早川町之間，這裡種植了杉樹的"奧之院思親閣"、排列著樹齡在260年以上的杉樹的"千本杉"、位於身延山南邊的"七面山"，人氣十分高。

身延山久遠寺 圖:業主提供
身延山久遠寺 圖:業主提供

【三島大吊橋】

坐落於靜岡縣三島市箱根山破火山口西南緣之處，天氣好的時候，可以欣賞到日本聖山～富士山的美景。

三島大吊橋 圖:業主提供
三島大吊橋 圖:業主提供


【好食在關東旅遊】日光東照宮.會津城.酒藏見學.和牛美食5日

📌 行程總覽 

 

圖:AsiaYo提供
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✈️ 航班資訊

【去程 - 星宇航空】08:30 桃園機場—12:30 東京成田機場

【回程 - 星宇航空】13:40 東京成田機場—16:45 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

☀️行程特色

【末廣酒造】

末廣酒造創立於1850年，是一家老字號酒廠，其釀造出的清酒非常受歡迎。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

末廣酒造 圖:業主提供
末廣酒造 圖:業主提供


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