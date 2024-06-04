2024東京跟團旅遊！親子首選迪士尼、三島大吊橋眺望富士山、和牛吃到飽

日本跟團旅遊是個好選擇嗎？想到東京跟團旅遊怎麼選？不管你想要家庭親子出遊、深度旅遊、大啖日本美食，這裡都有超適合的行程哦！快接著往下看AsiaYo精選的TOP3東京跟團旅遊推薦吧！

【東京迪士尼】晴空塔.海盜船.忍野八海.富士美景5日

📌 行程總覽

圖:AsiaYo提供

✈️ 航班資訊

【去程 - 長榮航空】07:55 桃園機場 → 12:00 東京成田機場

【回程 - 長榮航空】13:00 東京成田機場 → 16:05 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

☀️行程特色

【東京迪士尼樂園】

包含東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋樂園，兩大園區都是由7大主題所構成，園內處處可見卡通人物，是所有人的童話天堂！

東京迪士尼樂園 圖:業主提供

【忍野八海】

從富士山融化的雪水經過80年的過濾後，湧出的泉水，是國家指定的天然記念物，可說是大自然的禮物。

忍野八海 圖:業主提供





【東京旅遊】靜岡伊豆雙湯.絕景纜車.三島大吊橋.鎌倉5日

📌 行程總覽

圖:AsiaYo提供

✈️ 航班資訊

【去程 - 長榮航空】08:50 桃園機場 → 12:55 東京成田機場

【回程 - 長榮航空】14:00 東京成田機場 → 17:05 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

☀️行程特色

【身延山久遠寺】

身延山位在山梨縣南巨摩郡身延町和早川町之間，這裡種植了杉樹的"奧之院思親閣"、排列著樹齡在260年以上的杉樹的"千本杉"、位於身延山南邊的"七面山"，人氣十分高。

身延山久遠寺 圖:業主提供

【三島大吊橋】

坐落於靜岡縣三島市箱根山破火山口西南緣之處，天氣好的時候，可以欣賞到日本聖山～富士山的美景。

三島大吊橋 圖:業主提供





【好食在關東旅遊】日光東照宮.會津城.酒藏見學.和牛美食5日

📌 行程總覽

圖:AsiaYo提供

✈️ 航班資訊

【去程 - 星宇航空】08:30 桃園機場—12:30 東京成田機場

【回程 - 星宇航空】13:40 東京成田機場—16:45 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

☀️行程特色

【末廣酒造】

末廣酒造創立於1850年，是一家老字號酒廠，其釀造出的清酒非常受歡迎。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

末廣酒造 圖:業主提供





現在就上AsiaYo下單東京跟團行程，立馬飛到日本暢遊東京！偷偷告訴你，登入會員還享有獨家優惠哦！





延伸閱讀>>

【2024東京遊樂園旅遊團精選】最體貼爸媽的日本親子跟團！暢玩東京超夯遊樂園，還帶你吃遍日本在地美食

【2024 最新高雄出發東京跟團行程】3組必去的日本東京精彩跟團行程，探訪伊豆溫泉、富士山遊湖和山梨木場採果

想知道更多全球特色旅宿選擇，請追蹤按讚「AsiaYo」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」