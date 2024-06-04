2024東京跟團旅遊！親子首選迪士尼、三島大吊橋眺望富士山、和牛吃到飽
日本跟團旅遊是個好選擇嗎？想到東京跟團旅遊怎麼選？不管你想要家庭親子出遊、深度旅遊、大啖日本美食，這裡都有超適合的行程哦！快接著往下看AsiaYo精選的TOP3東京跟團旅遊推薦吧！
【東京迪士尼】晴空塔.海盜船.忍野八海.富士美景5日
📌 行程總覽
✈️ 航班資訊
【去程 - 長榮航空】07:55 桃園機場 → 12:00 東京成田機場
【回程 - 長榮航空】13:00 東京成田機場 → 16:05 桃園機場
※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！
☀️行程特色
【東京迪士尼樂園】
包含東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋樂園，兩大園區都是由7大主題所構成，園內處處可見卡通人物，是所有人的童話天堂！
【忍野八海】
從富士山融化的雪水經過80年的過濾後，湧出的泉水，是國家指定的天然記念物，可說是大自然的禮物。
【東京旅遊】靜岡伊豆雙湯.絕景纜車.三島大吊橋.鎌倉5日
📌 行程總覽
✈️ 航班資訊
【去程 - 長榮航空】08:50 桃園機場 → 12:55 東京成田機場
【回程 - 長榮航空】14:00 東京成田機場 → 17:05 桃園機場
※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！
☀️行程特色
【身延山久遠寺】
身延山位在山梨縣南巨摩郡身延町和早川町之間，這裡種植了杉樹的"奧之院思親閣"、排列著樹齡在260年以上的杉樹的"千本杉"、位於身延山南邊的"七面山"，人氣十分高。
【三島大吊橋】
坐落於靜岡縣三島市箱根山破火山口西南緣之處，天氣好的時候，可以欣賞到日本聖山～富士山的美景。
【好食在關東旅遊】日光東照宮.會津城.酒藏見學.和牛美食5日
📌 行程總覽
✈️ 航班資訊
【去程 - 星宇航空】08:30 桃園機場—12:30 東京成田機場
【回程 - 星宇航空】13:40 東京成田機場—16:45 桃園機場
※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！
☀️行程特色
【末廣酒造】
末廣酒造創立於1850年，是一家老字號酒廠，其釀造出的清酒非常受歡迎。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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