日劇小海女登場爆紅！三陸鐵道海膽便當10年後依然人氣秒殺

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】2013年晨間日劇「小海女」的人氣旋風為岩手縣久慈市帶來大批觀光客，在劇中登場的三陸鐵道久慈車站的「海膽便當」由於量少，更成為搶手的夢幻名品。去年日劇小海女在日本重播，再度喚回熱潮，日前黃金週假期每天早上一開門就呈現秒殺完售狀態，人氣不墜。

因日劇小海女而知名的三陸鐵道海膽便當2500日圓，美味好吃。 圖：蔡雅雯／攝影

「海膽便當」是以來自三陸海岸的甜美海膽，蒸好後在白飯上鋪滿滿，就連白飯都是使用海膽精華湯汁下去炊煮而成，一粒粒的白米飽含著濃郁海膽味、和海潮鹹香，入口後總讓人回味無窮。

海膽便當在久慈車站的賣店「三陸リアス亭」銷售，由上了年紀的工藤婆婆一人製作販賣。她說三陸鐵道當年剛開業時，是把便當拿到車廂中販賣的；由於生的海膽很快就會融化變質，因此採用蒸熟的海膽，依然美味絕佳。

經歷疫情後的現在，便當盒已經從早期的長方形改變成正方形，雖然價格也漲價為2500日圓，舖得厚厚滿滿的海膽還是很超值。由於工藤婆婆人力有限，通常會準備100個便當給預約者，建議事先電話預約 +81-194-62-7310，當天下車後直接去店面領取一定有。不然的話，現場一天只會擺出20個便當，經常是早上七點一開門就被秒殺買完了，想要碰運氣很難！因此又有「夢幻便當」的稱號。

工藤婆婆年歲已高，今年已有小幫手在旁邊協助她銷售販賣，不曉得還能再賣幾年？想要重溫日劇小海女的海膽便當，歡迎趕快前往！

▲海膽便當白飯上鋪滿厚厚一層蒸過的鹹香海膽，可口誘人，十年來美味不變。 圖：蔡雅雯／攝影 ▲海膽便當白飯上鋪滿厚厚一層蒸過的鹹香海膽，可口誘人，十年來美味不變。 圖：蔡雅雯／攝影

▲日劇小海女的成長故事曾經感動無數人，如今已成為三陸鐵道久慈車站的精神象徵。 圖：蔡雅雯／攝影 ▲日劇小海女的成長故事曾經感動無數人，如今已成為三陸鐵道久慈車站的精神象徵。 圖：蔡雅雯／攝影

▲三陸鐵道久慈車站還設有日劇小海女人物的變裝區。 圖：蔡雅雯／攝影 ▲三陸鐵道久慈車站還設有日劇小海女人物的變裝區。 圖：蔡雅雯／攝影

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