快訊

愈晚人愈多！立院續審國會改革法案 估破3萬人包圍立法院

寶萊塢式逮捕？印度警車闖醫院「一路開上4樓」 混亂影像瘋傳

解放軍圍台軍演 基層藥師憂「最糟糕情況」：中共根本不用打

日本環球影城「夏季潑水遊行」復活！黛西公主、暴鯉龍首登場 花車上還會噴水花

欣傳媒／ 欣傳媒
日本環球影城「NO LIMIT! 夏季潑水遊行」今夏限定登場。圖片來源｜© 2024 UNIVERSAL STUDIOS
日本環球影城「NO LIMIT! 夏季潑水遊行」今夏限定登場。圖片來源｜© 2024 UNIVERSAL STUDIOS

今年夏天到日本環球影城清涼一「夏」吧！夏季限定的「NO LIMIT! 夏季潑水遊行」再次推出，還有園區史上第一次，從花車上也會噴出水花，以及首次登場的黛西公主、暴鯉龍等角色，讓大人小孩一起在遊行中打水仗，體驗酣暢淋漓的超爽快感受！

日本環球影城睽違四年的夏季潑水遊行終於復活！「NO LIMIT! 夏季潑水遊行」於2024 年 7 月 3 日(三)～2024 年 9 月 1 日(日)登場，水屬性寶可夢、瑪利歐夥伴們大集合，「暴鯉龍」首次登場，在瑪利歐夥伴們的花車上，「黛西公主」也將首次在遊行中登場，進一步炒熱潑水遊行的氣氛，此外，還有灑水器、水砲等多種噴水效果，以及表演者們以泳圈、陽傘、呼拉圈等道具進行的表演。園區角色身著夏季風格的繽紛服裝，以水槍和水桶灌下令人無法置信的大水量，整個園區全面淋濕的活動大規模登場，帶給遊客超爽快的體驗。

「NO LIMIT! 夏季潑水遊行」活動概要

．活動地點：整體園區（遊行路線）

．花車順序：Hello Kitty → 花生漫畫 → 小小兵 → 芝麻街 → SING → 瑪利歐與夥伴們 → 寶可夢

．遊行時間：約 40 分鐘

※遊行每日舉行一次。另外、舉行時間會因日期而不同

※關於遊行的詳細資訊以及觀賞時的注意事項，請至日本環球影城官方網站確認

在特別區域，遊客將被所有登場角色 360 度包圍，被全面溼淋。圖片來源｜© 2024 UNIVERSAL STUDIOS
在特別區域，遊客將被所有登場角色 360 度包圍，被全面溼淋。圖片來源｜© 2024 UNIVERSAL STUDIOS

特別推薦「360°全面溼淋！特別區域」

針對「NO LIMIT! 夏季潑水遊行」，特別推薦在格拉梅西公園（紐約區域）所設置的特別區域，在這裡，遊客將被所有登場角色 360 度包圍，並且讓你不可置信地被「全面溼淋」，這個夏天最爽快、最興奮的體驗就在這裡！

「360°全面溼淋！特別區域」入場券

．販售期間：2024 年 5 月 10 日(五)12:00 開始

．適用期間：2024 年 7 月 3 日(三)～8 月 22 日(四)

．價格：1,700 日圓～2,100 日圓(含稅價格/價格依入場日期而異)

．販售地點：網站門票店鋪、LAWSON 票券、正式合作酒店

與角色和表演者們一同玩水槍大戰、抵抗酷暑。圖片來源｜© 2024 UNIVERSAL STUDIOS
與角色和表演者們一同玩水槍大戰、抵抗酷暑。圖片來源｜© 2024 UNIVERSAL STUDIOS

拿起「水槍」享受全面淋溼的樂趣

想要更進一步享受「全面溼淋」的樂趣，就不能少了水槍！親身投入遊行之中、沉浸於水槍大戰，讓人爽快無比，可以在環球影城禮品屋等處購買水槍，在「NO LIMIT! 夏季潑水遊行」中、與角色和表演者們一同玩水槍大戰、抵抗酷暑！

可利用「夜間入場券」涼快且有效率地體驗夜晚的日本環球影城。圖片來源｜© 2024 UNIVERSAL STUDIOS
可利用「夜間入場券」涼快且有效率地體驗夜晚的日本環球影城。圖片來源｜© 2024 UNIVERSAL STUDIOS

「夜間入場券」划算涼快體驗夏季夜晚

怕熱怕擠的人，可以購買「夜間入場券」（期間限定入場券），「夜間入場券」於期間限定販售，自 17:00 起至閉園（依日期而異）期間，可利用此票券涼快且有效率地體驗夜晚的日本環球影城。

日本環球影城自開園以來不斷推陳出新，除了超高人氣的「哈利波特魔法世界」，「侏羅紀公園」區域內飛行的雲霄飛車「飛天翼龍」、「小小兵樂園」享受由小小兵們帶來超乎想像的「小小兵瘋狂乘車遊」之外，近年推出以任天堂的遊戲世界為主題的新區域「超級任天堂世界」等，讓遊客可以全力釋放遊玩的本能，享受前所未有的遊玩體驗。

「夜間入場券」（期間限定入場券）

．販售期間：2024 年 5 月 10 日(五)12:00～2024 年 9 月 1 日(日)

．適用期間：2024 年 7 月 3 日(三)～2024 年 9 月 1 日(日)，每日 17:00～閉園為止

．價格：大人 5,300 日圓～6,800 日圓、兒童 3,400 日圓～4,300 日圓(含稅價格/價格依入場日期而異)

．販售地點：網站門票店鋪、LAWSON 票券

※15:00 起可入場的「黃昏入場券」同樣販售中

※詳情將於近日公告於日本環球影城官方網站

欣傳媒 BY 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301309

公園 環球影城

延伸閱讀

備戰521立院外遊行 北市警公布交通管制…地點、時段一次看

113會考／民眾黨遊行地點近成功高中考場引考生憂心 國教署回應

「藍皮解憂號」夏季夜行列車再出發！五大亮點必搭：金崙體驗圍舞．浪花蟹、原民餐搭配解憂啤酒

香港機票買一送一！國泰航空與11家旅遊社合作機加酒優惠 5月20日前開搶

相關新聞

日本環球影城「夏季潑水遊行」復活！黛西公主、暴鯉龍首登場 花車上還會噴水花

今年夏天到日本環球影城清涼一「夏」吧！夏季限定的「NO LIMIT! 夏季潑水遊行」再次推出，還有園區史上第一次，從花車上也會噴出水花，以及首次登場的黛西公主、暴鯉龍等角色，讓大人小孩一起在遊行中打水

旅日遊客最愛日本景點 TOP 10 大公開！猜猜第一名景點是哪裡呢？(下)

延續"旅日遊客最愛日本人氣景點 TOP 10 大公開！猜猜第一名景點是哪裡呢？(上)"，本文將介紹最有人氣的前五名

快收藏！日本富山縣必訪「打卡絕景」 下次別錯過

【旅奇傳媒/記者-徐意雯】富山縣每年春天的立山黑部開山，可謂是觀光界一大盛事，吸引海內外遊客前去朝聖雪之大谷；而即將於12月停止營運的立山隧道無軌電車，也在倒數的日子裡，陸續舉辦許多紀念活動。不讓立山

旅日遊客最愛日本景點 TOP 10 大公開！猜猜第一名景點是哪裡呢？(上)

日本口碑數據網站「口コミコム」（kuticomi com）分析了全日本超過4,700個 Google Map 觀光地，調查在2023年11月18日到2023年12月3日間日本最受歡迎的10大景點。

星野集團東京新飯店！OMO5東京五反田以「絢麗夜景與美食天堂」為主題

日本知名的星野集團旗下除了精緻奢華的「虹夕諾雅」，溫泉旅館品牌「界」等之外，近年都市觀光旅館品牌「OMO」崛起，以親民價格、優雅品味、在地導覽特色備受旅客喜愛，近來東京新開幕「OMO5東京五反田 by

造訪千葉縣 世界之最！魅力觀光地巡禮

【旅奇傳媒/記者-徐意雯】關東地區最重要的玄關口－成田國際機場就位於千葉縣內，讓千葉縣成為與國際接軌的首站。而千葉縣內不僅有繁榮的大都會區，更是以豐饒的自然與悠久的歷史為傲。 但不提可能不知道，千

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。