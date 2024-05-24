日本環球影城「夏季潑水遊行」復活！黛西公主、暴鯉龍首登場 花車上還會噴水花

今年夏天到日本環球影城清涼一「夏」吧！夏季限定的「NO LIMIT! 夏季潑水遊行」再次推出，還有園區史上第一次，從花車上也會噴出水花，以及首次登場的黛西公主、暴鯉龍等角色，讓大人小孩一起在遊行中打水仗，體驗酣暢淋漓的超爽快感受！

日本環球影城睽違四年的夏季潑水遊行終於復活！「NO LIMIT! 夏季潑水遊行」於2024 年 7 月 3 日(三)～2024 年 9 月 1 日(日)登場，水屬性寶可夢、瑪利歐夥伴們大集合，「暴鯉龍」首次登場，在瑪利歐夥伴們的花車上，「黛西公主」也將首次在遊行中登場，進一步炒熱潑水遊行的氣氛，此外，還有灑水器、水砲等多種噴水效果，以及表演者們以泳圈、陽傘、呼拉圈等道具進行的表演。園區角色身著夏季風格的繽紛服裝，以水槍和水桶灌下令人無法置信的大水量，整個園區全面淋濕的活動大規模登場，帶給遊客超爽快的體驗。

「NO LIMIT! 夏季潑水遊行」活動概要

．活動地點：整體園區（遊行路線）

．花車順序：Hello Kitty → 花生漫畫 → 小小兵 → 芝麻街 → SING → 瑪利歐與夥伴們 → 寶可夢

．遊行時間：約 40 分鐘

※遊行每日舉行一次。另外、舉行時間會因日期而不同

※關於遊行的詳細資訊以及觀賞時的注意事項，請至日本環球影城官方網站確認

在特別區域，遊客將被所有登場角色 360 度包圍，被全面溼淋。圖片來源｜© 2024 UNIVERSAL STUDIOS

特別推薦「360°全面溼淋！特別區域」

針對「NO LIMIT! 夏季潑水遊行」，特別推薦在格拉梅西公園（紐約區域）所設置的特別區域，在這裡，遊客將被所有登場角色 360 度包圍，並且讓你不可置信地被「全面溼淋」，這個夏天最爽快、最興奮的體驗就在這裡！

「360°全面溼淋！特別區域」入場券

．販售期間：2024 年 5 月 10 日(五)12:00 開始

．適用期間：2024 年 7 月 3 日(三)～8 月 22 日(四)

．價格：1,700 日圓～2,100 日圓(含稅價格/價格依入場日期而異)

．販售地點：網站門票店鋪、LAWSON 票券、正式合作酒店

與角色和表演者們一同玩水槍大戰、抵抗酷暑。圖片來源｜© 2024 UNIVERSAL STUDIOS

拿起「水槍」享受全面淋溼的樂趣

想要更進一步享受「全面溼淋」的樂趣，就不能少了水槍！親身投入遊行之中、沉浸於水槍大戰，讓人爽快無比，可以在環球影城禮品屋等處購買水槍，在「NO LIMIT! 夏季潑水遊行」中、與角色和表演者們一同玩水槍大戰、抵抗酷暑！

可利用「夜間入場券」涼快且有效率地體驗夜晚的日本環球影城。圖片來源｜© 2024 UNIVERSAL STUDIOS

「夜間入場券」划算涼快體驗夏季夜晚

怕熱怕擠的人，可以購買「夜間入場券」（期間限定入場券），「夜間入場券」於期間限定販售，自 17:00 起至閉園（依日期而異）期間，可利用此票券涼快且有效率地體驗夜晚的日本環球影城。

日本環球影城自開園以來不斷推陳出新，除了超高人氣的「哈利波特魔法世界」，「侏羅紀公園」區域內飛行的雲霄飛車「飛天翼龍」、「小小兵樂園」享受由小小兵們帶來超乎想像的「小小兵瘋狂乘車遊」之外，近年推出以任天堂的遊戲世界為主題的新區域「超級任天堂世界」等，讓遊客可以全力釋放遊玩的本能，享受前所未有的遊玩體驗。

「夜間入場券」（期間限定入場券）

．販售期間：2024 年 5 月 10 日(五)12:00～2024 年 9 月 1 日(日)

．適用期間：2024 年 7 月 3 日(三)～2024 年 9 月 1 日(日)，每日 17:00～閉園為止

．價格：大人 5,300 日圓～6,800 日圓、兒童 3,400 日圓～4,300 日圓(含稅價格/價格依入場日期而異)

．販售地點：網站門票店鋪、LAWSON 票券

※15:00 起可入場的「黃昏入場券」同樣販售中

※詳情將於近日公告於日本環球影城官方網站

欣傳媒 BY 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301309