從日本三大郵輪式臥鋪列車 觀察後疫情時代頂級旅遊趨勢

【文・古鎮榮】

疫情3年對旅遊業造成不小的衝擊，更影響到後疫情時代的旅遊市場，但未必只有負面的影響，就如同中世紀歐洲黑死病肆虐，造成歐洲大陸人口大量流失，卻也間接影響到文藝復興的出現，從日本三大郵輪式臥舖列車在後疫情時代的改變，以及台灣旅客依舊趨之若鶩的市場反應，或可窺知一二。

七星列車重新改造 推出嶄新社交空間

三大郵輪式列車中最早推出，自2013年起運行至今的九州七星列車，在疫情之前就已經針對海外國際乘客做好充足準備，不論是台灣或是歐美旅行業者包車團，一定會有通曉華語和英語的乘務人員上車服務，讓來自海外的貴賓，能隨時以母語和車上服務人員溝通。在疫情中的2022年，JR九州更率先趁著疫情的旅客空窗期，完成七星列車內部改造，將原本14間房間當中4間標準房改裝，轉變成七星列車商品展示間，私人酒吧以及乘務員寢室，剩餘10間房不僅只允許20位乘客上車，更顯尊榮之外，較少的人數也讓車上供應午晚餐時，可以讓所有乘客全部在1號車Blue Moon一起用餐，再將原本的餐車2號車木星，改裝成長沙發式的沙龍車廂。

JR九州更率先趁著疫情的旅客空窗期，完成七星列車內部改造，將原本14間房間當中4間標準房改裝，轉變成七星列車商品展示間。 圖／古鎮榮 攝影

但七星列車新改裝空間最令人矚目的，莫過於神秘的私人酒吧KAZ Bar，由於僅利用一個房間3坪空間大小改裝，一次僅能容納4人，乘客們得抽籤按照時段方進入，而且有別於過去七星列車車上餐酒一律包括在內的規定，有幸進入酒吧的人還得付費：代價是每人1.5小時25000日圓，加上酒吧內不准拍照，更引人好奇，所以即使四天三夜的行程中只有兩個晚上4個時段可供選擇，總共16個席次還是經常向隅，執得稱許的是，KAZ酒吧的酒保不是由車上的服務人員兼職（1號車夜間酒吧時段的酒保，是由受過訓練的服務員兼任），而是特別禮聘在福岡市內經營酒吧的專業職人來服務，不僅會針對包車團乘客的喜好來備酒，例如台灣旅客特別喜愛的幾款威士忌，甚至可以針對不喝酒卻又想體驗酒吧的乘客，設計無酒精的系列調酒，無怪乎有體驗過的乘客都大呼值回票價。

無法以金錢衡量的尊榮感

【左圖】【右圖】瑞風號與四季島提供花錢也買不到的體驗。 圖／古鎮榮 攝影

相較於七星列車的大刀闊斧，同樣於2017年起運行的另外兩輛郵輪式列車：JR東日本的四季島列車，以及JR西日本的Twilight Express瑞風列車，就顯得以不變應萬變，但是硬體的改造少，服務的內容和水平卻維持一貫的高檔，例如下車觀光的行程，除了列車專屬巴士，還有觀光地點的包場式尊榮服務與專業解說，舉凡四季島列車在青森縣立美術館打烊之後的包場晚餐，瑞風列車在岡山後樂園獨家導覽國寶能劇舞台，以及在鐵道迷眼中獨一無二的四季島列車穿越青函海底隧道（目前唯一在來線客車，其餘客車均為新幹線），都為乘客帶來一種「花再多錢也辦不到」的尊榮感，所以即使疫情後三大郵輪式列車不約而同地漲價，漲幅還是不小的20%~30%，台灣出發的包車團還是一位難求，或許疫情也讓許多人有了「活在當下」的想法，所以即使要花更多錢，也要獲取那無法以財富來衡量的尊榮感。

除了包車團 散客也可以嚐鮮

上述理由加上日圓匯率走軟，自2022年底日本重新開放疫後觀光開始，在價位上屬於高階團的三大郵輪式列車包車團仍然團團客滿，其中不乏首次嚐鮮的旅客，除了原本就計畫要來搭乘的乘客之外，甚至有不少人是剛好看了電視節目介紹才來報名，以2023年底的一趟四季島包車團為例，許多人是看了10月份的「看板人物」節目，由搭乘過三大郵輪式列車的梁旅珠小姐受訪介紹，才決定報名參團，一探究竟。至於國內經營郵輪式列車包車團的旅行業者雖然不在少數，但畢竟門檻較高，每年團量還是不多，有心嚐鮮的旅客，有時也會透過業者向三家JR鐵道公司訂位，若有零星房間臨時取消，即使不是包車團，還是有機會登上尊榮無比的列車。不過非包車團的散客，除了沒有領隊導遊隨行之外，列車上也未必會有會說華語的服務人員，加上與日本或國際旅客同行，社交禮儀規範的彈性比較小，是美中不足之處。

三大郵輪式列車比一比 九州七星 四季島 瑞風 優勢 空間重新打造，新增私人酒吧，商品展示部。乘客數最少(20)，外語對應服務人員充足，海外乘客較輕鬆。 風景變化最多，經典景點也較多。唯一橫跨兩島（本州＆北海道），並通過青函海底隧道。 設計風格承襲前一代Twilight Express最多頭等房是一整節車廂打造，尊榮感十足。 劣勢 車齡最久（2013），設備相對較舊，典雅的設計風格略可彌補。 運行距離最長，初次搭乘在車上用餐及就寢較難適應。 最長行程僅三天兩夜，中間無法下車住溫泉旅館，消解疲勞。 適合客層 初次搭乘郵輪式臥舖列車的海外旅客。 想要體驗未來設計感以及法拉利設計師奧山清行作品的旅客。 想體驗上世紀ART DECO復古設計風格與正統京都茶道的旅客。

古鎮榮 Sherlock Ku｜Profile 筆者曾任聯合報系旅遊記者，現為英日語國際領隊，曾多次擔任日本三大郵輪式列車台灣包車團領隊，總計登上過九州七星列車12次，四季島列車8次，瑞風列車1次。

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